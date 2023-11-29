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ኔትፍሊክስ ለደንበኝነት ተመዝጋቢዎች ታላቅ ስርቆት አውቶ ትሪሎጂን ሊያቀርብ ነው።

Byገብርኤል Botha

ህዳር 29, 2023
ኔትፍሊክስ ለደንበኝነት ተመዝጋቢዎች ታላቅ ስርቆት አውቶ ትሪሎጂን ሊያቀርብ ነው።

የኔትፍሊክስ አባላት በቅርቡ ያለምንም ተጨማሪ ወጭ በታዋቂው Grand Theft Auto trilogy መደሰት ይችላሉ። ከዲሴምበር 14፣ 2023 ጀምሮ፣ ታላቁ ስርቆት አውቶማቲክ፡ ትሪሎጂ - ወሳኝ እትም ለNetflix ተመዝጋቢዎች በአፕል አፕ ስቶር፣ ጎግል ፕሌይ ስቶር እና በNetflix የሞባይል መተግበሪያ በተኳኋኝ መሳሪያዎች በኩል ይገኛል።

በGrand Theft Auto III ተግባር ውስጥ ለመጥለቅ የሚጓጉ የተከታታዩ አድናቂዎች - ወሳኝ እትም፣ ታላቁ ስርቆት አውቶ፡ ምክትል ከተማ - ወሳኝ እትም እና ግራንድ ስርቆት አውቶ፡ ሳን አንድሪያስ - ወሳኝ እትም ዛሬ አስቀድሞ መመዝገብ ይችላል። ጨዋታዎቹ ሲገኙ ለመጫወት ዝግጁ መሆናቸውን ማረጋገጥ።

የGrand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ጅምር የመጀመሪያ ችግሮች ቢያጋጥሙትም፣ ገንቢዎቹ ችግሮቹን በፍጥነት ለመፍታት ቆርጠዋል። ስህተቶችን ለመፍታት፣ ሸካራማነቶችን ለማሻሻል እና አጠቃላይ አፈጻጸምን ለማሻሻል ብዙ ዝማኔዎች ተለቀቁ።

በቅርብ ጊዜ በ IGN ግምገማ ላይ፣ ትሪሎጊው እንደ “የምንጊዜም ክላሲኮች ስብስብ” ተብሎ ተገልጿል፣ ምንም እንኳን በዳግም ማቀናበር ሂደት ውስጥ አንዳንድ ጉድለቶች ቢኖሩም። ድክመቶቹ ቢኖሩትም ጨዋታዎቹ ለደጋፊዎችም ሆነ ለአዲስ መጤዎች አድናቆት አላቸው።

ኔትፍሊክስ የ Grand Theft Auto trilogy ከመምጣቱ በተጨማሪ ዲሴምበር ለአድናቂዎች የበለጠ ደስታን ያመጣል.

ከእነዚህ ሶስት ተወዳጅ የGrand Theft Auto ጨዋታዎች በተጨማሪ የNetflix የጨዋታ ቤተ-መጽሐፍት ለደንበኝነት ተመዝጋቢዎች ከ 80 በላይ ርዕሶችን ይሰጣል። በቤተ-መጽሐፍት ውስጥ ያሉ ሁሉም ጨዋታዎች ያለ ምንም ማስታወቂያዎች፣ የውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎች ወይም ተጨማሪ ክፍያዎች ተደራሽ ይሆናሉ።

በየጥ:

ጥ፡ Netflix የ Grand Theft Auto trilogy መቼ ነው የሚያቀርበው?
መ፡ በዲሴምበር 14፣ 2023 ለNetflix አባላት ይገኛል።

ጥ፡ ለጨዋታዎች ቅድመ መመዝገብ እችላለሁ?
መ: አዎ፣ ልክ እንደተገኙ ለመጫወት ዝግጁ መሆንዎን ለማረጋገጥ አሁን አስቀድመው መመዝገብ ይችላሉ።

ጥ፡ Grand Theft Auto፡ The Trilogy – The Definitive Edition ተስተካክሏል?
መ: አዎ፣ ገንቢዎቹ ስህተቶችን ለመፍታት፣ ሸካራማነቶችን ለማሻሻል እና አፈፃፀሙን ለማሻሻል ፕላስተሮችን አውጥተዋል።

ጥ: Netflix Grand Theft Auto 6 ያቀርባል?
መ: አዎ፣ ኔትፍሊክስ በታህሳስ ወር ለGrand Theft Auto 6 የመጀመሪያውን የፊልም ማስታወቂያ ለመልቀቅ አቅዷል።

ጥ፡ በኔትፍሊክስ የጨዋታ ቤተ-መጽሐፍት ውስጥ ስንት ጨዋታዎች ይገኛሉ?
መ: ከGrand Theft Auto trilogy በተጨማሪ የኔትፍሊክስ ጨዋታ ቤተ-መጽሐፍት ከ80 በላይ ርዕሶች ይኖረዋል።

ጥ፡ እነዚህን ጨዋታዎች ለመጫወት ተጨማሪ ወጪዎች ወይም ማስታወቂያዎች አሉ?
መ: አይ፣ ሁሉም ጨዋታዎች በNetflix ቤተ-መጽሐፍት ውስጥ ያለ ምንም ማስታወቂያ፣ የውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎች ወይም ተጨማሪ ክፍያዎች ለደንበኝነት ተመዝጋቢዎች ይገኛሉ።

By ገብርኤል Botha