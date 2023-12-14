ከገንቢው በፊት ያለው ቀን በግምታዊ ግምት ውስጥ መዘጋቱን አረጋግጧል

ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ያለው ጥርጣሬ እና ግምቶች መካከል፣ የSteam አደጋ ጨዋታ ገንቢ የሆነው ዘ ቀን በፊት፣ በእርግጥ እየተዘጋ መሆኑን በድጋሚ ተናግሯል። ጨዋታው፣ በአንድ ወቅት በከፍተኛ ሁኔታ ሲጠበቅ የነበረው እና የSteam's most-wishlisted በሚል ርዕስ የተያዘው ጨዋታ ባለፈው ሳምንት በቅድመ መዳረሻ ጅምር ላይ ከባድ ምላሽ ገጥሞታል። ተቺዎችም ሆኑ ተጫዋቾች ጨዋታው ቃል ከተገባላቸው ነገሮች በታች በመውደቁ ብስጭት እና ብስጭት ገልጸዋል። የ IGN የ The Day በፊት ግምገማ ብርቅዬ 1/10 ደረጃ ሰጥቶታል፣ ይህም እስከ ዛሬ ከነበሩት በጣም መጥፎ ጨዋታዎች መካከል አንዱ በማለት ሰይሞታል።
የተጫዋቾች ቁጥር እየቀነሰ በመምጣቱ እና በSteam ላይ እጅግ በጣም አሉታዊ የሆኑ የተጠቃሚ አስተያየቶች፣የቀን በፊት ገንቢ የሆነው ፍንታስቲክ ሊዘጋ መሆኑን አስገራሚ አስታወቀ። ከማስታወቂያው በኋላ ብዙም ሳይቆይ የጨዋታው የግዢ አዝራር ከSteam ገጽ ላይ ተወግዷል, እና ሁሉም የጨዋታው ምልክቶች ከበይነመረቡ ተጠርገው ነበር. ይህ አስደናቂ ክስተት የተከሰተው ጨዋታው ከተጀመረ ከአራት ቀናት በኋላ ነው።
አንዳንድ ተጫዋቾች ከFntastic ወደ ስምንተኛ ነጥቦች የሚለው ስም በገንቢው የቀድሞ ጨዋታ ዱር ስምንት ላይ በእንፋሎት ገፅ ላይ ለውጥ አስተውለዋል። ይህ ደግሞ ፍንታስቲክ ስሙን እንደገና በማስተካከል ከተጎዳው ስሙ ለማራቅ እየሞከረ ነው የሚለውን ግምት የበለጠ አባባሰው። ነገር ግን፣ የ Wild Eight አሳታሚ የሆነው ሃይፕ ባቡር ዲጂታል የስም ለውጥ ያልተገናኘ እና ከቀን በፊት ስራ ከጀመረ በኋላ በደረሱት አሉታዊ ግምገማዎች ምክንያት እንደሆነ አብራርቷል።
ምንም እንኳን ማብራሪያው ቢሆንም፣ ዋይልድ ስምንት ለቅርብ ጊዜ ግብረመልስ አሉታዊ የተጠቃሚ ግምገማዎችን ማግኘቱን ቀጥሏል፣ ምንም እንኳን አጠቃላይ የተጠቃሚ ደረጃ በአመዛኙ አወንታዊ ነው።
ለወሬው እና ግምቱ ምላሽ ፣ ፍንታስቲክ ለመዝጋት ያላቸውን ውሳኔ በድጋሚ አረጋግጦ ማንኛውንም የስም ለውጥ ውድቅ ለማድረግ ወደ ትዊተር ወስዷል። የጨዋታ ጊዜ ምንም ይሁን ምን ከቀኑ በፊት መመለስ ለሚፈልጉ ደንበኞች በSteam ላይ ተመላሽ ገንዘቦች እንደሚገኙም ገልጸዋል።
ወደፊት፣ የ The Day before brand እና የአእምሮአዊ ንብረት እጣ ፈንታ በሜቶና፣ የጨዋታው አሳታሚ ሲሆን በፍንታስቲክ ውስጥ ለግንባታው እና ለመልቀቅ ከፍተኛ መዋዕለ ንዋይ አፍስሷል ተብሏል።
ይህ መጥፎ ውጤት ብዙ ደጋፊዎችን እና ተጫዋቾችን ሊያሳዝን ቢችልም፣ ገንቢዎች በጣም የሚጠበቁ ጨዋታዎችን ለሚፈልጉ ተመልካቾች ሲያቀርቡ የሚያጋጥሟቸውን ስጋቶች እና ተግዳሮቶች ለማስታወስ ያገለግላል።