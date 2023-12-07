ለገና በአሜሪካ ውስጥ በጣም የተከበሩ ከተሞችን ያግኙ

የመጨረሻውን የገና ተሞክሮ እየፈለጉ ነው? ከዚህ በላይ ተመልከት። የፎቶ መጽሐፍ ብራንድ በሆነው Mixbook ባካሄደው በቅርቡ የተደረገ የሕዝብ አስተያየት፣ የገናን መንፈስ በእውነት ያካተቱ የአሜሪካ ዋና ከተሞች እዚህ አሉ። አንዳንድ የሚጠበቁ ተፎካካሪዎች እንደ ሰሜን ዋልታ፣ አላስካ በዝርዝሩ ውስጥ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ሲገኝ፣ ጥቂት አስገራሚ ግቤቶችም ነበሩ።
የአሜሪካ የገና በዓል ከተማ ተብሎ በዝርዝሩ ውስጥ ግንባር ቀደም የሆነው እርግብ ፎርጅ፣ ቴነሲ ነው። ይህ ውብ ከተማ በደቡብ ውስጥ ትገኝ ይሆናል, ነገር ግን የበዓል መንፈስን በበዓል ማራኪነት እና በአፓላቺያን ሙቀት ይይዛል. በበዓል ሰሞን፣ እርግብ ፎርጅ በሚሊዮን በሚቆጠሩ ብልጭ ድርግም በሚሉ መብራቶች እና በበዓል ማስጌጫዎች የተጌጠ ወደ ክረምት አስደናቂ ምድር ትለውጣለች። ከተማዋ ጎብኚዎች በሚያስደንቅ የብርሃን ማሳያዎች የሚደነቁበት እና የቀጥታ መዝናኛ የሚዝናኑበት ሰልፍ እና ዊንተርፌስትን ጨምሮ የተለያዩ የገና ጭብጥ ያላቸውን ዝግጅቶች ታስተናግዳለች። ዶሊዉድ፣ በዶሊ ፓርተን የተመሰረተው ዝነኛው የገጽታ መናፈሻ፣ እንዲሁም ብዙ የበዓል አከባበር ያቀርባል።
ሁለተኛ የሚመጣው ዱራንጎ፣ ኮሎራዶ፣ ሐይቅ ፕላሲድ፣ ኒው ዮርክ፣ ስቶዌ፣ ቬርሞንት፣ አሌክሳንድሪያ፣ ቨርጂኒያ፣ ኦልድ ሳይብሩክ፣ ኮነቲከት፣ ስቶክብሪጅ፣ ማሳቹሴትስ፣ ሆላንድ፣ ሚቺጋን፣ ቤተልሔም፣ ፔንስልቬንያ እና ሰሜን ዋልታ፣ አላስካ ከፍተኛውን ደረጃ በመጨረስ ይከተላል። አስር. የገና በዓልን ስታስብ ወደ አእምሮህ የሚመጣው የመጀመሪያው ቦታ ኒው ጀርሲ ላይሆን ቢችልም፣ ኬፕ ሜይ እና ሞሪስታውን በዝርዝሩ ውስጥ ቦታ ሊሰጣቸው እንደሚገባ አረጋግጠዋል።
ኬፕ ሜይ፣ በታላላቅ የቪክቶሪያ ቤቶቿ የምትታወቀው ውብ የባህር ዳርቻ ከተማ፣ በገና ሰሞን ወደ ዩሌትታይድ ድንቅነት ትለውጣለች። ታሪካዊው አውራጃ በሺዎች በሚቆጠሩ ብልጭ ድርግም በሚሉ መብራቶች እና በበዓል ማስጌጫዎች ያጌጠ ሲሆን ይህም በቀጥታ ከዲከንስ ልቦለድ ውስጥ ትዕይንት ይፈጥራል። አመታዊው "የኬፕ ሜይ የገና ሻማ ቤት ጉብኝቶች" ጎብኝዎች በሚያምር ሁኔታ ያጌጡ ማረፊያዎችን እና ቤቶችን እንዲያስሱ ያስችላቸዋል፣ ይህም ያለፈውን ዘመን ሞቅ ያለ እና ማራኪነት ውስጥ ያስገባሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ ሞሪስታውን ታሪካዊው ሞሪስታውን አረንጓዴ የበዓላቱን በዓላት ማዕከል ሆኖ የሚያገለግል የክረምቱ አስደናቂ ምድር ይሆናል። አረንጓዴው በብርሃን እና በጌጣጌጥ የተሞላ ነው፣ እና ከተማዋ የበረዶ ቅርፃ ቅርጾችን፣ የሳንታ አባት ጉብኝቶችን እና በፈረስ የሚጎተቱ ግልቢያዎችን የሚያሳይ የገና ፌስቲቫል ታስተናግዳለች።
በረዷማ ድንቅ ምድር ወይም በዓላታዊ የባህር ዳርቻ ማፈግፈግ እየፈለጉ ቢሆንም፣ እነዚህ ከተሞች የገናን አስማት ለማክበር ምቹ ሁኔታን ይሰጣሉ። በአሜሪካ ውስጥ ምርጥ 75 ምርጥ 'የገና' ከተማዎችን ዝርዝር ለማግኘት የ Mixbook ድረ-ገጽን ይጎብኙ እና የበዓል ጀብዱዎችዎን አሁን ማቀድ ይጀምሩ።