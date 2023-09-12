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ጎግል የሞኖፖል ሃይልን አላግባብ በመጠቀም ክስ ለፍርድ ቀረበበት

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
ጎግል የሞኖፖል ሃይልን አላግባብ በመጠቀም ክስ ለፍርድ ቀረበበት

የዩናይትድ ስቴትስ መንግስት ጎግልን ፍርድ ቤት እየወሰደው ያለው ግዙፉ የቴክኖሎጂ ኩባንያ በፍለጋ ኢንደስትሪው ውስጥ ያለውን የብቸኝነት ስልጣን አላግባብ ተጠቅሞበታል ሲል ከሰዋል። በመንግስት በአስርተ አመታት ውስጥ የመጀመሪያው ዋነኛ የሞኖፖል ጉዳይ እና በዘመናዊው የኢንተርኔት ዘመን የመጀመሪያው የሆነው የፍርድ ሂደቱ ማክሰኞ በዋሽንግተን ዲሲ ይጀምራል።

የፍትህ ዲፓርትመንት ዋና ጉዳይ ጎግል የቢዝነስ ስራውን አቀናጅቷል የሚለው ጉዳይ ተጠቃሚዎች ስልኮቻቸውን ወይም ዌብሳይቶቻቸውን ሲደርሱ የሚያዩት የመጀመሪያው የፍለጋ ሞተር መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። የጎግል አላማ ፉክክርን ማስወገድ እና የበላይነቱን ማስጠበቅ ነበር ሲል መንግስት ይከራከራል።

የቀድሞው ጠቅላይ አቃቤ ህግ ዊልያም ባር ክሱን በጎግል በይነመረብ ቁጥጥር ላይ የተደረገ ጥቃት ነው ሲሉ ገልፀውታል። ከዓመታት ዝግጅት በኋላ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰነዶችን እና ከ150 በላይ ግለሰቦች የተያዙ ሰነዶችን ጨምሮ ጉዳዩ በመጨረሻ ለፍርድ እየቀረበ ነው።

የዚህ አስደናቂ ሙከራ ውጤት ለቴክ ኢንደስትሪ እና በይነመረብ በአጠቃላይ ጉልህ የሆነ አንድምታ ይኖረዋል። ሰዎች በየቀኑ የሚጠቀሙባቸውን ምርቶች ለመቆጣጠር የቴክኖሎጂ ኩባንያዎችን ኃይል ይፈትሻል። ከተሳካ፣ የቴክኖሎጂ ግዙፎች አሰራርን ሊለውጥ እና በይነመረብ እንዴት እንደሚሰራ ላይ ቀጥተኛ ተጽእኖ ሊያሳድር ይችላል።

በአሁኑ ጊዜ 90% የአሜሪካን የፍለጋ ሞተር ገበያን የሚይዘው እና 1.7 ትሪሊዮን ዶላር ዋጋ ያለው ጎግል የፍለጋ ምርቱ ከተወዳዳሪዎቹ የላቀ ነው ሲል ይከራከራል። በዘመናዊው ዘመን ወደ አማራጭ የፍለጋ ሞተር መቀየር ቀላል በመሆኑ ተጠቃሚዎች ጎግልን ለመጠቀም እንደመረጡ ኩባንያው ገልጿል።

ይህ ጉዳይ እ.ኤ.አ. በ 1998 በማይክሮሶፍት ላይ የነበረውን የፀረ-እምነት ጉዳይ ያስታውሳል ፣ ይህም ለፍትህ ዲፓርትመንት ድል ያስገኛል ። በሁለቱ ጉዳዮች መካከል ያለው መመሳሰል እና ውጤታቸውም ብዙዎች የማይክሮሶፍት ጉዳይ የዛሬን የቴክኖሎጂ ግዙፍ ኩባንያዎችን ለመውሰድ እንደ ንድፍ አድርገው እንዲመለከቱት አድርጓቸዋል።

በጎግል ላይ የመንግስት ክስ የሚያተኩረው ኩባንያው እንደ አፕል እና ሳምሰንግ ካሉ ስልክ ሰሪዎች እንዲሁም እንደ ሞዚላ ካሉ ዌብሳይቶች ጋር በሚያደርገው ልዩ ስምምነት ላይ ነው። እነዚህ ስምምነቶች ጎግል በአብዛኛዎቹ መሳሪያዎች ላይ ነባሪ የፍለጋ ሞተር መሆኑን ያረጋግጣሉ፣ ፉክክርን ያደናቅፋሉ እና አነስተኛ ተቀናቃኞችን መኖሩን ይገድባሉ።

በሚቀጥሉት ሳምንታት, የፍርድ ሂደቱ ይከናወናል, እና ፍርዱ የወደፊቱን የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪን ይቀርፃል. ውጤቱ ምንም ይሁን ምን፣ ይህ ከፍተኛ-መገለጫ ጉዳይ በቴክኖሎጂው ዘርፍ ውስጥ ያለውን የኃይል ተለዋዋጭነት ለመፍታት ወሳኝ ጊዜን ያመለክታል።

ምንጭ፡ ኤን/ኤ

By ገብርኤል Botha

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