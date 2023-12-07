ዶናልድ ትራምፕ አምባገነን መሆንን በመካድ የቢደንን የቢሮ ብቃትን ጠየቁ

በቅርቡ ከፎክስ ኒውስ ሴን ሃኒቲ ጋር በተደረገው የማዘጋጃ ቤት ማዘጋጃ ቤት የቀድሞው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እ.ኤ.አ. በ 2025 ወደ ስራቸው ይመለሳሉ በሚለው ሀሳብ ላይ የተናፈሰውን ወሬ ተናግረዋል ። በመጀመሪያ ምላሽ ለመስጠት ያመነቱት ትራምፕ አምባገነን እንደማይሆኑ በግልፅ ተናግረዋል ። ከሁለተኛው የስልጣን ዘመን የመጀመሪያ ቀን በስተቀር። የአምባገነናዊ ሥልጣኑ የሚተገበረው በሁለት ልዩ ጉዳዮች - ድንበሩን በመዝጋት እና ቁፋሮውን በማስፋፋት ላይ ብቻ እንደሆነ አብራርቷል.
አምባገነናዊ ያልሆነ አቋሙን በግልፅ በመግለጽ፣ ትራምፕ ባቀደው የሁለተኛው የስልጣን ዘመን አውቶክራሲያዊ አካሄድን በተመለከተ እያደጉ ያሉ ስጋቶችን ለማርገብ እየሞከረ ሊሆን ይችላል። ሆኖም የሰጡት አስተያየት በፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዘመቻ በፍጥነት በቁጥጥር ስር ውሎ ነበር ፣እሱም የትራምፕን አላማ እንደማስረጃ ተጠቅሞባቸዋል። የቢደን-ሃሪስ የዘመቻ ሥራ አስኪያጅ ጁሊ ቻቬዝ ሮድሪጌዝ ትራምፕ ስለ እቅዳቸው ቅን መሆናቸውን ገልፀው አሜሪካውያን በቁም ነገር እንዲመለከቱት አሳስበዋል ።
በከተማው አዳራሽ ወቅት፣ ትራምፕ በ2024 የዴሞክራቲክ እጩ ሆነው የፕሬዚዳንት ባይደንን የወደፊት እጣ ፈንታ ጥርጣሬ አድሮባቸዋል። የቢደን አእምሮአዊ እና አካላዊ ደህንነት ስጋቶችን በመጥቀስ አስከፊውን የዘመቻ ሂደት መቋቋም እንደሚችል ጥርጣሬን ገልጿል። የ77 አመቱ ትራምፕ ከዚህ ቀደም ስለ Biden እድሜ እና አቅም ጥያቄዎችን አንስተዋል።
የቢደን ተተኪ ሊሆኑ ስለሚችሉት ጥያቄ ሲጠየቁ ትራምፕ የካሊፎርኒያ ገዥ የሆነውን ጋቪን ኒውሶምን በተዘዋዋሪ ጠቁመው በቅርቡ በተደረገ ክርክር ያሳየውን አፈጻጸም ጠቅሰዋል። ኒውሶምን በግልፅ ባይደግፍም ትራምፕ አቀራረቡን አሞካሽተው የእውነታውን ትክክለኛነት መጓደል ነቅፈዋል።
በእለቱ መጀመሪያ ላይ ባይደን በገንዘብ ማሰባሰብያ ላይ ተገኝቶ የዳግም ምርጫ ዕቅዶቹን በተመለከተ ትልቅ መግለጫ ሰጥቷል። ትራምፕ የሪፐብሊካን ፓርቲ እጩ ይሆናሉ ብሎ ካመነ ለሁለተኛ የስልጣን ዘመን ላይወዳደር እንደሚችል ጠቁሟል። ሆኖም ፣ የበለጠ ሲጫኑ ፣በአሁኑ ጊዜ የማቋረጥ ሀሳብ እንደሌለው ገልፀዋል ።
እነዚህ የዶናልድ ትራምፕ የአምባገነኑን አገዛዝ፣ የቢደን ብቃትን እና ተተኪዎችን በሚመለከት የሰጡት አስተያየቶች በ2024 ምርጫ ዙሪያ ያለውን የፖለቲካ ውጥረት እና መላምትን ያሳያሉ። ለወደፊት የፖለቲካ ጦርነቶች መድረኩ ሲዘጋጅ፣ በትራምፕ እና በቢደን የተነገሩት መግለጫዎች ወደፊት ስላለው አጨቃጫቂ መንገድ ፍንጭ ይሰጣሉ።