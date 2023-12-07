ናቪያ በቻይና ውስጥ በአዲስ መልክ በተዘጋጁ ጂፒዩዎች ላይ የአሜሪካ ተቃውሞ ገጥሞታል።

ለቻይና ገበያ ለማቅረብ የቺፑን ማዕቀብ በማስቀረት በኒቪዲ እና በአሜሪካ መንግስት መካከል ያለው ጦርነት አዲስ አቅጣጫ ወስዷል። የዩናይትድ ስቴትስ የንግድ ሚኒስትር ጂና ሬይሞንዶ የኤክስፖርት ገደቦችን ለማለፍ ጂፒዩዎቻቸውን በአዲስ መልክ ለመቅረጽ የሚደረጉ ሙከራዎች ጥብቅ ቁጥጥር እና ቁጥጥር እንደሚደረግባቸው በግልጽ አስጠንቅቀዋል።
የሬይሞንዶ አስተያየት የመጣው በካሊፎርኒያ በተካሄደው የሬገን ብሔራዊ መከላከያ ፎረም ላይ ሲሆን ቻይና ዘመናዊ ቴክኖሎጂን እንዳትጠቀም መከልከል እንዳለበት አፅንዖት ሰጥታለች። “ቻይና እነዚህን ቺፖችን ፣ ጊዜ እንድታገኝ መፍቀድ አንችልም” ስትል በጥብቅ ተናግራለች። አክላም “በአንድ የተወሰነ የተቆረጠ መስመር AI እንዲሰሩ የሚያስችልዎትን ቺፕ እንደገና ካነደፉ በሚቀጥለው ቀን እሱን እቆጣጠራለሁ” ስትል አክላለች።
ናቪያ ከንግዱ ማዕቀብ ለመሸሽ ምርቶቹን በቀጣይነት በአዲስ መልክ በመንደፍ ለቻይና ገበያ ብቻ የተሻሻሉ ስሪቶችን በማስተዋወቅ ላይ ይገኛል። ይህ በኒቪዲ እና በአሜሪካ የንግድ ዲፓርትመንት መካከል የሚደረግ የድመት እና የአይጥ ጨዋታ ሆኗል፣ ኔቪዲያ ትርፋማ የሆነውን የቻይና ገበያ ተደራሽነት ለማስቀጠል እየጣረ ነው።
ይሁን እንጂ ለእነዚህ እገዳዎች የተጋለጠችው ቻይና ብቻ አይደለችም. የዩናይትድ ስቴትስ የንግድ ሚኒስቴር በተለያዩ ሀገራት ላይ ማዕቀብ ጥሏል ነገር ግን ቻይና ቀዳሚ ትኩረት መሆኗ ግልፅ ነው። የቻይና ግዙፍ የገበያ አቅም ትርፍ ለሚፈልጉ ቺፕ ሰሪዎች ማለቂያ የሌለው ኢላማ ያደርገዋል።
የሚገርመው ነገር የቻይና ኩባንያዎች የራሳቸውን የላቀ ሴሚኮንዳክተሮች ለማልማት የአሜሪካ ቺፖችን ማምረቻ መሳሪያዎችን በቅርቡ እንደሚገዙ ተዘግቧል። ይህ የሚያሳየው እየተካሄደ ያለው ግጭት ምንም ይሁን ምን ቻይና ውሎ አድሮ ከባድ የኤአይአይ የስራ ጫናዎችን ለመቆጣጠር በሚያስችል ኃይለኛ ሃርድዌር እራሷን መቻል እንደምትችል ያሳያል።
በኒቪዲ እና በአሜሪካ መንግስት መካከል ያለው ንግግር ሲሞቅ፣ ሁኔታው እንዴት እንደሚሆን መታየት አለበት። ሁለቱም ወገኖች በዚህ ከፍተኛ የገበያ ጦርነት እና ዘመናዊ ቴክኖሎጂን ለመቆጣጠር አዳዲስ ስልቶችን ሊጠቀሙ ይችላሉ።