ቲም ሆርተንስ የመጀመሪያውን የሰሜን ቴክሳስ ቦታ በኮፔል ሊከፍት ነው።

ታዋቂው የካናዳ ቡና እና የዶናት ሰንሰለት ቲም ሆርተንስ የመጀመሪያውን የሰሜን ቴክሳስ ቦታ በኮፔል ሊከፍት መሆኑን በቅርብ ጊዜ የወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ። የአዲሱ የቲም ሆርተንስ መደብር ግንባታ በመጋቢት ወር ይጀመራል ተብሎ ይጠበቃል።
በሂዩስተን ላይ የተመሰረቱ ሬስቶራንቶች እና ወንድሞች አሊ እና ኤማድ ላካኒ፣ ከዚህ ቀደም በ2022 ከሂዩስተን ወጣ ብሎ የመጀመሪያውን የቲም ሆርተን አካባቢን ያቋቋሙት፣ የሰሜን ቴክሳስ የመጀመሪያ ጨዋታውን በመምራት ላይ ናቸው። የCSM ግሩፕ ዋና ልማት ኦፊሰር ኤማድ ላካኒ በ2024 ሁለተኛ ሩብ ዓመት ውስጥ የኮፔል ቦታን በመክፈት ደስተኛ መሆናቸውን ገልፀው ኮፔል ከቲም ሆርተንስ እሴቶች ጋር እንዴት እንደሚጣጣም በማሳየት።
ላካኒ እንዲህ ብሏል፡- “በዲኤፍደብሊውው ክልል ውስጥ ባደረኩት ጉዞ ኮፔል ልዩ ቦታ አለው፣ እና የማስፋፊያ እቅዶቻችን ከተጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ የማህበረሰቡ አድናቂ ነኝ። በኮፔል እና በቲም ሆርተንስ መካከል ያለውን የስነ-ሕዝብ ተኳሃኝነት አጽንኦት ሰጥተው፣ ሰንሰለቱ ጥራት ያላቸውን ምርቶች ዋጋ ባለው ዋጋ ለማቅረብ ያለውን ቁርጠኝነት አፅንዖት ሰጥተዋል።
በኮፔል ውስጥ ለቲም ሆርተንስ መገኛ በስልታዊ መንገድ የተመረጠው ቦታ የሀይዌይ ፊት ለፊት እና ታይነትን ያቀርባል፣ ይህም የስኬቱን አቅም የበለጠ ያሳድጋል። በ 440 North State Highway 121 ላይ የሚገኘው አዲሱ ሱቅ ሁለቱንም መንገደኞች እና የአካባቢው ነዋሪዎችን ለመሳብ ነው።
የቲም ሆርተንስ የቢዝነስ ልማት ኃላፊ የሆኑት ራያን ፌራንቲ ኩባንያው በዳላስ ውስጥ ለበርካታ ክፍሎች እቅድ እንዳለው ገልጿል. በዳላስ-ፎርት ዎርዝ አካባቢ ለወደፊት ቦታዎች ድርድር እና ፍቃድ እየተካሄደ ቢሆንም የተወሰኑ ቦታዎች እስካሁን አልተገለጹም።
ቲም ሆርተንስ በእጅ በሚጠመቁ እና በሚያብረቀርቁ ዶናት እንዲሁም በቡናው የታወቀ ነው። ሰንሰለቱ የተለያዩ መጠጦችን፣ ለማዘዝ የተሰሩ የቁርስ ሳንድዊቾች እና ሌሎችንም ያቀርባል። በቴክሳስ ውስጥ መገኘቱን በተሳካ ሁኔታ በማስፋት፣ በኬቲ ውስጥ የመጀመሪያ ቦታውን ጨምሮ እና በኦስቲን ውስጥ ለፍራንቺስዎች እቅድ ፣ ቲም ሆርተንስ በስቴቱ ውስጥ ያለውን ቦታ ማጠናከሩን ቀጥሏል። በቅርቡ በኮፕፔል የሚከፈተው ሰንሰለቱ ተወዳጅ መስዋዕቶቹን በሰሜን ቴክሳስ ውስጥ ላሉ ማህበረሰቦች ለማምጣት ያለውን ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው።