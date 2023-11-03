የአፕል ዋና ሥራ አስፈፃሚ ቲም ኩክ ስለ ጄኔሬቲቭ AI ጥረቶች ግንዛቤዎችን ይሰጣል

በቴክኖሎጂ እና ምርቶች ፈጠራ የሚታወቀው አፕል፣ እንደ ቻትጂፒቲ እና ጎግል ባርድ ካሉ የኢንዱስትሪ ግዙፍ ኩባንያዎች ጋር ለመወዳደር ጀነሬቲቭ AI ምርትን ገና አልለቀቀም። ሆኖም የአፕል ዋና ስራ አስፈፃሚ ቲም ኩክ በቅርቡ በተካሄደው የገቢ ጥሪ ወቅት አስገራሚ ግንዛቤዎችን አቅርበዋል ፣ይህም የኩባንያውን የጄኔሬቲቭ AI አቀራረብ ላይ ብርሃን ፈነጠቀ።
ኩክ AI እና የማሽን መማር በሁሉም የአፕል ምርቶች ውስጥ ወሳኝ ሚና የሚጫወቱ መሰረታዊ ቴክኖሎጂዎች መሆናቸውን አፅንዖት ሰጥቷል። እንደ ብልሽት ማወቂያ፣ መውደቅን ማወቅ እና በ Apple Watch ውስጥ ያለውን የ ECG ባህሪን በመሳሰሉት አቅርቦቶቻቸው ውስጥ የተካተቱ የ AI ባህሪያትን ምሳሌዎችን ጠቅሷል። እነዚህ ጥረቶች የተጠቃሚዎችን ተሞክሮ ለማሻሻል እና የምርት ተግባራትን ለማሻሻል የ AI ችሎታዎችን ለመጠቀም አፕል ያለውን ቁርጠኝነት ያሳያሉ።
ተንታኞች የአፕል AI ስትራቴጂን በተመለከተ ኩክ የሰጡት አስተያየቶች በበርካታ የገቢ ጥሪዎች ላይ ወጥነት እንዳላቸው አስተውለዋል። ቁልፍ መልእክቶቻቸውን ለማጠናከር በዋና ሥራ አስኪያጆች መካከል መደጋገም የተለመደ ቢሆንም፣ ስለ አፕል የወደፊት ዕቅዶችም ለመገመት ቦታ ይሰጣል።
ምንም እንኳን አፕል ከOpenAI's ChatGPT ጋር የሚመሳሰል የ"Apple GPT" ትልቅ የቋንቋ ሞዴል መፈጠሩን በይፋ ባያረጋግጥም፣ የብሉምበርግ የአፕል ዘጋቢ ማርክ ጉርማን እንደዚህ ባሉ ቀጣይ እድገቶች ላይ ዘግቧል። አፕል በተለምዶ ስለወደፊቱ ጥረቶች ምስጢራዊነትን ስለሚጠብቅ ኩክ የዚህ ምርት መኖር አልተረጋገጠም ወይም አልካደም። ሆኖም ኩባንያው በሃላፊነት ለጄኔሬቲቭ AI ኢንቨስት ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት ገልጿል እናም ወደፊት ስለሚደረጉ እድገቶች ፍንጭ ሰጥቷል።
በጥሪው ወቅት ኩክ አፕል ለኤአይአይ ኢንቨስትመንት ያለውን ቁርጠኝነት ለመግለጽ ትንሽ የተለየ የቃላት አገባብ ተጠቅሟል። በነሐሴ ወር ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሳይሰጥ "መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስን" ጠቅሷል. ነገር ግን በቅርብ ጥሪው ላይ ኩክ መግለጫውን ወደ “ትንሽ ኢንቨስት ማድረግ” አሻሽሏል። ይህ አነስተኛ ማስተካከያ አፕል የጄኔሬቲቭ AI ችሎታዎችን ለማዳበር ከፍተኛ ሀብቶችን በመመደብ ለወደፊቱ የምርት ፈጠራዎች ጉጉትን እንደሚያበረታታ ይጠቁማል።
አፕል ወደ ጀነሬቲቭ AI መግባቱ ለኩባንያውም ሆነ ለተጠቃሚዎች ትልቅ ተስፋ አለው። እንደ ማይክሮሶፍት ያሉ ሌሎች የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች በ AI ውህደት ውስጥ እመርታ ማድረጋቸውን ሲቀጥሉ፣ አፕል የፉክክር መንገዱን ለማስቀጠል እነዚህን ቴክኖሎጂዎች ቅድሚያ መስጠት እና መጠቀም ወሳኝ እየሆነ መጥቷል።
በየጥ:
ጥ: አመንጪ AI ምንድን ነው?
መ: Generative AI ማለት አሁን ባለው የውሂብ ቅጦች ላይ በመመስረት አንድ ስርዓት እንደ ጽሑፍ፣ ምስሎች ወይም ቪዲዮዎች ያሉ አዲስ ይዘቶችን ለመፍጠር የሚያስችል የሰው ሰራሽ የማሰብ ቴክኒኮችን መተግበርን ያመለክታል።
ጥ: አፕል እንዴት AIን ወደ ምርቶቹ እያካተተ ነው?
መ: አፕል በተለያዩ ባህሪያት AIን ከምርቶቹ ጋር ያዋህዳል, እነሱም ብልሽትን መለየት, ውድቀትን መለየት እና በ Apple Watch ውስጥ ያለውን የ ECG ባህሪን ጨምሮ. እነዚህ የ AI ባህሪያት የተጠቃሚ ተሞክሮዎችን ያሻሽላሉ እና የምርት ተግባራትን ያሻሽላሉ.
ጥ: አፕል አመንጪ AI ምርት እያዘጋጀ ነው?
መ: ምንም እንኳን አፕል የጄኔሬቲቭ AI ምርት መስራቱን በይፋ ባያረጋግጥም, ሪፖርቶች እንደሚያመለክቱት ኩባንያው ከ OpenAI's ChatGPT ጋር ተመሳሳይ በሆነ "Apple GPT" ትልቅ የቋንቋ ሞዴል እየሰራ ነው. ዋና ስራ አስፈፃሚ ቲም ኩክ በጄኔሬቲቭ AI ጎራ ውስጥ ቀጣይነት ያለው ስራ ላይ ፍንጭ ሰጥተዋል ነገር ግን የተወሰኑ ዝርዝሮችን አልገለጸም.
ጥ: አፕል ወደ AI ኢንቬስትመንት የሚቀርበው እንዴት ነው?
መ፡ አፕል በሃላፊነት በአይአይ ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ቆርጧል። ስለ ኢንቨስትመንታቸው መጠን የሚገልጹ ዝርዝሮች ባይገለጡም፣ የኩክ የገቢ ጥሪ ወቅት የሰጡት መግለጫ ለጄነሬቲቭ AI ችሎታዎች እድገት ከፍተኛ የሆነ የሃብት ድልድል ያሳያል።