የከተማ ሕይወት

አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን እና የ AI ሃይልን ይፋ ማድረግ

ዜና

የምንጊዜም ምርጥ አምስት ገንዘብ አድራጊ GTA የመስመር ላይ ሂስቶች

Byገብርኤል Botha

ሴፕቴ 12, 2023
የምንጊዜም ምርጥ አምስት ገንዘብ አድራጊ GTA የመስመር ላይ ሂስቶች

ገንዘብ በ Grand Theft Auto (GTA) ኦንላይን ላይ ወሳኝ ነው፣ እና ሂስቶች ሚሊዮኖችን ለማግኘት ፈጣኑ እና በጣም ትርፋማ ከሆኑ መንገዶች አንዱ ናቸው። በዚህ ጽሑፍ ውስጥ፣ የ GTA ኦንላይን ላይ ገንዘብ የሚያገኙትን አምስት ዋና ዋና ሂስቶችን እንመረምራለን።

5) የቦግዳን ችግር፡- ይህ heist የ Doomsday Heist ድርጊቶች አካል ሲሆን ከሁለት እስከ አራት ተጫዋቾችን ይፈልጋል። አንዱ ቡድን ሰርጎ መግባት አለበት፣ ሌላኛው ደግሞ GTA Online's Mammoth Avengerን በመጠቀም ሽፋን ይሰጣል። ለቦግዳን ችግር የሚከፈለው ክፍያ በመደበኛ ችግር 1,425,000 ዶላር አካባቢ ነው።

4) የፓሲፊክ መደበኛ ስራ፡- ይህ ክላሲክ የባንክ ዘረፋ ሁኔታ በ2015 አስተዋወቀ። አራት ተጫዋቾችን ይፈልጋል እና ከፍተኛ ስጋት ያላቸውን ሁኔታዎች እና ከተፎካካሪ ሃይስት ሰራተኞች ጋር ጦርነቶችን ያካትታል። ለፓስፊክ ስታንዳርድ ስራ የሚከፈለው ክፍያ በቀላል $750,000፣በመደበኛው $1,500,000 እና $1,875,000 በከባድ ችግር ነው።

3) የፍጻሜው ቀን ሁኔታ፡ ከThe Doomsday Heist ድርጊቶች አንዱ እንደመሆኑ መጠን ይህ ሂስት ከሁለት እስከ አራት ተጫዋቾች ሊጠናቀቅ ይችላል። ምንም እንኳን ረጅም ቢሆንም፣ ለመደበኛ ችግር $1,800,000 እና በ Hard hard 2,250,000 ዶላር ክፍያ ይሰጣል።

2) የአልማዝ ካሲኖ ሂስት፡ በ2019 መገባደጃ ላይ የተጨመረው ይህ ሃይስት ተጫዋቾች የመጫወቻ ማዕከል እንዲያዘጋጁ ይጠይቃል። ሶስት አቀራረቦችን ያቀርባል፡ ጸጥተኛ እና ስናይኪ፣ ቢግ ኮን ወይም ጠበኛ። ከፍተኛው የ 3,619,000 ዶላር ክፍያ የሚገኘው አልማዝ በሃርድ ቸገር በመዝረፍ ነው።

1) የ Cayo Perico Heist፡ ከሌሎቹ በተለየ ይህ ሂስት በብቸኝነት መጫወት ይችላል። በካዮ ፔሪኮ ደሴት ላይ ይካሄዳል እና የአልማዝ ካዚኖ Penthouse እና Kosatka ሰርጓጅ መርከብ ያስፈልገዋል። ዋናው ክፍያ በዒላማው ላይ የተመሰረተ ነው፣ የፓንተር ሃውልት በ Hard hard 4,089,152 ዶላር ያቀርባል።

እነዚህ heists ተጫዋቾች በGTA ኦንላይን ላይ ሀብት ለማካበት አትራፊ እድሎችን ይሰጣሉ። ምንጭ፡ የውስጠ-ጨዋታ እውቀት እና ልምድ።

By ገብርኤል Botha

ተዛማጅ ለጥፍ

ዜና

በእርስዎ iPhone ላይ ያለውን የቀስት አመልካች መረዳት፡ ምን ማለት ነው?

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia
ዜና

New Undertale Merch 8ኛ የምስረታ በዓሉን አክብሯል።

ሴፕቴ 16, 2023 ቪኪ Stavropoulou
ዜና

የአክብሮት አስማት V2፡ በሚታጠፍ ንድፍ ውስጥ ያለ ጨዋታ ለዋጭ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው

አመለጠዎት

ሳይንስ

SpaceX በተሳካ ሁኔታ 22 ስታርሊንክ ሳተላይቶችን ከኬፕ ካናቨራል አሰማራ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

Thunderbolt 5 በ2024 የሚመጣ፡ ለአፕል ሊሆን የሚችል የጨዋታ ለውጥ

ሴፕቴ 16, 2023 ሮበርት አንድሪው 0 አስተያየቶች
ቴክኖሎጂ

የዜልዳ አፈ ታሪክ፡ የመንግሥቱ እንባ በኦገስት 2023 ገበታዎቹን ይወጣል

ሴፕቴ 16, 2023 Mampho Brescia 0 አስተያየቶች
ሳይንስ

Neuropeptide Y ከአእምሮ ዝግመተ ለውጥ እና ሱስ በሰዎች ላይ ካለው ተጋላጭነት ጋር የተገናኘ

ሴፕቴ 16, 2023 ገብርኤል Botha 0 አስተያየቶች