የናሳ ተመራማሪዎች ከከርሰ ምድር ውጪ ለሚደረግ ግንኙነት ወደ ወርቃማው ሪከርድ ማሻሻያ ያደርጉታል።

ከመሬት ውጭ ካሉ ፍጥረታት ጋር መግባባት ለረጅም ጊዜ ሳይንቲስቶች እና አድናቂዎች የሚስብ ርዕስ ሆኖ ቆይቷል። እ.ኤ.አ. በ 1977 ናሳ የሰውን ልጅ እና በምድር ላይ ያለውን ህይወት የሚወክሉ ድምጾችን እና ምስሎችን የያዘውን ወርቃማ ሪኮርድን አወጣ። ነገር ግን፣ በጊዜ ሂደት፣ አንዳንድ ይዘቶች ጊዜ ያለፈባቸው ሆነዋል። ሊጋጠሙ ለሚችሉ ጉዳዮች የበለጠ ተዛማጅ እና አጠቃላይ መልእክት ለመፍጠር በሚደረገው ጥረት፣ በናሳ የጄት ፕሮፐልሽን ላብራቶሪ ውስጥ የተመራማሪዎች ቡድን ወርቃማው ሪከርድን ለማሻሻል ሀሳብ አቅርቧል።
ተመራማሪዎቹ የሰውን ልጅ ህይወት እና ልምድ ሙሉ ብልጽግና እና ጥልቀት የሚያንፀባርቅ አዲስ ወርቃማ መዝገብ አዘጋጅተዋል። የዘመናችንን የበለጠ ትክክለኛ ውክልና ለማቅረብ ቪዲዮዎችን፣ ጨዋታዎችን እና የኮምፒዩተር ኮድን ጨምሮ አዳዲስ የሚዲያ እና ቴክኖሎጂ ዓይነቶችን ማካተት እንዳለበት ይጠቁማሉ። ሀሳቡ ባለ ሁለት ክፍል መልእክት መፍጠር ነው፡ አንድ ክፍል ለዝቅተኛ ስልጣኔዎች ቀለል ያሉ ምስሎችን የያዘ እና ሌላው ደግሞ ለላቁ ዝርያዎች ከፍተኛ መጠን ያለው ዲጂታል መረጃ የያዘ ነው።
ከመሬት ውጭ የሆነ ውድድር መልእክቱን የማወቅ እና የመለየት ዕድሉ ጠባብ ቢሆንም፣ ያቀረቡት ሃሳብ የህዝቡን ፍላጎት በፕሮጀክቱ ላይ እንደሚያሳድግ ቡድኑ ተስፋ ያደርጋል። ከሩቅ ሥልጣኔዎች ጋር ግንኙነት መፍጠርን ያህል የሰው ልጅን የሥልጣኔ አሻራ ጠብቆ ማቆየት አስፈላጊ ነው ብለው ያምናሉ። የመልእክቱ አንድ እትም ወደ ጥልቅ ጠፈር ይላካል፣ ሌላኛው ደግሞ የሰው ልጆችም ሆኑ ሌሎች የማሰብ ችሎታ ያላቸው የህይወት ፍጥረቶች በቅርብ ጊዜ ውስጥ እንዲያገኙ በምድር ላይ ተከማችቶ ይቆያል።
ተመራማሪዎቹ በዚህ ፕሮጀክት አማካኝነት የአሁኑን እና የወደፊቱን ትውልዶች ለማነሳሳት እና አንድ ለማድረግ ተስፋ ያደርጋሉ. ከመሬት ውጭ ካሉ ፍጡራን ጋር ምንም ብንገናኝም የጋራ ሰብአዊ ልምዳችንን ለማክበር እና ለመጠበቅ አላማ አላቸው። የባዕድ ሕልውና እና ግንዛቤ ገና ያልታወቀ ቢሆንም፣ ከፕላኔታችን በላይ የመፈለግ እና የመግባቢያ ፍለጋው እንደቀጠለ ነው። የተሻሻለው ወርቃማ መዝገብ ለሰው ልጅ ያለውን የማወቅ ጉጉት እና በምድር ላይ እና በሰፊው ኮስሞስ ውስጥ ካሉ ከሌሎች ጋር የመገናኘት ፍላጎት ዘላቂ ምስክር ሆኖ ሊያገለግል ይችላል።