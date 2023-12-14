የዕዳ ሸክሞች እየጨመረ ሲሄድ የሸማቾች ወጪ የመንገድ መዝጊያን ይመታል።

የሸማቾች ወጪ በከፍተኛ ደረጃ ማሽቆልቆሉ ለአሜሪካ ኢኮኖሚ ትልቅ አደጋ እየፈጠረ ነው ይላሉ ኢኮኖሚስት ካርል ዌይንበርግ። ሸማቾች ወጪያቸውን ለመሸፈን በክሬዲት ካርዶች ላይ በከፍተኛ ሁኔታ ሲታመኑ ቆይተዋል፣ በዚህም ምክንያት ከቁጥጥር ውጪ የሆነ ከፍተኛ የወለድ ምጣኔን አስከትሏል። ይህ አስደንጋጭ አዝማሚያ በሚመጣው አመት የሸማቾች ወጪን ወደ ማሽቆልቆል ያመራል ተብሎ ይጠበቃል።
ዌይንበርግ ሸማቾች የክሬዲት ካርድ ዕዳቸውን ከባድ እውነታ እና ከሱ ጋር የተያያዘውን ከባድ የወለድ ተመኖች እያወቁ እንደሆነ ያስጠነቅቃል። በኒውዮርክ ፌዴራል ሪዘርቭ እንደዘገበው በክሬዲት ካርዶች ላይ የጨመረው ጥፋቶች ሸማቾች የገንዘብ ችግር መጀመራቸውን ያሳያል። ምንም እንኳን እውነተኛ ገቢዎች ማገገም ቢጀምሩም, እየጨመረ የመጣውን የእዳ ጫና ለመሸፈን በቂ አይደሉም. የቤተሰብ ሴክተር እና የሸማቾች ክሬዲት ካርዶች በተለይ ተጋላጭ ናቸው፣ እና ዌይንበርግ ይህንን የመቀነስ አደጋ በቅርበት ይከታተላል።
በሌላ በኩል የአሙንዲ ኢንቬስትመንት ኢንስቲትዩት ኃላፊ የሆኑት ሞኒካ ዲፌንድ የበለጠ ተስፋ አስቆራጭ አመለካከት አላት። እሷ በሚቀጥለው ዓመት የመጀመሪያ እና ሁለተኛ ሩብ ውስጥ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የቴክኒክ ድቀት እንደሚከሰት ይተነብያል። ከልክ ያለፈ ቁጠባቸውን እያሟጠጠ ያለው የዩኤስ ሸማቾች የፋይናንስ ሁኔታዎችን በማጥበቅ ክፉኛ ይጎዳሉ ብሎ Defend ያምናል። የፍጆታ ፍጆታ ሲቀንስ እና የስራ ገበያው ሲቀዘቅዝ፣ የኢኮኖሚ ድቀት የመቀነስ እድሉ ከፍተኛ ይሆናል።
ምንም እንኳን የዩኤስ ኢኮኖሚ በወለድ ተመን "ለስላሳ ማረፊያ" ቢያገኝም፣ የ2024 ዕይታ አሁንም እርግጠኛ አይደለም። ስትራቴጂስቶች የከፍተኛ ተመኖች ተፅእኖ ሊዘገይ እና ሊተነበይ የማይችል ሊሆን እንደሚችል ያስጠነቅቃሉ። በተጨማሪም የፍጆታ ማሽቆልቆሉን ለማሸነፍ በመንግስት ተነሳሽነት ያለው የኢንቨስትመንት ማበረታቻ በቂ ላይሆን ይችላል.
የአሜሪካ ኢኮኖሚ ከሌሎች ዋና ዋና ኢኮኖሚዎች ጋር ሲነፃፀር የማይበገር ሆኖ ቆይቷል፣ ነገር ግን አሁን ያለው የሸማቾች ወጪ አቅጣጫ ስጋትን ይፈጥራል። ትርፍ ቁጠባዎች ሲሟጠጡ እና ቁጠባዎች እየቀነሱ ሲሄዱ፣ የዩኤስ ሸማቾች ከዚህ ቀደም የወጪ ደረጃዎችን የመቆየት አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ይሄዳል። የሚቀጥለው ዓመት ኢኮኖሚው ውድቀትን ማስወገድ ወይም ጉልህ የሆነ የጭንቅላት ንፋስ ሊያጋጥመው እንደሚችል ለመወሰን ወሳኝ ይሆናል።