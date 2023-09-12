የምንጊዜም ምርጥ አምስት ገንዘብ አድራጊ GTA የመስመር ላይ ሂስቶች

ገንዘብ በ Grand Theft Auto (GTA) ኦንላይን ላይ ወሳኝ ነው፣ እና ሂስቶች ሚሊዮኖችን ለማግኘት ፈጣኑ እና በጣም ትርፋማ ከሆኑ መንገዶች አንዱ ናቸው። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ የ GTA ኦንላይን ላይ ገንዘብ የሚያገኙትን አምስት ዋና ዋና ሂስቶችን እንመረምራለን።
5) የቦግዳን ችግር፡- ይህ heist የ Doomsday Heist ድርጊቶች አካል ሲሆን ከሁለት እስከ አራት ተጫዋቾችን ይፈልጋል። አንዱ ቡድን ሰርጎ መግባት አለበት፣ ሌላኛው ደግሞ GTA Online's Mammoth Avengerን በመጠቀም ሽፋን ይሰጣል። ለቦግዳን ችግር የሚከፈለው ክፍያ በመደበኛ ችግር 1,425,000 ዶላር አካባቢ ነው።
4) የፓሲፊክ መደበኛ ስራ፡- ይህ ክላሲክ የባንክ ዘረፋ ሁኔታ በ2015 አስተዋወቀ። አራት ተጫዋቾችን ይፈልጋል እና ከፍተኛ ስጋት ያላቸውን ሁኔታዎች እና ከተፎካካሪ ሃይስት ሰራተኞች ጋር ጦርነቶችን ያካትታል። ለፓስፊክ ስታንዳርድ ስራ የሚከፈለው ክፍያ በቀላል $750,000፣በመደበኛው $1,500,000 እና $1,875,000 በከባድ ችግር ነው።
3) የፍጻሜው ቀን ሁኔታ፡ ከThe Doomsday Heist ድርጊቶች አንዱ እንደመሆኑ መጠን ይህ ሂስት ከሁለት እስከ አራት ተጫዋቾች ሊጠናቀቅ ይችላል። ምንም እንኳን ረጅም ቢሆንም፣ ለመደበኛ ችግር $1,800,000 እና በ Hard hard 2,250,000 ዶላር ክፍያ ይሰጣል።
2) የአልማዝ ካሲኖ ሂስት፡ በ2019 መገባደጃ ላይ የተጨመረው ይህ ሃይስት ተጫዋቾች የመጫወቻ ማዕከል እንዲያዘጋጁ ይጠይቃል። ሶስት አቀራረቦችን ያቀርባል፡ ጸጥተኛ እና ስናይኪ፣ ቢግ ኮን ወይም ጠበኛ። ከፍተኛው የ 3,619,000 ዶላር ክፍያ የሚገኘው አልማዝ በሃርድ ቸገር በመዝረፍ ነው።
1) የ Cayo Perico Heist፡ ከሌሎቹ በተለየ ይህ ሂስት በብቸኝነት መጫወት ይችላል። በካዮ ፔሪኮ ደሴት ላይ ይካሄዳል እና የአልማዝ ካዚኖ Penthouse እና Kosatka ሰርጓጅ መርከብ ያስፈልገዋል። ዋናው ክፍያ በዒላማው ላይ የተመሰረተ ነው፣ የፓንተር ሃውልት በ Hard hard 4,089,152 ዶላር ያቀርባል።
እነዚህ heists ተጫዋቾች በGTA ኦንላይን ላይ ሀብት ለማካበት አትራፊ እድሎችን ይሰጣሉ። ምንጭ፡ የውስጠ-ጨዋታ እውቀት እና ልምድ።