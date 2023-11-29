ኔትፍሊክስ "Grand Theft Auto" ርዕሶችን ወደ የሞባይል ጨዋታ ቤተ-መጽሐፍት ያክላል

ኔትፍሊክስ ረቡዕ እለት አስደሳች ማስታወቂያ አውጥቷል፣ ሶስት ታዋቂ የሆኑ "Grand Theft Auto" ርዕሶችን ወደ ሞባይል ጨዋታ ቤተ-መጽሐፍት እንደሚጨምር ገልጿል። የሮክስታር ጨዋታዎች አካል የሆነው ጨዋታዎቹ ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ ለተመዝጋቢዎች እንዲጫወቱ “ታላቅ ስርቆት አውቶማቲክ፡ ትሪሎሎጂ – ወሳኝ እትም” ይገኛሉ።
የ"Grand Theft Auto" ተከታታዮች ማካተት ለኔትፍሊክስ ጉልህ የሆነ እንቅስቃሴ ነው፣ ምክንያቱም ይህ ፍራንቻይዝ በማንኛውም ጊዜ ከተሸጡት የቪዲዮ ጨዋታዎች ተከታታይ ውስጥ አንዱ ነው። በዓለም ዙሪያ ከ405 ሚሊዮን በላይ አሃዶች በመርከብ “Grand Theft Auto” በዓለም ዙሪያ ያሉ የተጫዋቾችን ትኩረት ስቧል።
ይህ አዲስ ልቀት ሶስት አርእስቶችን ያቀርባል፡- “ግራንድ ስርቆት አውቶ III - ፍቺ እትም”፣ “ግራንድ ስርቆት አውቶ፡ ምክትል ከተማ - ፍቺው እትም” እና “ግራንድ ስርቆት አውቶማቲክ፡ ሳን አንድሪያስ - ወሳኝ እትም። ተመዝጋቢዎች እነዚህን ጨዋታዎች በአፕል አፕ ስቶር፣ ጎግል ፕሌይ እና በኔትፍሊክስ ሞባይል መተግበሪያ ውስጥ መደሰት ይችላሉ። የሚገርመው፣ በNetflix ቤተ-መጽሐፍት ውስጥ ካሉት አብዛኞቹ ጨዋታዎች በተለየ፣ ተመዝጋቢዎች እነዚህን የሞባይል ጨዋታዎች ለመጫወት ተቆጣጣሪ አያስፈልጋቸውም።
የ"Grand Theft Auto" አርእስቶች መጨመር ለኔትፍሊክስ የደንበኝነት ተመዝጋቢ እድገትን እንደሚያመጣ መታየቱ ቢቀርም፣ የዥረት ዥረቱ ግዙፉ ከዚህ በፊት የእግር ጣቶችን በተሳካ ሁኔታ ወደ ጨዋታ ኢንዱስትሪ ውስጥ መግባቱን ልብ ሊባል ይገባል። በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ ኔትፍሊክስ በሴጋ በጣም የተሸጠውን “Sonic the Hedgehog” ላይ በመመስረት “Sonic Prime Dash” አወጣ።
የሞባይል ፕላትፎርሙ ለእነዚህ አዳዲስ ልቀቶች የጨዋታ አጨዋወትን ይገድበው አይኑር ግልፅ አይደለም ነገር ግን ኔትፍሊክስ ወደ ትላልቅ ስክሪን መሳሪያዎች ለማስፋፋት ጥረቶችን ገልጿል። ኩባንያው በቴሌቭዥን ስክሪኖች ላይ ጨዋታዎችን መሞከር ጀምሯል፣ ጨዋታው ተጫዋቾች ስልኮቻቸውን እንደ መቆጣጠሪያ እንዲጠቀሙ አስገድዶታል።
በአጠቃላይ፣ የኔትፍሊክስ ወደ ጨዋታ ኢንዱስትሪው መግባት በዝግመተ ለውጥ ቀጥሏል። የመጀመሪያ ተግዳሮቶች እና እርግጠኛ ያልሆኑ ነገሮች ሊኖሩ ቢችሉም፣ ኩባንያው እንደ የመዝናኛ አቅርቦቶቹ አካል ስለጨዋታው የረዥም ጊዜ ጠቀሜታ ብሩህ ተስፋ አለው።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. በኔትፍሊክስ ላይ የ"Grand Theft Auto" ጨዋታዎችን ለመጫወት መቆጣጠሪያ ያስፈልገኛል?
አይ፣ ለእነዚህ የሞባይል ልቀቶች ተመዝጋቢዎች ጨዋታውን ለመጫወት ተቆጣጣሪ አያስፈልጋቸውም።
2. "Grand Theft Auto" ርዕሶች በሁሉም የሞባይል መድረኮች ላይ ይገኛሉ?
አዎ፣ ጨዋታዎቹ በአፕል አፕ ስቶር፣ ጎግል ፕሌይ እና በኔትፍሊክስ ሞባይል መተግበሪያ ውስጥ ይገኛሉ።
3. ጨዋታዎችን በትልቁ ስክሪን ላይ መጫወት እችላለሁን?
ኔትፍሊክስ ጨዋታዎችን በትልልቅ ስክሪን መሳሪያዎች መሞከር ጀምሯል ይህም ተጫዋቾች በቴሌቪዥኖች ሲጫወቱ ስልኮቻቸውን እንደ መቆጣጠሪያ እንዲጠቀሙ ያስችላቸዋል።
4. "Grand Theft Auto" ርዕሶች መጨመር አዲስ የኔትፍሊክስ ተመዝጋቢዎችን ይስባል?
የተለቀቁት አዳዲስ የደንበኝነት ተመዝጋቢዎች መጨመር ይኑር አይኑር ግልጽ ባይሆንም፣ ኔትፍሊክስ የታወቁ የጨዋታ ፍራንቺሶችን ማካተት ከነባር እና ሊሆኑ ከሚችሉ ተመዝጋቢዎች ጋር እንደሚስማማ ተስፋ አድርጓል።