የዴቪድ ኮርሬልን ትሩፋት በማስታወስ ላይ

ዲሴምበር 6፣ 2023– የቶምስ ወንዝ “የህንዶች ድምፅ” በመባል የሚታወቀው ፒ. ዴቪድ ኮርሬል የተባለ እውነተኛ አዶን ባለፈው ቅዳሜ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየ። Correll በማህበረሰቡ ላይ በተለይም በሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደቡብ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ሊገለጽ አይችልም። እንደ አስተማሪ፣ አበረታች እና ጓደኛ፣ ስፍር ቁጥር በሌላቸው ተማሪዎች ህይወት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል።
የኮርሬል የ43 አመት ስራ በደቡብ ቆይታው ለታሪክ እና ባህሎችን በመጠበቅ ላይ ባለው የማይናወጥ ቁርጠኝነት ተለይቶ ይታወቃል። የእሱ ጥረት እንደ ሲኒየር ሳምንት፣ የድል ደወል እና በጣም ታማኝ የደጋፊ ሽልማትን የመሳሰሉ ዘላቂ ልማዶች እንዲመሰርቱ ረድቷል።
የበላይ ተቆጣጣሪ ማይክ ሲታ ሟቹ አስተማሪ እንዴት የት/ቤቱ እውነተኛ ውክልና እንደነበረ በመግለጽ ስለ Correll አስፈላጊነት አስታውሰዋል። “ርዕሰ መምህር ሆኜም ቢሆን፣ ወደ ሚስተር ኮርሬል ሄድኩ። እሱ የደቡብ ድምጽ፣ ፊት እና መንፈስ ነበር። የእሱ ተፅእኖ ከክፍል አልፏል, ብዙ ተማሪዎችን እና ግለሰቦችን አወንታዊ ተጽእኖ አድርጓል. ከእነዚህ ውስጥ አንዱ በመሆኔ እራሴን እንደ እድለኛ እቆጥራለሁ። እሱ በጣም ይናፍቃል።
የኮርሬል ውርስ ከትምህርት ቤቱ ወሰን በላይ ይዘልቃል። እ.ኤ.አ. በ2021 ክረምት አማንዳ ፍርሀት እና ጆአና ሳባቶ ኢስማን ለህንድ መንፈስ ያበረከቱትን አስተዋጾ ለማክበር ልብ የሚነካ ግብር ጻፉ። ይህ ልባዊ ክፍል ብዙዎች ለኮርሬል ያላቸውን ፍቅር እና አድናቆት እንደ ምስክር ሆኖ አገልግሏል። ሌሎች ከእኛ ጋር ባሉበት ወቅት ያለንን አድናቆት መግለጽ አስፈላጊ መሆኑን የሚያሳይ ግሩም ማሳሰቢያ ነው።
በዲጂታል አለም ውስጥ፣ የኮርሬል ትምህርቶች ተፅእኖ ከትምህርት ቤቱ ግድግዳዎች አልፏል። እሱ ባጋጠሙት ሰዎች ህይወት ላይ ያሳደረውን ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያሳይ የሱ ታሪኮችን እና ትውስታዎችን ለመለዋወጥ የተዘጋጀ የፌስቡክ ገፅ አስቀድሞ ነበር።
ዴቪድ ኮርል በቶምስ ወንዝ ላይ በተለይም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ደቡብ ላይ ያሳደረውን ከፍተኛ ተጽዕኖ ለማጠቃለል ፈታኝ ነው። እሱ ድምፅ ብቻ አልነበረም; እሱ አስተማሪ, አማካሪ እና ጓደኛ ነበር. የእሱ አለመኖር በማህበረሰቡ ውስጥ ክፍተት ቢፈጥርም, ትሩፋቱ ለመጪው ትውልድ መነሳሳትን ይቀጥላል. ኮርሬል ላገለገለላቸው ተማሪዎች ባለው ፍቅር፣ ቁርጠኝነት እና የማያወላውል ትጋት ለዘላለም ሲታወስ ይኖራል።