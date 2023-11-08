የግንኙነት የወደፊት ዕጣ ፈንታን ይፋ ማድረግ፡ የግብፅ የኔትወርክ መሠረተ ልማት እድገቶች
ካይሮ, ግብጽ – ራሷን ወደ ዲጂታል ዘመን ለማሸጋገር ግብፅ የኔትዎርክ መሠረተ ልማቷን ለመቀየር ትልቅ ትልቅ ጉዞ ጀምራለች። አገሪቷ ግንኙነትን ለማሻሻል ቁርጠኛ መሆኗ ያልተቋረጠ የግንኙነት እና የቴክኖሎጂ ግስጋሴዎች መደበኛ ወደሆኑበት ለወደፊት መንገድ ለመክፈት ተዘጋጅቷል።
የአውታረ መረብ መሰረተ ልማት በተለያዩ መሳሪያዎች እና ስርዓቶች ላይ የውሂብ እና የመረጃ ፍሰትን የሚደግፍ መሰረታዊ ማዕቀፍን ያመለክታል. እንደ ኬብሎች፣ ራውተሮች እና ማብሪያ / ማጥፊያዎች ያሉ አካላዊ ክፍሎችን እንዲሁም የውሂብ ማስተላለፍን የሚረዱ ሶፍትዌሮችን እና ፕሮቶኮሎችን ያጠቃልላል።
የግብፅ የኔትወርክ መሠረተ ልማት ዝርጋታ እያደገ የመጣውን ፈጣን እና አስተማማኝ የግንኙነት ፍላጎት ለመፍታት ያለመ ነው። መንግስት ኢኮኖሚያዊ እድገትን በማጎልበት ፣የውጭ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ እና የዜጎችን የኑሮ ጥራት በማሻሻል ረገድ ጠንካራ የኔትወርክ መሠረተ ልማት የሚጫወተውን ቁልፍ ሚና ተገንዝቧል።
በዚህ ጥረታቸው ውስጥ ካሉት ዋና ዋና ተግባራት አንዱ በሀገር አቀፍ ደረጃ የፋይበር ኦፕቲክ ኔትወርክ መዘርጋት ነው። ፋይበር ኦፕቲክ ኬብሎች፣ ከመስታወት ወይም ከፕላስቲክ ቀጭን ክሮች የተሰሩ፣ በብርሃን ምት በመጠቀም መረጃን ያስተላልፋሉ። ይህ ቴክኖሎጂ ከተለምዷዊ የመዳብ ኬብሎች ጋር ሲነፃፀር በከፍተኛ ደረጃ ከፍ ያለ የመተላለፊያ ይዘት እና ፈጣን የውሂብ ማስተላለፍ ፍጥነት ይሰጣል። ግብፅ የፋይበር ኦፕቲክ ኔትወርክን በማስፋት ፈጣን የኢንተርኔት አገልግሎት ለዜጎቿ እና ለንግድ ስራዎቿ በማቅረብ የዲጂታል ክፍፍሉን በማገናኘት እና በዲጂታል ኢኮኖሚ ውስጥ ሙሉ በሙሉ እንዲሳተፉ ለማድረግ አቅዳለች።
በተጨማሪም ግብፅ በ5ጂ መሠረተ ልማት ግንባታ ላይ ኢንቨስት እያደረገች ነው። 5G, የገመድ አልባ ቴክኖሎጂ አምስተኛው ትውልድ, እጅግ በጣም ፈጣን ፍጥነት, ዝቅተኛ መዘግየት እና ብዙ መሳሪያዎችን በአንድ ጊዜ የማገናኘት ችሎታ እንደሚሰጥ ቃል ገብቷል. ይህ እድገት የሞባይል ኢንተርኔት ተሞክሮዎችን ከማሳደጉም በላይ እንደ ገዝ ተሽከርካሪዎች፣ ስማርት ከተሞች እና የነገሮች ኢንተርኔት (አይኦቲ) ያሉ አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን መዘርጋት ያስችላል።
በየጥ:
ጥ፡ የኔትወርክ መሠረተ ልማት ምንድነው?
መ፡ የአውታረ መረብ መሠረተ ልማት በተለያዩ መሳሪያዎች እና ስርዓቶች ላይ የውሂብ እና የመረጃ ፍሰትን የሚደግፍ መሰረታዊ ማዕቀፍን ያመለክታል።
ጥያቄ፡- ግብፅ ለምንድነው በኔትወርክ መሠረተ ልማት ላይ ኢንቨስት የምታደርገው?
መ፡ ግብፅ የኢኮኖሚ ዕድገትን ለማራመድ፣ የውጭ ኢንቨስትመንትን ለመሳብ እና የዜጎችን የኑሮ ጥራት ለማሻሻል ጠንካራ የኔትወርክ መሠረተ ልማት ያለውን ጠቀሜታ ትገነዘባለች።
ጥ፡ የፋይበር ኦፕቲክ ቴክኖሎጂ ምንድን ነው?
መ፡ የፋይበር ኦፕቲክ ቴክኖሎጂ የብርሃን ጥራዞችን በመጠቀም መረጃን ለማስተላለፍ ቀጭን የመስታወት ወይም የፕላስቲክ ክሮች ይጠቀማል። ከተለምዷዊ የመዳብ ኬብሎች ጋር ሲነፃፀር ፈጣን የውሂብ ማስተላለፍ ፍጥነት እና ከፍተኛ የመተላለፊያ ይዘት ያቀርባል.
ጥ: 5G ምንድን ነው?
መ፡ 5ጂ የገመድ አልባ ቴክኖሎጂ አምስተኛው ትውልድ ነው። እጅግ በጣም ፈጣን ፍጥነቶችን, ዝቅተኛ መዘግየትን እና በርካታ መሳሪያዎችን በአንድ ጊዜ የማገናኘት ችሎታን ያቀርባል, ይህም አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን መዘርጋት ያስችላል.