በዩክሬን ውስጥ በአሜሪካ ላይ በጦርነት ወንጀል የተከሰሱ አራት የሩስያ ወታደሮች

በሩሲያ ወረራ ወቅት በዩክሬን በሚኖር አሜሪካዊ ላይ አራት የሩስያ ወታደሮችን በጦር ወንጀሎች በመወንጀል በቨርጂኒያ በሚገኘው የፌደራል ፍርድ ቤት ታሪካዊ ክስ ቀርቧል። የአሜሪካ መንግስት ለአስርት አመታት ያስቆጠረውን ህግ በአሜሪካ ዜጎች ላይ የተፈጸሙ የጦር ወንጀሎችን ለፍርድ ሲጠቀም ይህ የመጀመሪያው ነው። ወታደሮቹ ሱሬን ሴይራኖቪች ማክርቺያን፣ ዲሚትሪ ቡዲኒክ፣ ቪ አሌሪይ ኑ እና ናዛር ሉን የተባሉት ወታደሮቹ ህገ-ወጥ እስር፣ የጦር ወንጀል ለመፈጸም በማሴር፣ ኢሰብአዊ አያያዝ እና ማሰቃየትን ጨምሮ ክሶች ይከሰታሉ።
ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሜሪክ ጋርላንድ የዩክሬን ህገ-ወጥ ጦርነት ተጠያቂ የሆኑትን ተጠያቂ ለማድረግ የእነዚህ ክሶች አስፈላጊነት አጽንኦት ሰጥቷል. የዩናይትድ ስቴትስ የፍትህ ዲፓርትመንት በነዚህ ከሩሲያ ጋር ግንኙነት ያላቸው ወታደራዊ ሰራተኞች በአንድ አሜሪካዊ ዜጋ ላይ በፈጸሙት አሰቃቂ ወንጀሎች ላይ እርምጃ ወስዷል። የኤፍቢአይ ዳይሬክተር ክሪስቶፈር ዋይ በዚህ የጦር ወንጀል ህግ ግለሰቦች ሲከሰሱ የመጀመሪያው ቢሆንም፣ FBI ከዚህ ቀደም የጦር ወንጀሎችን መርምሮ ወንጀለኞችን ለፍርድ አቅርቦ ነበር።
የክስ መዝገቡ እንደሚለው፣ የሩስያ ወታደሮች አሜሪካዊውን ማይሎቭ በተባለው የዩክሬን መንደር በኃይል ጠልፈው ወስደዋል። ወታደሮቹ በሩስያ ወታደራዊ ቅጥር ግቢ ውስጥ ድብደባ እና ማሰቃየት ያደረሱበት ሲሆን እ.ኤ.አ. ሚያዝያ 10 ለ2022 ቀናት በእስር ላይ ቆይቷል። አሜሪካዊው በህገ ወጥ መንገድ በእስር ላይ በነበረበት ወቅት በአራቱ ተከሳሾች እና ሌሎች ስማቸው ባልታወቁ ተከሳሾች ማሰቃየቱን ክሱ ይገልጻል። በበርካታ የምርመራ ክፍለ ጊዜዎች ውስጥ. ይህም እርቃኑን መግፈፍ፣ ከፍተኛ ድብደባ እና ፎቶግራፍ ማንሳትን ይጨምራል።
በአሜሪካዊው ላይ የጦር ወንጀል ፈጽመዋል ተብለው ከተከሰሱት ተከሳሾች መካከል ሁለቱ የሩስያ ጦር ኃይሎች አዛዥ መኮንኖች ሲሆኑ የተቀሩት ሁለቱ ደግሞ በሩሲያ ጦር ውስጥ ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። ክሱ አጽንዖት የሚሰጠው አሜሪካዊው በጦርነቱ ውስጥ እንዳልተሳተፈ እና እንዲያውም በ 1949 በጄኔቫ ስምምነት መሰረት ከለላ ተደርጎ ይቆጠር ነበር. የግለሰቡ ማንነት አልተገለጸም.
አሜሪካዊው እ.ኤ.አ. በ2022 ክረምት ከዩክሬን ከተሰደደ በኋላ፣ ከዩኤስ የሀገር ውስጥ ደህንነት ዲፓርትመንት መርማሪዎች ጋር አሳዛኝ ገጠመኙን አካፍሏል። ጸሃፊ አሌሃንድሮ ማዮርካስ ይህ ግለሰብ የተቀበለውን ስቃይ አምነው የጦር ወንጀለኞችን በህግ እንዲጠየቁ ለማድረግ ቁርጠኝነታቸውን አረጋግጠዋል፣ ቦታቸው ምንም ይሁን ምን ፍትህ ለመስጠት የሚፈጀው ጊዜ የለም።