አዲስ እና የተሻሻለ፡ ኢ-ዊን ጥቁር ዓርብ ቦናንዛ

ደብሊን፣ ኦሃዮ - ህዳር 14፣ 2023
የኤርጎኖሚክ ጨዋታ ወንበሮች አቅኚ የሆነው ኢ-ዊን በዚህ አመት አስደናቂ ቁጠባዎችን በማቅረብ አስደናቂ የጥቁር ዓርብ ቅናሾችን በማወጅ በጣም ተደስቷል። የጨዋታ አወቃቀሎቻቸውን ለማሻሻል የሚፈልጉ ተጫዋቾች እና ባለሙያዎች አሁን በሁሉም የ E-WIN ምርቶች ላይ ከፍተኛ ቅናሽ ማግኘት ይችላሉ፣ ይህም የኩባንያው ለ ergonomic ዲዛይን፣ ዘላቂነት እና ተወዳዳሪ የሌለው ምቾት ያለውን የማይናወጥ ቁርጠኝነት ያጎላል።
የE-WIN's Knight እና የጥሪ ተከታታይ ወንበሮችን ልዩ ባህሪያትን ክላሲክ ባህሪያት ገጽን በማሰስ ያግኙ። እነዚህ ወንበሮች በተለየ የተጠቃሚው ሁለንተናዊ ደህንነት ላይ ትኩረት በማድረግ የተሰሩ ናቸው። የሚስተካከሉ የኋላ መቀመጫዎች፣ ፕሪሚየም ጥራት ያለው አረፋ፣ እና ጠንካራ የብረት ፍሬሞችን መኩራራት።
የE-WIN Knight Series፡ በበጀት ውስጥ የመጨረሻው የጨዋታ ወንበር በመባል የሚታወቀው፣ Knight Series እስከ 400lbs ድረስ መደገፍ የሚችል ከባድ የመቀመጫ መፍትሄ ይሰጣል፣ ሁሉም ባንኩን ሳይሰብሩ። በጥቁር ዓርብ ዋጋ፣ እነዚህ ወንበሮች ፍጹም ስርቆት ናቸው፣ ከ$200 በታች ይገኛሉ።
የE-WIN ጥሪ ተከታታይ፡ በጥንታዊ ውበት እና በዘመናዊ ergonomic ባህሪያት መካከል ያለውን ፍጹም ሚዛን በመምታት፣ የጥሪ ተከታታይ ለሁለቱም ለተጫዋቾች እና ለባለሙያዎች ጥሩ ምርጫ ሆኖ ያገለግላል።
በE-WIN's Champion እና Flash XL Series ወንበሮች አብዮታዊ ማሻሻያውን በማሳየት የጨዋታ ልምድዎን ወደ አዲስ ከፍታ ይውሰዱት። የተቀናጀ የወገብ ድጋፍን፣ መግነጢሳዊ ሙሉ-ሜታል 4D PU የታሸገ የእጅ መቀመጫዎችን እና ጠንካራ የአሉሚኒየም መሰረትን ጨምሮ የእነዚህን እትሞች የላቁ ባህሪያትን በአብዮታዊ ማሻሻያ ገጽ ላይ ያግኙ።
የE-WIN ሻምፒዮና ተከታታይ፡ የE-WINን የማይናወጥ ቁርጠኝነት ለቋሚ ፈጠራ በማሳየት፣ እነዚህ ወንበሮች እጅግ በጣም የሚሹ ተጠቃሚዎችን እንኳን ሳይቀር በማስተናገድ ተወዳዳሪ የሌለው ምቾት እና ergonomic ድጋፍ ይሰጣሉ።
የ E-WIN ፍላሽ ኤክስኤል ተከታታይ፡ የከባድ ተረኛ ወንበሮች ተምሳሌት እንደመሆኑ መጠን ፍላሽ ኤክስኤል እስከ 550lbs ድረስ መደገፍ ይችላል፣ይህም ለላቀ ዘላቂነት እና ወደር የለሽ ምቾት ተመራጭ ያደርገዋል።
እንደ ልዩ የጥቁር ዓርብ ጉርሻ፣ ኢ-WIN የጨዋታ ወንበር እና የጠረጴዛ ዝግጅትን የሚያካትት ከእያንዳንዱ ጥቅል ግዥ ጋር የተሟላ የማሳጅ ሽጉጥ ይሰጣል። ይህ አስደናቂ ቅናሽ ተግባርን ከመዝናኛ ጋር በማጣመር ለደንበኞች የማይበገር ተሞክሮ ይሰጣል።
ኢ-WIN ወንበሮች ተራ መቀመጫ መሆንን ያልፋሉ; ለተጫዋቾች እና ለቢሮ ሰራተኞች ፍላጎቶች ፍጹም የተዘጋጀ ተወዳዳሪ የሌለው የአፈፃፀም ወንበር ልምድ ለማቅረብ ቁርጠኝነትን ይወክላሉ። በዚህ ጥቁር አርብ፣ በE-WIN ወደር በሌለው ምቾት እና በሚያማምሩ ዲዛይኖች ቦታዎን ያሳድጉ።
በየጥ:
ጥ፡ የጥቁር አርብ ቅናሾች በመስመር ላይ ብቻ ይገኛሉ?
መ: አዎ፣ የኢ-WIN ጥቁር ዓርብ ቅናሾች በመስመር ላይ ብቻ ይገኛሉ።
ጥ፡- ብዙ ወንበሮችን መግዛት እና አሁንም የማስታሻ ሽጉጡን ማግኘት እችላለሁ?
መ: አዎ፣ እያንዳንዱ ጥቅል ግዢ ሁለቱንም የጨዋታ ወንበር እና የጠረጴዛ ማዋቀርን እስካካተተ ድረስ፣ ለተጨማሪ ማሸት ሽጉጥ ብቁ ይሆናሉ።