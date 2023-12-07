የሂዩስተን ኤርፖርቶች ዋና የማስፋፊያ እና እድሳት ፕሮጀክቶችን እያከናወኑ ነው።

በሂዩስተን አየር ማረፊያዎች ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣ መንገደኞችን ለማስተናገድ ከፍተኛ እድገት እያደረጉ ነው። ሁለቱም የአጭር ጊዜ እና የረዥም ጊዜ ፕሮጀክቶች አሉ, እያንዳንዱም ለተሳፋሪዎች የራሱ የሆነ አንድምታ አለው.
በአጭር ጊዜ ውስጥ የሰሜን ተርሚናል መንገድ በቡሽ አውሮፕላን ማረፊያ ክፍል በአንድ ሌሊት ዝግ ይሆናል። እነዚህ መዝጊያዎች የሻንጣዎች አያያዝ ስርዓት ድልድይ ለመገንባት ለማመቻቸት አስፈላጊ ናቸው. ከተጠናቀቀ በኋላ ይህ አዲስ አሰራር ከአንድ ማይል ተኩል በላይ የሚፈጅ ሲሆን በሰዓት 2,400 ቦርሳዎችን የማዘጋጀት አቅም ይኖረዋል። በተጨማሪም የዚህ ፕሮጀክት አካል ሆኖ 157 ጫማ ርዝመት ያለው ድልድይ ይገነባል። ተጓዦች ከጠዋቱ 9 ሰዓት እስከ ጧት 5 ሰአት እስከ ዲሴምበር 8 ድረስ የመቀየሪያ መንገዶችን እና ሊዘገዩ የሚችሉ መዘግየቶችን መጠበቅ አለባቸው። እነዚህ መስተጓጎሎች እንዲፈጠሩ ለማድረግ በምሽት ወይም በማለዳ በረራ ያላቸው ተሳፋሪዎች አየር ማረፊያው ቀድመው እንዲደርሱ ይመከራል።
ወደ ተርሚናል ሲ፣ ዲ ወይም ኢ ለሚጓዙ፣ በመካሄድ ላይ ባሉ ግንባታዎች ዙሪያ ለመጓዝ ተጨማሪ ጊዜ መመደብ አለበት። ከዊል ክሌይተን ፓርክዌይ ወደ ቡሽ አየር ማረፊያ የሚቀርቡ መኪኖች ወደ አውሮፕላን ማረፊያው በJFK Boulevard በኩል እንዲገቡ ይዛወራሉ። ከ 9፡XNUMX በኋላ ከተርሚናል ዲ የሚነሱ መንገደኞች በግንባታው እንቅስቃሴ ምክንያት መጓተት ሊያጋጥማቸው ይችላል።
የረዥም ጊዜን ሁኔታ በመመልከት የዩናይትድ አየር መንገድ ተርሚናል ቢን ለማደስ እና ለማስፋፋት የ2.6 ቢሊዮን ዶላር እቅድ ማውጣቱን አስታውቋል። ይህ ፕሮጀክት ከ1,500 የግንባታ ስራዎች በተጨማሪ ዩናይትድ በሂዩስተን 4,000 አዳዲስ ስራዎችን ይፈጥራል። የሂዩስተን ከንቲባ ሲልቬስተር ተርነር አየር መንገዱ ከከተማዋ ጋር ያለውን ትብብር አድንቀው በአካባቢ ኢኮኖሚ እና በአለም አቀፍ ትስስር ላይ ያለውን አወንታዊ ተፅእኖ አጽንኦት ሰጥተዋል።
የተባበሩት ፕሮጀክት አዲስ የሻንጣ መግጠም, አዲስ የተባበሩት መንግስታት ክለብ መገንባት እና የቡሽ አየር ማረፊያ የበርን አቅም በ 40% ማስፋፋት ያካትታል. እነዚህ ማሻሻያዎች በከፍተኛ የጉዞ ቀናት ውስጥ ከፍተኛ መጠን ያላቸውን ተጓዦች ለማስተናገድ ያለመ ነው። ፕሮጀክቱ እ.ኤ.አ. በ2026 ይጠናቀቃል ተብሎ መርሃ ግብር ተይዞለታል፣ ልክ በዚያው ሰመር ለፊፋ የዓለም ዋንጫ።
እነዚህ በሂዩስተን አየር ማረፊያዎች የተከሰቱት እድገቶች የከተማዋን የጉዞ ልምድ ለማሳደግ እና የኢኮኖሚ እድገትን ለማሳደግ ያላትን ቁርጠኝነት ያመለክታሉ። በመካሄድ ላይ ባለው ግንባታ እና መስፋፋት, ተሳፋሪዎች በመጪዎቹ አመታት ውስጥ የተሻሻሉ መገልገያዎችን እና የበለጠ ምቾት ሊጠብቁ ይችላሉ.