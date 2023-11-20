የGrand Theft Auto 5 Roleplay Mod ፈጣሪዎች በቀይ ሙታን መቤዠት 2 Mod ላይ ማሻሻያ አቅርቡ

ለGrand Theft Auto 5 ከታዋቂው ሮልፕሌይ ሞድ ጀርባ ያሉ ገንቢዎች ስለ Red Dead Redemption 2 ተጓዳኝ እንዳልረሱ አድናቂዎችን አረጋግጠዋል። በቅርብ ጊዜ በተደረገ የማህበረሰብ ዝማኔ፣ Cfx.re፣ ከFiveM እና RedM በስተጀርባ ያለው ቡድን፣ በመጨረሻው ማሻሻያቸው ስለ RedM መረጃ እጦት በደጋፊዎች የተነሱ ስጋቶችን ገልጿል።
ከተገመተው በተቃራኒ ገንቢዎቹ RedM ን ለመተው ምንም እቅድ እንደሌላቸው አብራርተዋል። ባለፈው ማሻሻያ ላይ የጠቀሷቸው የስራ ዝርዝሮች ለፊቭኤም እና ሬድኤም ተፈጻሚ መሆናቸውን አፅንዖት ሰጥተዋል። በ RedM ላይ በመሥራት ላይ ያሉትን ቴክኒካል ተግዳሮቶች እውቅና በመስጠት፣ ቡድኑ ወደፊት ሞጁሉን ለማሻሻል ከRockstar Games ቡድን ጋር ለመተባበር እንዳሰቡ ገልጿል።
ሬድኤም፣ የቀይ ሙታን መቤዠት 2 የFiveM አቻ፣ ለተጫዋቾች ከጂቲኤ RP ሞድ ጋር የሚመሳሰል እውነተኛ የዱር ምዕራብ ተሞክሮን ይሰጣል። Cfx.re RedM በእቅዳቸው ውስጥ እንዳለ ለደጋፊዎች በማረጋገጥ ለሁለቱም ሞዶች ቀጣይነት ያለው ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። በGTA 6 ዙሪያ ያሉ ግምቶች መበራከት አንዳንድ አድናቂዎችን እርግጠኛ ባይሆኑም፣ ገንቢዎቹ ፕሮጀክቶቻቸው ለመጪው የሮክስታር ጨዋታ እንዴት እንደሚተገበሩ አስተያየት አልሰጡም።
ስለ RedM ስጋቶችን ከመፍታት በተጨማሪ፣ Cfx.re በመሣሪያ ስርዓታቸው ውስጥ የጎልማሳ ያልሆኑ ገጸ-ባህሪያት ሞዴሎችን አጠቃቀም ላይ ያላቸውን አቋም አብራርተዋል። የአዋቂ ያልሆኑ የፔድ ሞዴሎችን በPLA (የተጫዋች ፍቃድ ስምምነት) መሰረት መጠቀም በጥብቅ የተከለከለ ነው ምንም አይነት አውድ እና የሮልፕሌይ ሁኔታ ምንም ይሁን ምን ደግመዋል። መመሪያዎችን ለማክበር ሁሉም የጎልማሳ ያልሆኑ ፔድ ሞዴሎች መወገድ አለባቸው።
ያልተዛመደ ዜና፣ ሮክስታር የGTA ማህበረሰብን አስደስቶ ለቀጣዩ የግራንድ ስርቆት አውቶሞቢል የፊልም ማስታወቂያ በሚቀጥለው ወር እንደሚለቀቅ አረጋግጧል። አድናቂዎች ስለወደፊቱ ተወዳጅ ፍራንቻይዝ ይህን እይታ በጉጉት ይጠባበቃሉ።
በየጥ:
ጥ፡ RedM ለ FiveM ይተወዋል?
መ፡ አይ፣ ገንቢዎቹ ሬድኤምን ለመተው ምንም እቅድ እንደሌላቸው እና ከFiveM ጋር ለማሻሻል ቁርጠኛ መሆናቸውን አረጋግጠውላቸዋል።
ጥ፡ የአዋቂ ያልሆኑ ቁምፊዎችን በFiveM ወይም RedM መጠቀም እችላለሁ?
መ፡ አይ፣ የአዋቂ ያልሆኑ የፔድ ሞዴሎችን መጠቀም በጥብቅ የተከለከለ ነው እና የፍቃድ ስምምነቱን ለማክበር መወገድ አለበት።
ጥ፡ የሚቀጥለው የGrand Theft Auto ጨዋታ መቼ ነው የሚለቀቀው?
መ: ለጨዋታው የፊልም ማስታወቂያ በሚቀጥለው ወር የሚለቀቅ ቢሆንም፣ የተወሰነ የተለቀቀበት ቀን እስካሁን አልተገለጸም።