በቀድሞ ማቃጠያ ቦታዎች ላይ የተገነቡ የከተማ ፓርኮች በአፈር ውስጥ ከፍተኛ የእርሳስ ደረጃ ሊኖራቸው ይችላል.

ማጠቃለያ፡- በዱከም ዩኒቨርሲቲ የተደረገ ጥናት በቀድሞ የቆሻሻ ማቃጠያ ቦታዎች ላይ የተገነቡ የከተማ መናፈሻዎች እና የመጫወቻ ሜዳዎች አሁንም በገጸ ምድር ላይ ከፍተኛ የእርሳስ መጠን ሊኖራቸው እንደሚችል አረጋግጧል። ጥናቱ በ1940ዎቹ መጀመሪያ ላይ በተዘጉ የቀድሞ የማቃጠያ ቦታዎች ላይ ከሚገኙት በዱራም፣ ሰሜን ካሮላይና ውስጥ ከሚገኙት ሶስት የከተማ መናፈሻ ቦታዎች የአፈር ናሙናዎችን ሰብስቦ ተንትኗል። ውጤቱ እንደሚያሳየው ከፓርኮቹ ውስጥ አንዱ የእርሳስ መጠን በሚሊዮን ከ2000 በላይ ሲሆን ይህም አሁን ካለው የኢፒኤ መስፈርት በህፃናት መጫወቻ ስፍራዎች ደህንነቱ የተጠበቀ አፈር ከአምስት እጥፍ ይበልጣል። በአፈር ውስጥ ለእርሳስ መጋለጥ የረዥም ጊዜ የጤና ተጽእኖ ይኖረዋል በተለይም በልጆች ላይ የአንጎል እና የነርቭ ስርዓት መጎዳት, የእድገት እና የእድገት መዘግየት, የመማር እና የባህርይ ችግሮች. ጥናቱ በከተሞች አካባቢ የአፈር መበከልን የመቆጣጠር እና የመሞከር አስፈላጊነትን አጉልቶ ያሳያል።
በዩኤስ እና በካናዳ ያሉ ከተሞች ቆሻሻቸውን እና ቆሻሻቸውን በማዘጋጃ ቤት ማቃጠያዎች ውስጥ አቃጥለዋል እ.ኤ.አ. በ1970ዎቹ መጀመሪያ የአየር ብክለት ስጋት እስከተዘጋባቸው ድረስ። ነገር ግን ጥናቱ እንደሚያሳየው ከእነዚህ ማቃጠያዎች የሚመነጨው ብክለት አሁንም በከተማ አፈር ላይ ሊቆይ ይችላል። ተመራማሪዎቹ እንደጠቆሙት ታሪካዊ ዳሰሳዎች ስለ ማቃጠያ አመድ ጤና እና የአካባቢ አደጋዎች ግንዛቤ ማነስን ያመለክታሉ ፣ይህም የተከማቸ የእርሳስ እና ሌሎች በካይ ንጥረ ነገሮችን ይይዛል። አመድ አንዳንድ ጊዜ በመናፈሻ ቦታዎች እና በሌሎች የከተማ ቦታዎች ላይ ይሰራጫል, ይህም ለአፈር መበከል አስተዋጽኦ አድርጓል.
ጥናቱ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ለናሙናነት መጠቀም እና የአፈር መበከልን ለመቆጣጠር አስፈላጊ መሆኑንም አጽንኦት ሰጥቷል። ተንቀሳቃሽ የኤክስሬይ ፍሎረሰንስ መሣሪያዎችን መጠቀም እርሳስን ጨምሮ ለብዙ ብረቶች የአፈር ናሙናዎችን በፍጥነት ለመመርመር ያስችላል። ተመራማሪዎቹ ስለ ቆሻሻ ማቃጠል እና አመድ አወጋገድ ታሪካዊ መረጃዎችን መጠቀም የብክለት ቦታዎችን ለመለየት እና አደጋዎችን ለመገምገም እና ለመቀነስ ጥረቶችን ለማፋጠን ይረዳል ብለው ያምናሉ። ይህ ጥናት በከተሞች አካባቢ የተበከለ አፈር ሊያስከትል የሚችለውን አደጋ እና ቀጣይነት ያለው የክትትልና የእርምት ርብርብ እንደሚያስፈልግ ለማስታወስ ያገለግላል።
ምንጭ፡- የአካባቢ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ደብዳቤዎች (2023)። DOI: 10.1021/acs.estlett.3c00488