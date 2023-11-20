በመኪና ጣሪያ ላይ የማይታወቅ ቀዳዳ ከምድራዊ አመጣጥ የመነጨ ግምታዊ ፍንጭ ይሰጣል

የፈረንሳይ ባለስልጣናት በስትራስቡርግ ከመኪና ጋር የተያያዘ አንድ ሚስጥራዊ ክስተት እየመረመሩ ሲሆን በተሽከርካሪው ጣሪያ ላይ አንድ ግዙፍ ጉድጓድ በቡጢ ተገኝቷል። የመጀመሪያዎቹ ዘገባዎች ሜትሮይት ተጠያቂ ሊሆን እንደሚችል ቢጠቁሙም, ተጨማሪ ምርመራ ባለሙያዎች ስለ ቀዳዳው አመጣጥ እርግጠኛ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል. በቦታው ላይ ያለው የእሳት አደጋ መከላከያ ካፒቴን ዲያሜትሩ በግምት 50 ሴንቲ ሜትር የሆነ ዲያሜትር ያለው እና በመኪናው ጣሪያ ፣ በሰው አካል እና በነዳጅ ታንክ ውስጥ ዘልቆ እንደገባ ገልጿል።
የራዲዮአክቲቪቲነትን ለማስቀረት ሙከራዎችን ቢያካሂዱም፣ ባለሥልጣናቱ በተሽከርካሪው ውስጥ ስለ ሚትዮራይት ምንም ማስረጃ አላገኙም። ነገር ግን ከጉዳቱ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል ብለው የጠረጠሩትን ሁለት ሴንቲ ሜትር ርዝመት ያለው ትንሽ ድንጋይ በአቅራቢያው አግኝተዋል። የፖሊስ ቃል አቀባይ እንዳሉት ድንጋዩ የተቃጠለ እንጨት የሚመስል እና ለየት ያለ ቀላል ነው።
የኑክሌር ፊዚክስ ሊቅ የሆኑት ዶ/ር ቲም ግሪጎሪ ከመሬት ውጭ ያሉ የይገባኛል ጥያቄዎችን በተመለከተ ጥርጣሬ እንዳላቸው ገልጸው ጉድጓዱ ትልቅ ትልቅ ድንጋይ እንዲሠራ እንደሚያስፈልግ ጠቁመዋል። በትንሿ ድንጋይ ላይ የሚደረጉ ኬሚካላዊ ሙከራዎች ሜቲዮራይት መሆን አለመሆናቸውን እንደሚወስኑ ይገምታል። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ከሮያል ኦብዘርቫቶሪ ግሪንዊች ዶ/ር ግሬግ ብራውን የጉድጓዱን አመጣጥ ለማረጋገጥ ተጨማሪ መረጃዎችን እየጠበቀ ነው።
ሜትሮይትስ ብዙም ባይሆንም፣ በሚኖሩባቸው አካባቢዎች የሚኖራቸው ተፅዕኖ ብርቅ ነው። አብዛኛው ሜትሮይትስ ሰው አልባ አካባቢዎችን ይመታል ወይም ወደ ውቅያኖስ ውስጥ ይወድቃል። በታሪክ፣ በሰዶም እና ገሞራ ላይ የተፈፀመው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ውድመት የተከሰተው በሜትሮር ፍንዳታ ነው የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ጨምሮ በሜትሮራይት ጥቃቶች የተገደሉ የሟቾች ዘገባዎች አሉ። ይሁን እንጂ ማንም ሰው በሜትሮራይት ስለተገደለ ይፋዊ መረጃ የለም።
ይህ ክስተት በምድር ላይ ያለውን የጠፈር ፍርስራሾች የማያቋርጥ የቦምብ ድብደባ ለማስታወስ ያገለግላል። አብዛኛዎቹ ሜትሮሮይድ ወደ ከባቢ አየር ሲገቡ እንደ ሚትሮሮይድ ይቃጠላሉ፣ ጥቂቶች ግን መትረፍ ችለዋል እና ሚቲዮራይት ይሆናሉ። ይህ የመኪና ጣሪያ ቀዳዳ የሜትሮይትም ይሁን የሌላ ክስተት፣ የማወቅ ጉጉታችንን የሚማርከውን የኮስሞስ አስደናቂ ሚስጥሮች ጎላ አድርጎ ያሳያል።
በየጥ
1. በመኪናው ጣሪያ ላይ ያለውን ቀዳዳ ያመጣው ምንድን ነው?
በስትራስቡርግ የመኪና ጣሪያ ላይ ያለው ቀዳዳ ትክክለኛ ምክንያት እስካሁን አልታወቀም። የመጀመርያው ግምት ወደ ሜትሮይት ያመለክታሉ፣ ነገር ግን ተጨማሪ ምርመራ ባለሙያዎች ስለ አመጣጡ እርግጠኛ እንዳይሆኑ አድርጓቸዋል።
2. በቦታው ላይ የራዲዮአክቲቭ እንቅስቃሴ አልተገኘም?
ባለስልጣናት የራዲዮአክቲቪቲ ምርመራ ቢያካሂዱም ምንም አይነት ማስረጃ አላገኙም። Meteorites በተለምዶ ከተራ የምድር አለቶች የበለጠ ራዲዮአክቲቭ ንጥረ ነገር የላቸውም።
3. በመኪናው ውስጥ ሜትሮይት ተገኘ?
በመኪናው ውስጥ ምንም ሜትሮይት አልተገኘም። ነገር ግን የተቃጠለ እንጨትን የሚመስል ትንሽ ድንጋይ በአቅራቢያው ተገኝቷል, ይህም መርማሪዎች ከክስተቱ ጋር የተያያዘ ሊሆን እንደሚችል ጥርጣሬ አላቸው.
4. ሜትሮይትስ ከዚህ በፊት ጉዳት ወይም ሞት አስከትሏል?
አብዛኛዎቹ የሚቲዮራይቶች ሰው በማይኖሩበት አካባቢ ወይም በውቅያኖስ ውስጥ ቢወድቁም፣ የተረጋገጡ የሜትሮራይት ጥቃቶች ጉዳት ያደረሱ እና በታሪክም ለሞት የሚዳርግባቸው አጋጣሚዎች አልፎ አልፎ ታይተዋል። ይሁን እንጂ ማንም ሰው በሜትሮራይት ስለተገደለ ይፋዊ መረጃ የለም።