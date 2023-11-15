ቱሮክ 3 እንደገና የተለቀቀው በኒንቴንዶ ስዊች መጀመሪያ ላይ ነው፣ ገንቢው ሳንካዎችን ይቀበላል

በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ቱሮክ 3 ሬማስተርድ በኔንቲዶ ስዊች አውሮፓ እና ውቅያኖስ ላይ ከተጠበቀው ጊዜ ቀደም ብሎ ተለቋል፣ ገንቢውን ናይትዲቭ ስቱዲዮን ከጠባቂው በማጥመድ። ከታዋቂው የSystem Shock ድጋሚ የተሰራው ስቱዲዮ በመልቀቂያው ቀን መዘግየት ዙሪያ ለተፈጠረው ግራ መጋባት ይቅርታ ጠይቋል፣ ይህም ያልተጠበቀ ቀደም ብሎ ማስጀመር የዋናው እቅድ አካል አለመሆኑን ለአድናቂዎች አረጋግጧል።
ከአውሮጳው ኔንቲዶ ጋር በተፈጠረው አለመግባባት ምክንያት ቱሮክ 3፡ የመርሳት ጥላ እንደገና በህዳር 14 በ eShop ላይ ይገኛል፣ ምንም እንኳን በኖቬምበር 30 ከሌሎች መድረኮች ጋር መሆን ነበረበት። በዚህ ምክንያት ጨዋታው አሁንም በርካታ ሳንካዎችን ይዟል፣ እና የተወሰኑ የህይወት ጥራት ባህሪያት ጠፍተዋል። Nightdive Studios እነዚህን ችግሮች ለመፍታት በትጋት እየሰራ ሲሆን ሁኔታውን ለማስተካከል በታህሳስ ወር አጋማሽ ላይ ፕላስተር ለመልቀቅ አቅዷል።
ከሚታወቁ ስህተቶች ውስጥ አንዱ በመግቢያው ቅደም ተከተል ውስጥ ገጸ-ባህሪን በሚመርጡበት ጊዜ የመነሻ ምናሌውን ለመድረስ ሲሞከር የሚከሰት ብልሽት ነው። በተጨማሪም፣ እንደ አለመሸነፍ ያሉ ባህሪያት የሉም፣ እና ሁለት ማጭበርበሮች በአሁኑ ጊዜ አይገኙም። ጨዋታው በዩኬ ውስጥ በ £24.99 የተሸጠ ቢሆንም፣ በአሁኑ ጊዜ በ eShop ገጽ ላይ እነዚህን ስህተቶች ወይም የጎደሉ ባህሪያትን በተመለከተ ምንም ማስጠንቀቂያ የለም።
እነዚህን ችግሮች ለመፍታት የዘገየው በዋነኛነት በጨዋታው ከኔንቲዶ አውሮፓው ጋር ባለው የምስክር ወረቀት ሂደት ነው። ሌሎች የመሣሪያ ስርዓቶች በኖቬምበር 30 ላይ የተስተካከለውን እትም ይቀበላሉ፣ ናይትዲቭ ስቱዲዮ ለተጫዋቾች እነዚህን ችግሮች በተቻለ ፍጥነት ለመፍታት ያለመታከት እየሰሩ መሆናቸውን ያረጋግጣል።
ምንም እንኳን ይህ መሰናክል ቢኖርም ፣ Nightdive Studios ክላሲክ ጨዋታዎችን ለማነቃቃት ቁርጠኛ ነው። ቀደም ሲል የመጀመሪያዎቹን ሁለት የቱሮክ ርዕሶችን እንደገና አስተማሪዎች ከለቀቁ በኋላ የቱሮክ 3 አስተዳዳሪ በፍራንቻይዝ ላይ የሥራቸውን መጨረሻ ሊያመላክት ይችላል። ሆኖም፣ Nightdive የጠፉ ክላሲኮችን ለማንሳት ባደረገው ትጋት፣ በቱሮክ ተከታታይ በሩ ላይ ሙሉ በሙሉ ተዘግቶ ላይሆን ይችላል።
በየጥ:
ጥ፡ ቱሮክ 3 በድጋሚ በኔንቲዶ ቀይር ላይ የተለቀቀው መቼ ነበር?
መ: Turok 3 Remastered በኖቬምበር 14 በኔንቲዶ ስዊች አውሮፓ እና ኦሺኒያ ላይ ከታሰበው ቀደም ብሎ ተለቋል።
ጥ: ለምን Turok 3 Remastered ሳንካዎችን ይይዛል?
መ: ጨዋታው ያለጊዜው የተለቀቀ ሲሆን ገንቢው Nightdive Studios ከመጀመሩ በፊት ሁሉንም ስህተቶች ማስተካከል አልቻለም።
ጥ: በቱሮክ 3 ውስጥ ያሉ ስህተቶች ይስተካከላሉ?
መ፡ አዎ፣ ናይትዲቭ ስቱዲዮስ ችግሮቹን ለመፍታት በንቃት እየሰራ ሲሆን በታህሳስ አጋማሽ ላይ ፕላስተር ለመልቀቅ አቅዷል።
ጥ: በ Turok 3 Remastered ውስጥ የጎደሉ ባህሪያት አሉ?
መ: አዎ፣ አንዳንድ የህይወት ጥራት ባህሪያት፣ አለመሸነፍ እና ማጭበርበርን ጨምሮ፣ በአሁኑ ጊዜ ከጨዋታው ጠፍተዋል።
ጥ፡- ተጫዋቾች ከመግዛታቸው በፊት ስለ ስህተቶች እና የጎደሉት ባህሪያት ይነገራቸዋል?
መ: እንደ አለመታደል ሆኖ በአሁኑ ጊዜ በቱሮክ 3 የተሻሻለ eShop ገጽ ላይ ስላሉት ስህተቶች ወይም የጎደሉ ባህሪያት ምንም ማስጠንቀቂያ የለም።