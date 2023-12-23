ማጠቃለያ:
የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ያካሄዱት ጥናት በዓይነቱ ልዩ በሆነው በአቅራቢያው በሚገኘው የትንሽ ማጌላኒክ ክላውድ (SMC) ምስጢራዊ መዋቅር ላይ ብርሃን ይፈጥራል። የገለልተኛ የኤችአይአይ ጋዝ ልቀት እና የጨረር ፍጥነት መለኪያዎች ምልከታዎችን በማጣመር ቡድኑ SMC ሁለት የተለያዩ የኮከብ አፈጣጠር ስርዓቶችን ያቀፈ መሆኑን ተገንዝቧል። በSMC ውስጥ ያሉ ኮከቦች በእድሜያቸው ላይ ተመስርተው በተለያየ መንገድ ይሰራጫሉ፣ በዕድሜ የገፉ ሰዎች ክብ ቅርጽ ያለው ስርጭት ሲያሳዩ፣ ትናንሽ ኮከቦች ደግሞ የማሽከርከር እንቅስቃሴን ያሳያሉ። በተጨማሪም፣ የኤስኤምሲ ኢንተርስቴላር መካከለኛ መዋቅር ከትልቅ ማጌላኒክ ክላውድ (ኤልኤምሲ) ጋር የቅርብ ጊዜ ግንኙነቶችን ያሳያል። የእነዚህን ሁለት የኮከብ አፈጣጠር ስርዓቶች አመጣጥ ለማወቅ እና ስለ SMC ያለፈ እና የወደፊት ጥልቅ ግንዛቤ ለማግኘት ተጨማሪ ጥናቶች ያስፈልጋሉ።
በምርምርዋቸው ውስጥ፣ ሳይንቲስቶቹ የ SMC ኢንተርስቴላር መካከለኛውን የጅምላ ባህሪያት ለመከታተል የገለልተኛ ኤችአይአይ ጋዝ ልቀት ምልከታዎችን ተጠቅመዋል። ትንታኔው የተለያዩ የራዲያል ፍጥነቶች ያላቸውን ሁለት የተለያዩ አወቃቀሮችን አሳይቷል፣ ይህም ከእኛ መራቅን ያመለክታል። ነገር ግን፣ እነዚህ መለኪያዎች በSMC ውስጥ ያሉትን የምንጮች አንጻራዊ ርቀት ማወቅ አልቻሉም። ይህንን ችግር ለመፍታት ቡድኑ በእይታ መስመር ላይ ያለውን የከዋክብትን የቦታ ቅደም ተከተል ለመተንተን የአቧራ መጥፋት ካርታ ተጠቀመ። የመጥፋት ደረጃዎችን በማነፃፀር, የከዋክብትን ርቀቶች ለመገመት ችለዋል, ከፍ ያለ መጥፋት ከእኛ የበለጠ ርቀትን ያሳያል.
የተገኙት ካርታዎች የSMCን "የፊት" እና "ከኋላ" አወቃቀሮችን ይፋ አድርገዋል። በተለይም በ "የፊት" ክፍል ውስጥ ያሉት ኮከቦች በ APOGEE ዳሰሳ ከተወሰነው "ከኋላ" ክፍል ውስጥ ካሉት ጋር ሲነፃፀሩ ከፍ ያለ ብረቶች አሳይተዋል. ይህ የሚያመለክተው ሁለቱ ኮከቦችን የሚፈጥሩ ስርዓቶች ከተለያዩ ጋላክሲዎች የመጡ ሊሆኑ እንደሚችሉ ወይም "ከኋላ" ያለው መዋቅር ከኤል.ኤም.ሲ ጋር ባለው መስተጋብር የሚመጣን የጣር ፍርስራሽን ይወክላል።
የSMCን ታሪክ እና የወደፊትን ሙሉ በሙሉ ለመረዳት ተጨማሪ ምርምር ወሳኝ ነው። ይህ በቀጥታ የርቀት መለኪያዎችን ወደ ኢንተርስቴላር መካከለኛ ክፍሎች እና የኤስኤምሲ ዝግመተ ለውጥን ለማስመሰል ማስመሰልን ያካትታል። ሳይንቲስቶች የኤስኤምሲ ባለሁለት ኮከብ አፈጣጠር ሥርዓቶችን ሚስጥሮች በመግለጥ፣ስለዚህ ጎረቤት ጋላክሲ ልዩ ተፈጥሮ ጠቃሚ ግንዛቤዎችን ማግኘት እና በአጠቃላይ ስለ ጋላክሲ ዝግመተ ለውጥ ያለንን ግንዛቤ ማሳደግ ይችላሉ።