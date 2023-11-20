አዲስ የተገኘ Intel Raptor Lake Core i3 14100 QS ቺፕ ደስታን ከፍ ያደርጋል

በቻይንኛ የመስመር ላይ የገበያ ቦታ ላይ በቅርብ ጊዜ የተገኘ ግኝት በቴክኖሎጂ አድናቂዎች እና በድርድር አዳኞች መካከል ያለውን ግምት ከፍ አድርጓል። ተጠቃሚው Dragon *** U on Goofish የ Intel Raptor Lake Core i3 14100 QS ቺፕ የሚሸጥ የሚመስለውን ዘርዝሯል። የፍላጎት ፍላጎት፣ ይህ የብቃት ናሙና (QS) 4 ኮር እና 3.5G የሰዓት ፍጥነትን የሚያሳይ ኦፊሴላዊ የችርቻሮ ዝርዝር መግለጫዎች አሉት ተብሏል።
ይህ መገለጥ ከ14ኛው ትውልድ የኮር ፕሮሰሰር ቤተሰብ ከሚጠበቁት ባህሪያት ጋር የሚጣጣም ቢሆንም፣ የCore i3-14100 ተከታታይ በኮር ተዋረድ ታችኛው ጫፍ ላይ ይኖራል ተብሎ እንደሚጠበቅ ልብ ሊባል ይገባል። በ4C/8T ውቅር፣ ይህ ቺፕ 12 ሜባ L3 መሸጎጫ እና በግምት 60W የሆነ TDP፣ ከራፕቶር ሐይቅ እና ከአልደር ሌክ ቀዳሚዎች ጋር ወጥነት እንዲኖረው ታቅዷል።
የCore i3-14100 መምጣት አንድምታ ከዝርዝሩ አልፏል። የዚህ አዲስ ቺፕ መለቀቅ እንደ Core i3-13100 ወይም 12100 በመሳሰሉት በቀድሞዎቹ ላይ የተሻሉ ስምምነቶችን ሊያመጣ ይችላል፣ ይህም የበጀት ጠንቃቃ ለሆኑ ተጫዋቾች ማራኪ አማራጮች ያደርጋቸዋል። ስራውን በጉጉት ስንጠብቅ ቀጣዩ ትውልድ አሃዝ ሊያመጣ የሚችለውን የአፈጻጸም ማሻሻያ ማጤን ተገቢ ነው። በእርግጥ ወደ ፊት ጉልህ የሆነ ዝላይ ነው ወይንስ የቀድሞዎቹ የቀድሞዎቹ አዲስ ስም ብቻ ነው? ጊዜ ብቻ ይነግረናል።
የኢንቴል ኮር i3-14100ን አቅም ማሰስ የሚፈልጉ ከሆነ፣ የእኛን አጠቃላይ የ Intel Core i3-13100F ግምገማ ማንበብዎን እርግጠኛ ይሁኑ። ምንም እንኳን በእነዚህ ሁለት ሞዴሎች መካከል ያለው ልዩነት ትንሽ ቢመስልም በአፈጻጸም ላይ ለሚታይ ማሻሻያ ተስፋ እናደርጋለን። የችርቻሮ ዋጋ ለኢንቴል ኮር i150-3 ከ$14100 በታች እንደሚጀምር ተገምቷል፣ የ'F' ቅጥያ ልዩነት በ25 ዶላር ዝቅተኛ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ዋጋዎች ከሚያስደስት የዋጋ-ወደ-አፈጻጸም ጥምርታ ጋር ተጣምረው እነዚህን ዝቅተኛ-መጨረሻ ቺፖችን ለጨዋታ ምርጥ ምርጥ ሲፒዩዎች ዝርዝር ውስጥ ቦታ ሊያገኙ ይችላሉ።