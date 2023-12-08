በትንሽ መሣሪያዎች ጠንካራ እግሮችን ያግኙ

ማጠቃለያ፡ እግሮችዎን በብቃት ለማሰልጠን የሚያምሩ ማሽኖች ወይም የጂም አባልነት አያስፈልግዎትም። ይህ ጽሑፍ ነፃ ክብደቶችን ወይም የሰውነት ክብደትዎን ብቻ በመጠቀም የ20 ደቂቃ ስፖርታዊ እንቅስቃሴን ያሳየዎታል። ሱፐርሴቶችን በማካተት የጡንቻ መነቃቃትን ከፍ ማድረግ እና ለስብ ኪሳራ ካሎሪዎችን ማቃጠል ይችላሉ።
እግሮችዎን ለማሰልጠን ውድ የሆኑ የጂም ዕቃዎች ያስፈልግዎታል ብለው ካሰቡ እንደገና ያስቡ! በአንድ ጥንድ dumbbells ወይም በእራስዎ የሰውነት ክብደት ብቻ ጥሩ ውጤቶችን ማግኘት ይችላሉ። በተጨማሪም ይህ የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ጊዜዎን 20 ደቂቃ ብቻ ይወስዳል። ሚስጥሩ በሱፐርሴትስ አጠቃቀም ላይ ነው።
ሱፐርሴቶች በመካከላቸው እረፍት ሳያደርጉ ሁለት መልመጃዎችን ከኋላ ማድረግን ያካትታሉ። ይህ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከፍ ለማድረግ ያስችልዎታል። የጡንቻን እንቅስቃሴ መጨመር ብቻ ሳይሆን የሰውነት ስብን ለመቀነስ ይረዳል. እንደ ኑፍፊልድ ሄልዝ ፣ በሱፐርሴትስ ወቅት ያለው ከፍተኛ የሜታቦሊክ ፍላጎት ካሎሪን ያቃጥላል እና ስብን ያስወግዳል።
ይህ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ሁለት ሱፐርሴቶችን ያቀፈ ሲሆን በአጠቃላይ አራት ልምምዶች አሉት። ለሁለቱም dumbbellsን መጠቀም ወይም በቀላሉ በሰውነት ክብደት ላይ መታመን ይችላሉ። በሱፐርሴት ውስጥ ላለው እያንዳንዱ ልምምድ ከ10-12 ድግግሞሾችን ይለማመዱ፣ ከ40-60 ሰከንድ ያርፉ።
ለእያንዳንዱ ሱፐርሴት ልምምዶች እነኚሁና፡
ሱፐርሴት 1:
- መልመጃ 1: Dumbbell Squats ወይም Bodyweight Squats
መልመጃ 2፡ ቡልጋሪያኛ ስፕሊት ስኩዌትስ ወይም የተገላቢጦሽ ሳንባዎች
ሱፐርሴት 2:
መልመጃ 3: Dumbbell Deadlifts ወይም Good Mornings
- መልመጃ 4፡ ነጠላ እግር ግሉት ድልድይ ወይም የሂፕ ግፊቶች
ይህንን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ በመደበኛነት በመከተል በእግር ጥንካሬ እና መረጋጋት ላይ ጉልህ መሻሻሎችን ያስተውላሉ። እና በጣም ጥሩው ክፍል? ሁሉንም ከራስዎ ቤት ውስጥ ሆነው ማድረግ ይችላሉ.
ስለዚህ፣ ነፃ ክብደቶችን መጠቀምን ብትመርጥም ወይም በሰውነት ክብደትህ ላይ ብቻ በመተማመን፣ ይህ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ጠንካራ እና ጠንከር ያሉ እግሮችን እንድታገኝ ይረዳሃል። የቀላልነት ኃይልን አቅልላችሁ አትመልከቱ - በትንሹ መሳሪያ እና ጊዜ የአካል ብቃት ግቦችዎን ማሳካት ይችላሉ። ይሞክሩት እና ፈጣን እና ውጤታማ የእግር ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ጥቅሞችን ይደሰቱ!