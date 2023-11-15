የቲታን ጦር አዲስ የጨዋታ ማሳያዎችን በ Twist ጀመረ

በጨዋታ ማሳያዎች የሚታወቀው ቲታን አርሚ ኩባንያ ለአሜሪካ ገበያ ተብሎ የተነደፉ ሶስት አዳዲስ ሞዴሎችን እያስተዋወቀ ነው። እነዚህ ማሳያዎች አስደናቂ ባህሪያትን እና አፈፃፀሞችን ቢያቀርቡም ድብቅ አጀንዳም አላቸው - በበዓል ሰሞን ገንዘብ ለመቆጠብ። እነዚህን አስደሳች ተጨማሪዎች በጥልቀት እንመልከታቸው፡-
የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ማሳያዎች 1440p ማሳያዎች ሲሆኑ አንደኛው ጥምዝ ባለ 32 ኢንች ፓነል እና ሌላኛው ባለ 27 ኢንች ጠፍጣፋ ፓኔል ከፍተኛ የማደስ ዋጋ ያለው ነው። ሁለቱም ሞዴሎች እጅግ በጣም ጥሩ የንፅፅር ምጥጥን እና የብሩህነት እሴቶችን ይመራሉ ፣ ግን ትክክለኛው ትኩረት በፓነል ዓይነት ላይ ነው። የፓነል አይነት ለስላሳ አጨዋወት አስፈላጊ የሆነውን የተቆጣጣሪውን ከፍተኛ የማደስ ፍጥነት ለመወሰን ወሳኝ ሚና ይጫወታል። የቲታን ጦር የ VA ቴክኖሎጂን ከሚያስደንቅ 1ms የምላሽ ጊዜ ጋር በማጣመር የ"ፈጣን VA" ፓነሎችን በእነዚህ ማሳያዎች ውስጥ አካቷል። ይህ ማለት በተለምዶ ከ VA ፓነሎች ጋር የተቆራኙትን ghosting ወይም ስሚርንግ ተጽእኖዎች ሳያደርጉ በፍጥነት በሚንቀሳቀሱ ጨዋታዎች መደሰት ይችላሉ።
ሶስተኛው ሞዴል 1080p ጥራት ያለው እና በበጀት-ተኮር ተጫዋቾች ላይ ያለመ ነው። ምንም እንኳን ተመጣጣኝነት ቢኖረውም ፣ ማሳያው አሁንም በ100Hz የማደሻ ፍጥነት የተከበረ አፈፃፀምን ያቀርባል ፣ ይህም ለስላሳ የጨዋታ ልምድን ያረጋግጣል።
የቲታን ጦር ተቆጣጣሪዎች አንዱ ልዩ ባህሪ ዋስትናቸው ነው። አጫጭር ዋስትናዎችን ከሚሰጡ ብዙ አምራቾች በተለየ የቲታን ጦር ለምርታቸው የ 3 ዓመት ዋስትና ይሰጣል። ይህ የሚያሳየው የኩባንያው ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የጨዋታ ማሳያዎችን ለማምረት ያለውን ቁርጠኝነት በጊዜ ፈተና መቋቋም የሚችሉ ናቸው።
አሁን፣ ስለ በጣም አጓጊው ክፍል - ስለ ቁጠባዎች እንነጋገር። የቲታን ጦር በአዲሶቹ ተቆጣጣሪዎቻቸው ላይ የበለጠ እንዲቆጥቡ ሊያግዝዎት ይፈልጋል። ከዚህ በታች እያንዳንዱን ሞዴል ለመግዛት የአማዞን ሊንኮችን ከቅናሽ ኮዶች ጋር በቼክ መውጫ ላይ ተጨማሪ ቁጠባዎችን ያገኛሉ።
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- P24H2P (MSRP: $129) - [አማዞን ሊንክ](https://amzn.to/46faMre) | የቅናሽ ኮድ፡ GAMING24 ($10 ቅናሽ)
በቅርብ ጊዜ ውስጥ፣ በመረጃ ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያደርጉ የሚያግዝዎትን አጠቃላይ ግምገማ በማቅረብ እነዚህን ተቆጣጣሪዎች በጥልቀት እንመለከታቸዋለን። ለተጨማሪ ዝመናዎች ይጠብቁ!
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
በቲታን ጦር አዲስ ማሳያዎች ውስጥ ምን ዓይነት የፓነል ዓይነቶች ጥቅም ላይ ይውላሉ?
ከቲታን ጦር የመጡት አዲሶቹ ተቆጣጣሪዎች ሁለቱንም VA (ቋሚ አሰላለፍ) እና አይፒኤስ (በአውሮፕላን ውስጥ መቀየር) ፓነሎችን ያሳያሉ። የ VA ፓነሎች ፈጣን የ 1ms ምላሽ ጊዜ ይሰጣሉ፣ ghosting እና ስሚርንግ ተፅእኖዎችን ያስወግዳል፣ የአይፒኤስ ፓነሎች ግን ከፍተኛ የማደስ ዋጋን በማቅረብ የላቀ ነው።
በጨዋታ ማሳያ ውስጥ ከፍተኛ የማደስ መጠን መኖሩ ጥቅሙ ምንድን ነው?
ከፍ ያለ የመታደስ ፍጥነት ለስላሳ ጨዋታ፣ የእንቅስቃሴ ድብዘዛን በመቀነስ እና የበለጠ መሳጭ ተሞክሮ እንዲኖር ያስችላል። በስክሪኑ ላይ ያሉት ምስሎች በፍጥነት መሻሻላቸውን ያረጋግጣል፣ ይህም የበለጠ ፈሳሽ እና ምላሽ ሰጪ ጨዋታዎችን ያስከትላል።
የቲታን ጦር ለተቆጣጣሪዎቻቸው ምን ዋስትና ይሰጣል?
በገበያ ውስጥ ካሉ ብዙ አምራቾች በተለየ የቲታን ጦር ለጨዋታ ማሳያዎቻቸው የ3-አመት ዋስትና በመስጠት ከምርታቸው ጥራት ጀርባ ይቆማል። ይህ የዋስትና ሽፋን ለደንበኛ እርካታ እና ለምርት ረጅም ዕድሜ ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል።
በቲታን ሰራዊት አዲስ ተቆጣጣሪዎች ላይ ገንዘብ እንዴት መቆጠብ እችላለሁ?
አዲሱን የቲታን ጦር ማሳያዎችን በአማዞን ላይ መግዛት ትችላለህ፣ እና የበለጠ ለመቆጠብ፣ በቼክ መውጫ ላይ የቀረቡትን የቅናሽ ኮዶች መጠቀም ትችላለህ። እያንዳንዱ ሞዴል ተጓዳኝ የቅናሽ ኮድ አለው፣ ይህም ተጨማሪ ቁጠባዎችን ከ10 እስከ 12 ዶላር ይሰጥዎታል።