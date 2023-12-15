ቸኮሌት መብላት ወደ ደስታ መጨመር እንደሚመራ በጥናት ተረጋግጧል

ማጠቃለያ፡- በቅርቡ የተደረገ አንድ ሳይንሳዊ ጥናት ቸኮሌት መብላት ለበለጠ የደስታ ስሜት እንደሚዳርግ አረጋግጧል። ተመራማሪዎች የቸኮሌት ፍጆታ በስሜት ላይ ያለውን ተጽእኖ ተንትነዋል እና በቸኮሌት መመገብ እና በደስታ ስሜት መካከል ትልቅ ትስስር አግኝተዋል።
አዲስ ጥናት እንዳመለከተው በቸኮሌት መጠጣት የደስታዎን መጠን ከፍ ሊያደርግ ይችላል። የሳይንስ ሊቃውንት በቸኮሌት ፍጆታ እና በስሜት መካከል ያለውን ግንኙነት ለመረዳት ሰፊ ምርምር አድርገዋል. ውጤቶቹ ቸኮሌት በመመገብ እና በደስተኝነት መጨመር መካከል ያለውን ጠንካራ ግንኙነት አመልክተዋል.
በስድስት ወራት ውስጥ የተካሄደው ጥናት የተለያዩ ተሳታፊዎችን ያካተተ ነው. ተመራማሪዎች የተሳታፊዎችን የቸኮሌት ፍጆታ በጥንቃቄ ይከታተሉ እና በሳይንሳዊ የተረጋገጡ የዳሰሳ ጥናቶችን በመጠቀም ስሜታቸውን በየጊዜው ይገመግማሉ። ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት ቸኮሌት የሚበሉ ሰዎች ከማይጠቀሙት ጋር ሲነፃፀሩ ያለማቋረጥ ከፍ ያለ የደስታ ደረጃ እንዳላቸው ተናግረዋል ።
እነዚህ ውጤቶች ቸኮሌት በቀላሉ በደለኛ ደስታ ነው የሚለውን ግንዛቤ ይፈታተኑታል። በቸኮሌት ውስጥ የሚገኙት ኬሚካላዊ ውህዶች እንደ ፌኒሌታይላሚን በአንጎል ውስጥ ለደስታ እና ለደስታ ስሜት ተጠያቂ የሆኑትን ኢንዶርፊን እንዲለቁ ተደርገዋል። በተጨማሪም ቸኮሌት ለሴሮቶኒን ቅድመ ሁኔታ የሆነው ትሪፕቶፋን ይዟል፣ ስሜትን ለመቆጣጠር የሚታወቅ የነርቭ አስተላላፊ ነው።
ጥናቱ በቸኮሌት እና በደስታ መካከል አወንታዊ ግንኙነት እንዳለ ቢጠቁም ልከኝነት ቁልፍ መሆኑን ልብ ሊባል ይገባል። ቸኮሌት ከመጠን በላይ መጠጣት የሰውነት ክብደት መጨመር እና ሌሎች የጤና ችግሮች ሊያስከትል ይችላል. ስለዚህ በተመጣጣኝ የአመጋገብ ስርዓት ውስጥ ቸኮሌትን በመጠኑ እንዲወስዱ ይመከራል.
በማጠቃለያው ጥናቱ ቸኮሌት መብላት በደስተኝነት ደረጃ ላይ በጎ ተጽእኖ ይኖረዋል ሲል ይደመድማል። ይሁን እንጂ ከቸኮሌት ፍጆታ ጋር የተያያዙ አጠቃላይ ደህንነትን እና የጤና ጥቅሞችን ለማረጋገጥ ለልክነት ቅድሚያ መስጠት አስፈላጊ ነው. እንግዲያው፣ ቀጥል እና የቸኮሌት ህክምናን ተደሰት፣ ነገር ግን በኃላፊነት ስሜት ማጣጣሙን አስታውስ።