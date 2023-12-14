ሳይንቲስቶች አልማዝን ሊወዳደር የሚችል አብዮታዊ ቁሳቁስ አግኝተዋል

በኤድንበርግ ዩኒቨርሲቲ የጽንፈኛ ሁኔታዎች የሳይንስ ማዕከል ተመራማሪዎች በምድር ላይ በጣም ከባድ የሆነ ንጥረ ነገር ሊሆን የሚችል ቁስን በማዋሃድ አዲስ ግኝት አደረጉ። የካርቦን እና የናይትሮጅን ቀዳሚዎችን በማጣመር ቡድኑ የካርቦን ናይትራይዶችን ፈጠረ, እነሱም ከሁለተኛው በጣም ከባድ ከሆኑ ቁሳቁሶች, ኪዩቢክ ቦሮን ናይትራይድ የበለጠ ጠንካራ ናቸው.
ከሦስት አሥርተ ዓመታት በላይ ሳይንቲስቶች የካርበን ናይትራይድስን እምቅ አቅም አውቀው ነበር፣ ነገር ግን ውህደታቸው ትልቅ ፈተና ሆኖ ታይቷል። ይሁን እንጂ ይህ የቅርብ ጊዜ ግኝት በከፍተኛ ግፊት ቁስ ውህደት እና በኢንዱስትሪ አፕሊኬሽኖች መካከል ያለውን ክፍተት ለማስተካከል በሮች ከፍቷል።
ቡድኑ የተለያዩ የካርቦን ናይትሮጅን ቅድመ ሁኔታዎችን በመጠቀም ከ70-135 ጊጋፓስካል ከፍተኛ ጫና እና የሙቀት መጠን ከ1,500 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ እንዲደርስ አድርጓል። ከዚያም በተለያዩ የምርምር ተቋማት በኤክስ ሬይ ጨረር አማካኝነት የቅንጅቶቹን አቶሚክ አደረጃጀት መርምረዋል።
ከተሰራው የካርቦን ናይትራይድ ውህዶች መካከል ሦስቱ እጅግ በጣም ጠንካራ ለሆነ ቁሳቁስ አስፈላጊ የሆኑ አወቃቀሮችን እንደያዙ ትንታኔው ይፋ አድርጓል። ሳይንቲስቶቹን የበለጠ ያስገረመው እነዚህ ውህዶች ሲቀዘቅዙ እና ወደ ድባብ ግፊት ሲመለሱ ጥንካሬያቸውን እንደያዙ መቆየታቸው ነው።
አብዮታዊው ቁሳቁስ እንደ ተሽከርካሪዎች እና የጠፈር መንኮራኩሮች መከላከያ ሽፋን ፣ ኃይለኛ የመቁረጫ መሣሪያዎች እና የፎቶ ዳሳሾች ያሉ ሰፊ አፕሊኬሽኖች አቅም አለው። እነዚህ ቁሳቁሶች እጅግ በጣም ከባድ ብቻ ሳይሆን የፎቶላይንሰንስ, የፓይዞኤሌክትሪክ እና ከፍተኛ የኃይል ጥንካሬን ያሳያሉ.
በሊንኮፒንግ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር የሆኑት ፍሎሪያን ትራይቤል “እነዚህ ቁሳቁሶች በብዝሃ-ተግባራቸው አስደናቂ ብቻ ሳይሆን በቴክኖሎጂ ተዛማጅነት ያላቸው ደረጃዎች በሺዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ሜትሮች በምድር ውስጠኛ ክፍል ውስጥ ከሚገኙት ሁኔታዎች ጋር ተመጣጣኝ በሆነ የውህደት ግፊት ማገገም እንደሚቻል ያሳያሉ።
ይህ የትብብር ምርምር በቁሳዊ ሳይንስ መስክ አዳዲስ እድሎችን ይከፍታል ተብሎ ይጠበቃል። የማይጨበጥ የካርቦን ናይትራይድ ውህዶች ለወደፊት ትግበራዎች በሚያስደንቅ ሁኔታ ዘላቂ እና ሁለገብ ቁሳቁሶችን በማቅረብ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን አብዮት ሊፈጥር ይችላል።
የዚህ ምርምር ግኝቶች በ Advanced Materials መጽሔት ላይ ታትመዋል.