ርዕስ፡ ቀንድ አውጣ-አነሳሽነት ያለው ሮቦት ማይክሮፕላስቲኮችን በመዋጋት ረገድ ተስፋ ሰጪ መሆኑን ያሳያል

ማጠቃለያ፡ የኮርኔል ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ ሊቃውንት በውቅያኖስ ውስጥ እየጨመረ ያለውን የማይክሮ ፕላስቲክ ጉዳይ ለመቋቋም በሃዋይ ፖም ቀንድ አውጣ ተመስጧዊ የሆነ ፕሮቶታይፕ ሮቦት ሠርተዋል። ሞገድ መሰል እንቅስቃሴን ለመፍጠር የእግሩን ያልተዳረሰ እንቅስቃሴ የሚጠቀመው ሮቦቱ አሁን ካለው የፕላስቲክ መሰብሰቢያ መሳሪያዎች ጋር ሲነፃፀር የበለጠ ቀልጣፋ የማይክሮ ፕላስቲኮችን የመሰብሰብ ዘዴን ያሳያል። ምንም እንኳን ፕሮቶታይፑ ተጨማሪ ልኬትን የሚፈልግ ቢሆንም፣ ይህ የፈጠራ ንድፍ በውቅያኖቻችን ውስጥ ያለውን የማይክሮ ፕላስቲክ ችግር ለመቅረፍ ተስፋ ይሰጣል።
ማይክሮፕላስቲክ በውቅያኖስ ስነ-ምህዳር እና በሰው ጤና ላይ ከፍተኛ ስጋት ይፈጥራሉ, የእነሱ ተጽእኖ አሁንም በአብዛኛው አይታወቅም. ነገር ግን በነሱ መገኘታቸው ዙሪያ የተፈጠረው አስቸኳይ ስጋት የተለያዩ መፍትሄዎችን ማፈላለግ ችሏል። በአስደሳች እድገት ውስጥ, የኮርኔል ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች ማይክሮፕላስቲክን ለመዋጋት ወደ ተፈጥሮ ዞር ብለዋል.
የኮርኔል ዩኒቨርሲቲ ቡድን ከሃዋይ አፕል ቀንድ አውጣ ተመስጦ አነሳስቷል ፣ይህ የተለመደው የውሃ ውስጥ ፍጡር በውሃ-አየር በይነገጽ ላይ የምግብ ቅንጣቶችን በመሰብሰብ ችሎታው ይታወቃል። ከስሩ በተቀመጠው በሚሽከረከረው ሄሊካል መዋቅር የሚነዳ ተለዋዋጭ፣ ምንጣፍ የሚመስል ሉህ ለመፍጠር 3D አታሚ ተጠቅመዋል። ይህ ሞገድ መሰል እንቅስቃሴ ክፍት አየር ፈሳሽ ፓምፕ ሲስተም ይፈጥራል፣ ይህም ውሃን እና ቅንጣቶችን በሚገባ ያጠባል።
የኮርኔል ዩኒቨርሲቲ የባዮሎጂካል እና የአካባቢ ምህንድስና ትምህርት ክፍል ባልደረባ የሆኑት ፕሮፌሰር ሱንግዋን “ሳኒ” ጁንግ “ይህ ቀንድ አውጣ የምግብ ቅንጣቶችን በውቅያኖስ ውስጥ ወይም በውቅያኖስ ውስጥ ሊሰበስብ የሚችል መሳሪያን ለመሐንዲስ [የውሃ እና አየር] በይነገጽ እንዴት እንደሚሰበስብ አነሳስተናል። የውሃ አካል ገጽ።
ተመራማሪዎቹ የስሌት ትንታኔን በመጠቀም ይህ ክፍት የአየር ስርዓት በተለምዶ ፕላስቲኮችን ለመሰብሰብ ጥቅም ላይ ከሚውለው የተዘጋ የፓምፕ ላይ የተመሰረተ አሰራር እንደሚበልጥ ወስነዋል። ቀንድ አውጣ-አነሳሽነት ያለው ንድፍ ለነባር የፕላስቲክ መሰብሰቢያ ዘዴዎች እንደ ጎታች መረቦች ወይም የእቃ ማጓጓዣ ቀበቶዎች በጣም ትንሽ የሆኑትን ቅንጣቶች የመያዝ አቅምን ያሳያል።
ፕሮቶታይፑ ለገሃዱ አለም አተገባበር ተጨማሪ እድገት እና ልኬትን የሚፈልግ ቢሆንም፣ ይህ ፈጠራ ያለው ሮቦት ከውቅያኖስ ማይክሮፕላስቲክ ጋር በሚደረገው ትግል ላይ አበረታች እይታን ይሰጣል። ሳይንቲስቶች እና የአካባቢ ጥበቃ ሊቃውንት የማይክሮፕላስቲኮችን ተፅእኖ የበለጠ ለመረዳት እና ለመቀነስ በሚጥሩበት ጊዜ፣ ይህ ቀንድ አውጣ-በአስደሳች ቴክኖሎጂ ውድ የባህር ውስጥ ስነ-ምህዳሮቻችንን ለመጠበቅ ውጤታማ መሳሪያ ሊሰጥ ይችላል።