አመንጪ AI፡ የመተግበሪያዎችን የወደፊት ጊዜ አብዮት ማድረግ

ጀነሬቲቭ AI ኩባንያዎች በሁለቱም የንግድ እና የክፍት ምንጭ ጎራዎች ፍላጎታቸውን ለመደገፍ የገንዘብ ድጋፍ በማግኘት ረገድ ጉልህ እመርታ እያደረጉ ነው። ከእነዚህ ኩባንያዎች መካከል ክፍት ምንጭ አመንጪ AI እና AI ሞዴል መሠረተ ልማትን በማዳበር ላይ ያተኮረ ጅምር በአንድ ላይ ይመልከቱ። በቅርቡ፣ አብረው ይመልከቱ አስደናቂ የ$102.5 ሚሊዮን ተከታታይ A የገንዘብ ድጋፍ ዙርያ መዝጋቱን አስታውቋል። በክላይነር ፐርኪንስ የሚመራው ይህ የገንዘብ ድጋፍ ከ Nvidia እና Emergence Capital ጋር በመሳተፍ ለኩባንያው ትልቅ ምዕራፍ ነው. ዋና ከተማው የ See Together's cloud platformን ለማስፋት ጥቅም ላይ ይውላል፣ ይህም ገንቢዎች ክፍት እና ብጁ AI ሞዴሎችን እንዲገነቡ ያስችላቸዋል።
የቪፑል ቬድ ፕራካሽ አብሮ መስራች እና ዋና ስራ አስፈፃሚ ከአንድ አቅራቢ ጋር ያልተያያዙ የጄኔሬቲቭ AI ስትራቴጂዎች ፍላጎት እያደገ መምጣቱን አፅንዖት ሰጥተዋል። ፕራካሽ በቅርቡ ባወጣው የብሎግ ልጥፍ ላይ፣ “ Generative AI የመድረክ ቴክኖሎጂ፣ አዲስ የመተግበሪያዎች ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነው፣ እና በሰው ማህበረሰብ ላይ የረዥም ጊዜ ተጽእኖ ይኖረዋል ብለን እናምናለን። የኃይለኛ አመንጪ ሞዴሎችን በየጊዜው እየጨመረ በመምጣቱ ክፍት ምንጭ AI ፋውንዴሽን ለእነዚህ መተግበሪያዎች እድገት ጠንካራ መሰረት ይሰጣል. ፕራካሽ የባለቤትነት እና ክፍት ሞዴሎችን አብሮ መኖር ላይ አፅንዖት በመስጠት ለወደፊቱ የ AI ስነ-ምህዳር ምርጫን እና አማራጮችን አስፈላጊነት ያጎላል.
የአብሮነት የደመና መድረክን ይመልከቱ ድርጅቶች እንደ Google Cloud፣ AWS እና Azure ካሉ ዋና አቅራቢዎች የበለጠ ተመጣጣኝ ስሌትን በማቅረብ AIን ወደ መተግበሪያዎቻቸው እንዲያካትቱ ለማስቻል ነው። ቁልልን በማመቻቸት እና የላቀ ቨርቹዋልላይዜሽን፣ መርሐግብር እና የሞዴል ማሻሻያ ቴክኒኮችን በመጠቀም አብረው ይመልከቱ በትላልቅ ሞዴሎች ላይ በይነተገናኝ የማጣቀሻ የስራ ጫና ላይ ከፍተኛ ወጪን ይቀንሳል።
በተጨማሪም ይመልከቱ አብረው በዩኤስ እና በአውሮፓ ውስጥ የውሂብ ማዕከሎችን ያካተተ የደመና መሠረተ ልማት ይሰራል፣ እንደ NexusFlow፣ Voyage AI እና Cartesia ያሉ ደንበኞችን ያገለግላል። በተጨማሪም ኩባንያው ደንበኞች የራሳቸውን ውሂብ እንዲያመጡ እና ሞዴሎችን ለመንደፍ፣ ለመገንባት እና ለመፈተሽ ከ See Together ቡድን ጋር እንዲተባበሩ የሚያስችል የማማከር አገልግሎት ብጁ ሞዴሎችን ያቀርባል።
ከደመና አገልግሎቶቹ በተጨማሪ፣ አብረው ይመልከቱ ክፍት ምንጭ AI ምርምር ለማድረግ ቁርጠኛ ነው። ኩባንያው የቻት ሞዴሎችን እና የፅሁፍ አመንጪ ሞዴሎችን ጨምሮ ለበርካታ ፕሮጀክቶች አበርክቷል። እነዚህ ውጥኖች የጄኔሬቲቭ AI መስክን ለማራመድ በጋራ ይመልከቱ።
አመንጪ AI በዝግመተ ለውጥ ሲቀጥል፣ የኢንቨስትመንት መልክአ ምድሩ የኢንዱስትሪውን አቅም ያሳያል። እንደ IDC ዘገባ፣ በጄኔሬቲቭ AI ላይ የሚደረጉ ኢንቨስትመንቶች በ143 ወደ 2027 ቢሊዮን ዶላር እንደሚደርሱ ተተነበየ ይህም በዚህ አመት ከ16 ቢሊዮን ዶላር ከፍተኛ እድገት አሳይቷል። የጄኔሬቲቭ AI ኩባንያዎች ከፍተኛ የቬንቸር ካፒታል ኢንቨስትመንቶችን እየሳቡ ቢሆንም, በዚህ መስክ ውስጥ ያሉትን ተግዳሮቶች መገንዘብ አስፈላጊ ነው. ለምሳሌ፣ በአንድ ወቅት በጄኔሬቲቭ AI ውስጥ ታዋቂ ተጫዋች የነበረው Stability AI አሁን በፋይናንሺያል ትግል እና በትርፋማነት እጦት ሽያጭን እያፈላለገ ነው ተብሏል።
ምንም እንኳን ተፈታታኝ ሁኔታዎች ቢኖሩም፣ አመንጪ AI የመተግበሪያዎችን የወደፊት ሁኔታ ለመቅረጽ ትልቅ ተስፋ አለው። አብረው የተደረገውን የቅርብ ጊዜ የገንዘብ ድጋፍ ዙር ይመልከቱ በዚህ ቴክኖሎጂ ዙሪያ ያለውን ቅንዓት ያሳያል፣ እና በክፍት ምንጭ እና የማማከር አገልግሎት ላይ የሚያደርጉት ጥረት በገበያ ላይ ያላቸውን አቋም የበለጠ ያጠናክራል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. አመንጪ AI ምንድን ነው?
Generative AI እንደ ምስሎች፣ ጽሑፎች ወይም ቪዲዮዎች ያሉ ኦሪጅናል ወይም ተጨባጭ ይዘትን መፍጠር የሚችሉ ስርዓቶችን እና ሞዴሎችን ማሳደግ ላይ የሚያተኩረውን ሰው ሰራሽ የማሰብ ችሎታ መስክን ያመለክታል።
2. ክፍት ምንጭ AI ለምን አስፈላጊ ነው?
ክፍት ምንጭ AI ያለ ሻጭ መቆለፊያ ለኃይለኛ አመንጪ ሞዴሎች መዳረሻ በማቅረብ ለመተግበሪያዎች እድገት መሠረት ይሰጣል። በ AI ስነ-ምህዳር ውስጥ የበለጠ ትብብርን, ፈጠራን እና ምርጫን ይፈቅዳል.
3. አብሮ ማየት የደመና መድረክ እራሱን እንዴት ይለያል?
የአብሮነት የደመና መድረክ እንደ Google Cloud፣ AWS እና Azure ካሉ ዋና አቅራቢዎች ጋር ሲነጻጸር ሊሰፋ የሚችል ስሌት በዝቅተኛ ዋጋ በማቅረብ ጎልቶ ይታያል። ኩባንያው የዋጋ ቅነሳን በማመቻቸት ቴክኒኮች እና የላቀ መሠረተ ልማትን ያሳካል።
4. See Together ምን አይነት አገልግሎቶችን ይሰጣል?
አብረው ይመልከቱ የ AI ሞዴሎችን ለመሮጥ፣ ለስልጠና እና ጥሩ ማስተካከያ ለማድረግ የደመና መድረክን ያቀርባል። በተጨማሪም፣ ለደንበኞቻቸው በልዩ መስፈርቶች ላይ በመመስረት ሞዴሎችን በመንደፍ እና በመገንባት ላይ የሚያግዝ የማማከር አገልግሎት ብጁ ሞዴሎችን ይሰጣሉ።
5. በጄነሬቲቭ AI ውስጥ ምን ችግሮች አሉ?
Generative AI እንደ መረጋጋት፣ ትርፋማነት እና ዘላቂ የንግድ ሞዴል መመስረት ያሉ ተግዳሮቶችን ያቀርባል። በዚህ መስክ ውስጥ ያሉ ኩባንያዎች በከፍተኛ ውድድር ገበያ ውስጥ ስኬታማ ለመሆን እነዚህን መሰናክሎች ማሰስ አለባቸው.
ምንጮች:
- [አብረን ይመልከቱ](https://example.com)
- [IDC](https://example.com)