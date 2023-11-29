ቲፕስተር ሌክስ ወሬ፡ የሳምሰንግ's Exynos Chips እንደ “የህልም ቺፕ” ብራንዲንግ ሊደረግ ነው

ባልተጠበቀ ሁኔታ አንድ ታዋቂ ቲፕስተር ሳምሰንግ የኤክሳይኖስ የቺፕስ መስመርን እንደገና ስም ለማውጣት ያለውን እቅድ በተመለከተ በቅርቡ ይፋ አድርጓል። እንደ ወሬው ከሆነ፣ የኮሪያው የቴክኖሎጂ ኩባንያ ለቺፕስ አዲስ ስም “የህልም ቺፕ” ሊለውጥ እያሰበ ነው ተብሏል። ይህ ዜና ብዙዎችን ሊያስገርም ቢችልም የኤክሳይኖስ ስም ከተወዳዳሪዎቹ ጋር ሲወዳደር ጥሩ እንዳልነበር ከሙቀት መጨመር፣የባትሪ መውጣት እና የቪዲዮ መንተባተብ በመሳሰሉት ችግሮች ምክንያት መሆኑ አይዘነጋም። አዲስ ጅምር እና የተሻሻለ ምስል ለሳምሰንግ በጣም ተወዳዳሪ በሆነው ቺፕ ኢንዱስትሪ ውስጥ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል።
አፈትልኮ የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው በቅርቡ የሚመጡት ባንዲራ ስልኮች ጋላክሲ ኤስ24 እና ጋላክሲ ኤስ24+፣ Exynos 2400 AP በአብዛኛዎቹ ገበያዎች ይታጠቃል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን በዩናይትድ ስቴትስ እና በቻይና እነዚህ መሳሪያዎች Snapdragon 8 Gen 3 ለጋላክሲው እንደሚቀርቡ ተነግሯል። በተጨማሪም ፣ Galaxy S24 Ultra ፣ ምንም እንኳን ገበያው ምንም ይሁን ምን ፣ ለጋላክሲው በ Snapdragon 8 Gen 3 ላይ ይሰራል የሚል ግምቶች አሉ።
ይህ ወሬ የሚያመለክተው የኤክሳይኖስ ቺፖችን ወደ “ህልም ቺፕ” መለወጡ ባንዲራ ቺፕስ ላይ ብቻ የተገደበ ሳይሆን አጠቃላይ የ Exynos ሰልፍን የሚያካትት መሆኑን ነው። እውነት ከሆነ፣ ይህ ለውጥ እ.ኤ.አ. በ2024 አንዳንድ ጊዜ እንደሚከሰት ይጠበቃል። ይህ ስም ሳምሰንግ በቺፕ ኢንደስትሪው ውስጥ ገና መመስረቱን የመተማመን ስሜትን ቢያሳይም፣ አንዳንዶች በጣም ሩቅ በመምሰል ይህን ወሬ ለማመን ሊከብዳቸው ይችላል። .
በማጠቃለያው ሳምሰንግ የ Exynos ቺፖችን ወደ “ህልም ቺፕ” የሚቀይራቸው ከሆነ ጊዜው ብቻ ነው የሚያውቀው። ይህ እርምጃ ኩባንያው ስሙን እንደገና እንዲገልጽ እና ሸማቾችን በተሻሻለ አፈፃፀም እና አስተማማኝነት እንዲማርክ እድል ሊሰጥ ይችላል። እስከዚያው ድረስ፣ የቴክኖሎጂ አድናቂዎች እና የሳምሰንግ አድናቂዎች ይህን አስደናቂ ዕድል በተመለከተ ተጨማሪ እድገቶችን እና ይፋዊ ማስታወቂያዎችን በጉጉት ይጠባበቃሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ የ Exynos መስመር ቺፕስ ምንድን ነው?
መ: የኤክሳይኖስ መስመር ቺፕስ የሚያመለክተው ሳምሰንግ የራሱ ተከታታይ ፕሮሰሰር በኤሌክትሮኒክስ መሳሪያቸው ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውል ሲሆን ስማርት ፎኖች እና ታብሌቶች ናቸው።
ጥ፡ በ Exynos ቺፕስ ላይ የተዘገቡት ጉዳዮች ምንድን ናቸው?
መ: የ Exynos ቺፕስ ከሌሎች የተፎካካሪዎች ቺፕስ ጋር ሲወዳደር እንደ ሙቀት መጨመር፣ የባትሪ መጥፋት እና የቪዲዮ መንተባተብ ላሉ ችግሮች ትችት ገጥሞታል።
ጥ፡- የተወራው የአስተሳሰብ ለውጥ መቼ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል?
መ፡ በወጣው መረጃ መሰረት የኤግዚኖስ ቺፖችን “የህልም ቺፕ” የሚል ስያሜ ለ2024 ታቅዷል ተብሎ ይታሰባል።
ጥ፡- ባንዲራ Exynos ቺፖችን ብቻ ነው እንደገና የሚለወጠው?
መ፡ አይ፣ ወሬው ትክክል ከሆነ፣ ብራንዲንግ ብራንዲንግ እስከ ፍላጋ ቺፖችን ብቻ ሳይሆን ወደ መላው የ Exynos ቺፕ መስመር ይዘልቃል።