ፓትሪክ ማክሄንሪ ከኮንግረስ ጡረታ መውጣቱን አስታውቋል፣ ለ10ኛው ኮንግረስ ዲስትሪክት አዲስ እጩዎች ላይ ያለውን ግምት በማሳየት

በሚያስገርም ሁኔታ ኮንግረስማን ፓትሪክ ማክሄንሪ ከኮንግረስ ጡረታ ማለፉን አስታውቋል። በዚህ አመት የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ ሆነው ለአጭር ጊዜ ያገለገሉት ማክሄንሪ፣ ከአንድ ወር በፊት እንደገና ለመመረጥ ያላቸውን ፍላጎት ከዚህ ቀደም ገልፀው ነበር። የውሳኔው መንስኤዎች እስካሁን አልታወቁም።
የማክሄንሪ ጡረታ በቤቱ ጂኦፒ ካውከስ መካከል እያደገ መከፋፈል እና በምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ቦታ ላይ እየተካሄደ ባለው የፖለቲካ ጦርነቶች መካከል ይመጣል። "ያለፈው፣ የአሁን እና ወደፊት፣ የተወካዮች ምክር ቤት የአሜሪካ ሬፑብሊካችን ማዕከል ነው" ሲል ማክሄንሪ በጽሁፍ መግለጫ ሰጥቷል። "በጥሩም ሆነ በመጥፎው፣ በቀናቶች እና ዝቅተኛው ፣ እና ከኩራት እስከ አስነዋሪ ጊዜያት ፣ ምክር ቤቱ ነገን በተሻለ ተስፋ ላይ በማያያዝ የሀገራችን አለመግባባቶች የሚፈጠሩበት መድረክ ነው።"
የማክሄንሪ ጡረታ መውጣት ዜና ሲሰራጭ፣ አዲስ የተቀረጸውን 10ኛውን ኮንግረስ ዲስትሪክት ለመሙላት እጩ ተወዳዳሪዎች ላይ ግምቶች ወዲያውኑ ተነሱ። አሁን ከቻርሎት ከተማ ዳርቻዎች በሰሜን በኩል በሂኮሪ እና ስቴትቪል ወደ ዊንስተን ሳሌም የሚዘረጋው አውራጃ፣ እንደ አስተማማኝ የሪፐብሊካን መቀመጫ ተደርጎ ይቆጠራል። በርካታ ከፍተኛ የመንግስት ህግ አውጪዎች በዲስትሪክቱ ውስጥ ይኖራሉ፣ ቢያንስ አንዱ ማክሄንሪን ለመተካት ለመወዳደር ፍላጎት እንዳለው ሲገልጽ። በተጨማሪም፣ ሌላ የሪፐብሊካን እጩ ለመቀመጫው ዘመቻ መጀመሩን አስቀድሞ አስታውቋል።
ከኮሌጅ ዘመናቸው ጀምሮ የማክሄንሪ የቅርብ ጓደኛ የነበረው የግዛት ተወካይ ጄሰን ሳይን የራሱን እጩነት በተመለከተ ውሳኔ ከማሳለፉ በፊት ከቤተሰብ እና ደጋፊዎች ጋር ለመመካከር ጊዜ እንደሚያስፈልግ ገልጿል። ሪፐብሊካን ፓት ሃሪጋን ከዚህ ቀደም በተለየ ወረዳ ለኮንግረስ ይወዳደሩ የነበረ ሲሆን አሁን ትኩረቱን ወደ ማክሄንሪ ወንበር መፈለግ ላይ አድርጓል።
የ48 አመቱ ማክሄንሪ እ.ኤ.አ. በ2005 ከተመረጠ በኋላ በተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ ታዋቂ ሰው ነው። በምክር ቤቱ አመራርነት ደረጃ በማደግ፣ ተፅእኖ ፈጣሪ የምክር ቤት ፋይናንሺያል አገልግሎት ኮሚቴ ሊቀመንበር በመሆን እና በሌሎች ሚናዎች አገልግሏል። በስልጣን ዘመናቸው ማክሄንሪ ለቀድሞ አፈ ጉባኤ ኬቨን ማካርቲ የማይናወጥ ድጋፍ አሳይተዋል እና ለማካርቲ ሹመት የሚያስፈልጉትን ድምፆች በማረጋገጥ ረገድ ቁልፍ ሚና ተጫውተዋል።
የማክሄንሪ ጡረታ መውጣት በሰሜን ካሮላይና ኮንግረስ ልዑካን ላይ ሊኖር የሚችለውን ለውጥ በመጨመር፣ ከ2024 ምርጫ በፊት የስቴቱ የፖለቲካ ምህዳር ከፍተኛ ለውጦች ሊደረግ ይችላል። በአሁኑ ጊዜ የዘር gerrymandering ክስ ተገዢ የሆነው redrawn አውራጃ መስመሮች, ደህንነቱ የተጠበቀ የሪፐብሊካን አውራጃዎች ወደ ሦስት ዲሞክራሲያዊ ተወካዮች መቀመጫ እንዲያጡ ሊያስከትል ይችላል. ከነዚህ እድሎች ጎን ለጎን የሪፐብሊካን ኮንግረስማን ዳን ጳጳስ ለመተካት ፉክክርም አለ፣ እሱም ኮንግረስን ለቆ ለጠቅላይ አቃቤ ህግ ለመወዳደር ነው።
ከማክሄንሪ ማስታወቂያ አቧራው ሲረጋጋ፣ የሰሜን ካሮላይና 10ኛ ኮንግረስ ዲስትሪክት የግዛቱን ኮንግረስ ልዑካን የወደፊት ገፅታን በመቅረጽ ረገድ ወሳኝ ሚና እንደሚጫወት ግልጽ ነው። ለአዳዲስ ፊቶች እምቅ አቅም እና ጉልህ የሆነ የፖለቲካ ውክልና ለውጥ, መጪው ምርጫ በጣም በጉጉት የሚጠበቅ እና በቅርበት የሚከታተል ነው.