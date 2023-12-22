በክሪስፕ ካውንቲ ውስጥ ያሉ ባለስልጣናት ሁለት የተሰረቁ ተሽከርካሪዎችን አገገሙ፣ የወንጀል እንቅስቃሴን ለመዋጋት ንቁነትን አበረታቱ

በቅርብ ጊዜ ውስጥ፣ የክሪስፕ ካውንቲ የሸሪፍ ጽ/ቤት (ሲሲኤስኦ) የተሰረቁ ሁለት ተሽከርካሪዎችን በተሳካ ሁኔታ አምጥቷል። በኮርዴል ውስጥ መደበኛ የጥበቃ ስራ በነበረበት ወቅት፣ የክሪስፕ ካውንቲ የሸሪፍ ምክትል በብር Honda Pilot ላይ ከጠዋቱ 3፡20 ላይ እንዲቆም ተጀመረ።ነገር ግን፣ ለመያዝ በሚደረገው ድፍረት የተሞላበት ሙከራ፣ ሶስት ማንነታቸው ያልታወቁ ሰዎች ኮፍያ ያደረጉ ሰዎች ተሽከርካሪውን በድንገት ትተውታል፣ይህም አሁንም እንዳለ። motion on W 19th Ave የሆንዳ ፓይለት በመጨረሻ 300 ብሎክ W 19th Ave ውስጥ ከሚገኝ ዛፍ ጋር ተጋጭቶ አረፈ። በምርመራው ወቅት ተወካዮች በተሰረቀው መኪና ውስጥ ቦርሳ፣ ሽጉጥ፣ ሁለት መጽሄቶች እና ሁለት ሞባይል ስልኮች አገኙ። . ከባለቤቱ ጋር በተደረገው ግንኙነት ተሽከርካሪው ሳያውቁት መወሰዱን ያሳያል።
በዚህ ጊዜ ነበር Crisp County E-911 በ E 17th Avenue ሌላ የተሰረቀ መኪና ለኮርዴል ፖሊስ ዲፓርትመንት (ሲፒዲ) ያሳወቀው። ተወካዮቹ ያልተያዘውን፣ የተሰረቀውን መኪና በ27ኛው ጎዳና ላይ አግኝተው ወዲያውኑ CPD ማስጠንቀቂያ ሰጡ። ለእነዚህ ክስተቶች ምላሽ፣ ሲሲኤስኦ እና ሲፒዲ በአሁኑ ጊዜ የጋራ ምርመራ በማካሄድ ላይ ናቸው። በተለይም የተሽከርካሪ መስበር እና የመግባት ሙከራዎች ለ Crisp County E-911 በጠዋቱ ሰአታት ውስጥ ሪፖርት ተደርጓል።
ለወደፊቱ እንደዚህ አይነት ክስተቶችን ለመከላከል፣ የ Crisp County Sheriff ጽ/ቤት ዜጎች ተሽከርካሪዎቻቸውን በማንኛውም ጊዜ እንዲጠብቁ እና ማንኛውንም ዋጋ ያላቸውን እቃዎች እንዲያስወግዱ ያሳስባል። የማህበረሰቡ አባላት በመረጃ እንዲቆዩ እና የሚመሰክሩትን ማንኛውንም አጠራጣሪ እንቅስቃሴዎች ለህግ አስከባሪ አካላት እና ለጎረቤቶች ወዲያውኑ ማሳወቅ አስፈላጊ ነው። መረጃን በንቃት በመጋራት እና ንቁ በመሆን በአካባቢያችን ያለውን የወንጀል ባህሪ በጋራ ተስፋ ልንቆርጥ እንችላለን።
በንብረትዎ ላይ የስለላ ካሜራዎች ከተጫኑ ባለስልጣናት ቀረጻውን እንዲገመግሙ እና ማንኛውንም አጠራጣሪ እንቅስቃሴ ለህግ አስከባሪ አካላት እንዲያሳውቁ ይጠይቃሉ። ያስታውሱ፣ “የሆነ ነገር ሲናገሩ ይመልከቱ” የሚለው አካሄድ አጠራጣሪ ድርጊቶችን ሪፖርት ለማድረግ፣ ጠቃሚ ምክሮችን ለመጋራት ወይም ወንጀሎችን ለመግለፅ ጠቃሚ ነው። ዜጎች የጥቆማውን የስልክ መስመር በ (229) 322-8891 መጠቀም ወይም በኦፊሴላዊው የCCSO ድህረ ገጽ ላይ ጥቆማን በመስመር ላይ መተው ይችላሉ። ስም-አልባ ሪፖርት ማድረግም ይደገፋል።
እነዚህን ችግሮች ለመፍታት በጋራ ስንሰራ፣በማህበረሰባችን ውስጥ ለደህንነት እና ደህንነት ቅድሚያ መስጠት ወሳኝ ነው። ንቁ በመሆን እና ንቁ በመሆን፣ የወንጀል ድርጊቶችን የሚከላከል እና የሁሉንም ነዋሪዎች ደህንነት የሚያበረታታ አካባቢን ማሳደግ እንችላለን።