የክረምት አውሎ ነፋስ የሰሜን ካሮላይና ተራሮች በበረዶ ውስጥ

ማጠቃለያ:
የክረምቱ አውሎ ነፋስ በምእራባዊው የሰሜን ካሮላይና ግዛት ውስጥ ሲገባ፣ ተራሮች እስከ እሮብ አጋማሽ ድረስ ከፍተኛ መጠን ያለው የበረዶ ዝናብ እንደሚያገኙ ይጠበቃል። የብሔራዊ የአየር ሁኔታ አገልግሎት ከ3,500 ጫማ በላይ ለሆኑ አካባቢዎች እና ለሁሉም አቬሪ ካውንቲ የክረምት የአየር ሁኔታ ምክር ሰጥቷል። ብሉ ሪጅ ፓርክዌይን ጨምሮ በተራራዎቹ ላይ ያሉ ዋና ዋና መንገዶች በበረዶ መውደቅ ምክንያት ተዘግተዋል። በጢስ ማውጫ ውስጥ ያሉት ከፍተኛው ከፍታዎች እስከ 45 ማይል በሰአት የሚደርስ ኃይለኛ የንፋስ ንፋስ ከስድስት ኢንች በላይ በረዶ ማየት ይችላሉ። በአካባቢው ያሉ የበረዶ ሸርተቴ ሪዞርቶች ለወቅቱ በዝግጅት ላይ ናቸው፣ ከሁለቱ የሰሜን ካሮላይና ተራሮች በስተቀር ሁሉም ለበረዶ መንሸራተት ተከፍተዋል። የክረምቱ አውሎ ነፋስ በ3,500 ጫማ አካባቢ ከፍታ ወዳለው ቦታ ከሶስት እስከ አራት ኢንች የበረዶ ግግር ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል። ተጓዦች በጠዋት መጓጓዣ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ የሚችሉ ተንሸራታች የመንገድ ሁኔታዎችን በጥንቃቄ እንዲጠቀሙ ይመከራሉ.
የክረምት አውሎ ነፋስ በሰሜን ካሮላይና ተራሮች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል
በሰሜን ካሮላይና ምዕራብ በሚገኙ ተራሮች ላይ የክረምቱ አውሎ ንፋስ ወርዶ የመሬት ገጽታውን ወደ ክረምት ድንቅ ምድር ለውጦታል። ከ3,500 ጫማ በላይ እና አቬሪ ካውንቲ የበረዶ ብርድ ልብስ ስለሚሸፍን ብሔራዊ የአየር ሁኔታ አገልግሎት ለክልሉ የክረምት የአየር ሁኔታ ምክር ሰጥቷል። በተራሮች ላይ ያሉ ነዋሪዎች እና ጎብኚዎች በበረዶ ክምችት ምክንያት የጉዞ ችግር እና አደገኛ ሁኔታዎች ሊጠብቁ ይችላሉ.
የብሉ ሪጅ ፓርክ ዌይ ክፍሎች ቀድሞውኑ ተዘግተዋል፣ እና የበረዶ አውሎ ነፋሱ በሚቀጥልበት ጊዜ ተጨማሪ መዘጋት ይጠበቃል። እንደ US 441/Newfound Gap Road እና NC Highway 128 ያሉ ሌሎች ዋና ዋና መንገዶችም በበረዶ እና በረዶ ምክንያት ተዘግተዋል። እነዚህ መዝጊያዎች የተቀመጡት የአሽከርካሪዎችን ደህንነት ለመጠበቅ እና በተንሸራታች የመንገድ ሁኔታዎች ምክንያት የሚደርሱ አደጋዎችን ለመከላከል ነው።
በክልሉ ያለው የበረዶ ሸርተቴ ኢንዱስትሪ ከክረምት አውሎ ንፋስ ተጠቃሚ እየሆነ ነው፣ ከሁለቱ የሰሜን ካሮላይና ተራሮች በስተቀር ሁሉም ለሸርተቴ ክፍት ናቸው። የበረዶ ሸርተቴ ሪዞርቶች ምቹ ሁኔታዎች በማግኘታቸው በጣም ተደስተዋል እና ጎብኝዎችን በበረዶው ተዳፋት እንዲዝናኑ እየተቀበሉ ነው። ይሁን እንጂ ተጓዦች ወደ ሪዞርቶች በሚያሽከረክሩበት ወቅት በረዷማ እና በረዷማ መንገዶች ጉዞውን ፈታኝ ስለሚያደርጉ ጥንቃቄ ማድረግ አለባቸው።
ትንበያ እና የደህንነት ጥንቃቄዎች
ትንበያው በጭስ ተራሮች ውስጥ የሚገኙት ከፍተኛው ከፍታዎች እስከ 45 ማይል በሰአት የሚደርስ የንፋስ ንፋስ ከስድስት ኢንች በላይ በረዶ ሊታዩ እንደሚችሉ ይተነብያል። በ3,500 ጫማ አካባቢ ከፍታ ያላቸው ቦታዎች ከሶስት እስከ አራት ኢንች በረዶ እንደሚያገኙ ይጠበቃል። የበረዶው መውደቅ እስከ ማለዳ ወይም ረቡዕ ከሰአት በኋላ ቀስ በቀስ እየጠበበ እንደሚቀጥል ይጠበቃል።
ተጓዦች በበረዶ ለተሸፈኑ መንገዶች እና ለተወሰኑ እይታዎች እንዲዘጋጁ ይመከራሉ። የመንገድ ሁኔታ የሚያዳልጥ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል፣ ይህም የጠዋቱን ጉዞ ሊጎዳ ይችላል። በሚያሽከረክሩበት ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ፣ ከሌሎች ተሽከርካሪዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ርቀት መጠበቅ እና ለጉዞ ተጨማሪ ጊዜ መስጠት አስፈላጊ ነው።
የክረምቱ አውሎ ነፋስ ለሰሜን ካሮላይና ተራሮች ውበት እና ፈተናዎችን ያመጣል። ነዋሪዎች እና ጎብኝዎች በክረምቱ ድንቅ ምድር እየተዝናኑ ደህንነታቸውን ለማረጋገጥ ስለ ወቅታዊ የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች እና የመንገድ መዘጋት ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲከታተሉ ይመከራሉ።