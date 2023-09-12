የቅርብ ጊዜ አርዕስተ ዜናዎች፡ እስረኞችን ከኢራን ጋር መለዋወጥ፣ የኤፍዲኤ አዲስ ክትባት ማፅደቁ፣ በGoogle ላይ ፀረ እምነት ሙከራ፣ አውሎ ንፋስ ማስፈራሪያ፣ የድሬው ባሪሞር ቶክ ሾው መመለሻዎች እና የወይን አደጋ በፖርቱጋል

በቅርብ ዜና የቢደን አስተዳደር 6 ቢሊዮን ዶላር የታገደ የኢራን የነዳጅ ፈንዶች የአሜሪካን ማዕቀብ ሳይፈሩ ባንኮች እንዲያስተላልፉ የይርጋ ጊዜ በማውጣት በኢራን በእስር ላይ የሚገኙትን አምስት አሜሪካውያን ዜጎች ከእስር እንዲፈቱ ለማድረግ አንድ እርምጃ ወስዷል። ኮንግረስ ስለዚህ እድገት እንዲታወቅ ተደርጓል፣ እና የእስረኛው መለዋወጥ በሚቀጥለው ሳምንት መጀመሪያ ላይ ሊካሄድ ይችላል። በምላሹ በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የታሰሩ አምስት የኢራን ዜጎችም ይለቀቃሉ። ይህ ዲፕሎማሲያዊ እርምጃ የአሜሪካ-ኢራን ግንኙነትን ለማሻሻል ያለመ ነው።
ኤፍዲኤ በበልግ ወቅት ለሚመጣው የመተንፈሻ ቫይረስ ወቅት በመዘጋጀት በተለይ የኦሚክሮን ንዑስ ተለዋጭ ን የሚያጠቃ አዲስ የኮሮናቫይረስ ክትባት ፈቃድ ሰጥቷል። ክትባቱ 6 ወር እና ከዚያ በላይ ለሆነ ለማንኛውም ሰው የተጸዳ ቢሆንም፣ የ CDC አማካሪ ፓነል የበለጠ ያነጣጠረ አቀራረብን ለመወሰን ይገናኛል። ክትባቱ በዚህ ሳምንት መገባደጃ ላይ እንደሚገኝ ይጠበቃል እና ለአብዛኞቹ አሜሪካውያን የግል ኢንሹራንስ፣ ሜዲኬይድ ወይም ሜዲኬር ነፃ ይሆናል።
በቅርቡ የተከሰተውን የመሬት መንቀጥቀጥ ተከትሎ ሞሮኮ የውጭ ዕርዳታን ለመቀበል ቀርፋለች። ሀገሪቱ የእርዳታ ስራዎችን በማስተባበር እና ለተጎዱ አካባቢዎች ዕርዳታ ለማከፋፈል ተግዳሮቶች አጋጥሟታል፤ ይህም በአደጋው የተጎዱትን ለመርዳት መዘግየቶችን ፈጥሯል።
የፍትህ ዲፓርትመንት በጎግል ላይ የፀረ እምነት ክስ ሊጀምር ነው፣የቴክኖሎጂው ግዙፉ በፍለጋ ኢንጂን ገበያው ውስጥ ያለውን የበላይነቱን ተጠቅሞ የፍለጋ እና የማስታወቂያ ውድድርን ለማፈን የሚያስችል ምርመራ ይደረግበታል። ይህ ከፍተኛ ፕሮፋይል ያለው ሙከራ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ በዋና የቴክኖሎጂ ኩባንያ ላይ ሲደረግ በዓይነቱ የመጀመሪያ ሲሆን ለቴክኖሎጂ ኢንደስትሪ እና ለጎግል የወደፊት ተደራሽነት ትልቅ አንድምታ ሊኖረው ይችላል።
ኃይለኛ አውሎ ነፋስ፣ ከባድ ዝናብ እና አውሎ ነፋሶች ሊያስከትሉ በሚችሉ በኒው ኢንግላንድ ምስራቃዊ የኒው ኢንግላንድ አውሎ ንፋስ እየጨመረ ስጋትን ይፈጥራል። ከባህር ዳርቻ ላይ እንደሚቆይ ሲጠበቅ፣ የካናዳ ማሪታይምስ እና ኖቫ ስኮሺያ ቀጥተኛ ጥቃት ሊደርስባቸው ይችላል። አውሎ ነፋሱ ይዳከማል ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን ወደ ሰሜን ሲንቀሳቀስ መጠኑ ይጨምራል.
በመካሄድ ላይ ባለው የሆሊዉድ አድማ መካከል ድሩ ባሪሞር የንግግሯን ትርኢት እየመለሰች ነው። ይህ ውሳኔ ብዙ ምርቶች በተያዙበት ጊዜ ነው የሚመጣው፣ ይህም በኢንዱስትሪው ውድቀት ወቅት ለተመልካቾች ትኩስ ይዘትን ይሰጣል።
ከወይን ጋር በተገናኘ በደረሰ አደጋ 600,000 ጋሎን የሚጠጋ ቀይ ወይን በፖርቹጋል ሳኦ ሎሬንኮ ዶ ባይሮ ጎዳናዎች ላይ በጎርፍ ተጥለቅልቆ ነበር፤ በአካባቢው የሚገኝ ሁለት ወይን ጠጅ ጋኖች ከፈነዳ በኋላ። የእሳት አደጋ ተከላካዮች ከፍተኛ መጠን ያለው ወይን ወደ ቆሻሻ ውሃ ማከሚያ ማዞር ችለዋል. ወይኑ በዚህ አመት በትርፍ ምክንያት ሊወድም ተዘጋጅቶ ነበር፣ ይህም ለምግብነት የማይመች ነው።
በመጨረሻ፣ የChrome ተጠቃሚዎች አሁን በአዲስ ግላዊነት እና የማስታወቂያ ቅንጅቶች መጠቀም ይችላሉ። እነዚህ ቅንብሮች ዓላማቸው ግላዊነትን ለማሻሻል እና ለተጠቃሚዎች በአሰሳ ልምዳቸው ላይ ተጨማሪ ቁጥጥር ለማድረግ ነው። ለበለጠ ዝርዝር የፖስታ መተግበሪያን ያውርዱ ወይም ለጋዜጣቸው ይመዝገቡ በ"The 7" ውስጥ ባሉ የቅርብ ጊዜ ዜናዎች ወቅታዊ መረጃዎችን ያግኙ።
ምንጮች:
- የእስረኞች ልውውጥ ከኢራን ጋር: [ምንጭ]
- ኤፍዲኤ አዲስ የኮሮናቫይረስ ክትባት ማፅደቅ፡ [ምንጭ]
- የሞሮኮ የውጭ የመሬት መንቀጥቀጥ እርዳታን መቀበል: [ምንጭ]
- በGoogle ላይ የፀረ-እምነት ሙከራ፡ [ምንጭ]
- ለምስራቅ ኒው ኢንግላንድ የሚያደርሰው አውሎ ነፋስ፡ [ምንጭ]
- የድሬው ባሪሞር ቶክ ሾው፡ [ምንጭ]
- በፖርቱጋል የወይን አደጋ: [ምንጭ]
- አዲስ የግላዊነት እና የማስታወቂያ ቅንብሮች በ Chrome ላይ: [ምንጭ]