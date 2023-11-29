ኔትፍሊክስ ለደንበኝነት ተመዝጋቢዎች ታላቅ ስርቆት አውቶ ትሪሎጂን ሊያቀርብ ነው።

የኔትፍሊክስ አባላት በቅርቡ ያለምንም ተጨማሪ ወጭ በታዋቂው Grand Theft Auto trilogy መደሰት ይችላሉ። ከዲሴምበር 14፣ 2023 ጀምሮ፣ ታላቁ ስርቆት አውቶማቲክ፡ ትሪሎጂ - ወሳኝ እትም ለNetflix ተመዝጋቢዎች በአፕል አፕ ስቶር፣ ጎግል ፕሌይ ስቶር እና በNetflix የሞባይል መተግበሪያ በተኳኋኝ መሳሪያዎች በኩል ይገኛል።
በGrand Theft Auto III ተግባር ውስጥ ለመጥለቅ የሚጓጉ የተከታታዩ አድናቂዎች - ወሳኝ እትም፣ ታላቁ ስርቆት አውቶ፡ ምክትል ከተማ - ወሳኝ እትም እና ግራንድ ስርቆት አውቶ፡ ሳን አንድሪያስ - ወሳኝ እትም ዛሬ አስቀድሞ መመዝገብ ይችላል። ጨዋታዎቹ ሲገኙ ለመጫወት ዝግጁ መሆናቸውን ማረጋገጥ።
የGrand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition ጅምር የመጀመሪያ ችግሮች ቢያጋጥሙትም፣ ገንቢዎቹ ችግሮቹን በፍጥነት ለመፍታት ቆርጠዋል። ስህተቶችን ለመፍታት፣ ሸካራማነቶችን ለማሻሻል እና አጠቃላይ አፈጻጸምን ለማሻሻል ብዙ ዝማኔዎች ተለቀቁ።
በቅርብ ጊዜ በ IGN ግምገማ ላይ፣ ትሪሎጊው እንደ “የምንጊዜም ክላሲኮች ስብስብ” ተብሎ ተገልጿል፣ ምንም እንኳን በዳግም ማቀናበር ሂደት ውስጥ አንዳንድ ጉድለቶች ቢኖሩም። ድክመቶቹ ቢኖሩትም ጨዋታዎቹ ለደጋፊዎችም ሆነ ለአዲስ መጤዎች አድናቆት አላቸው።
ኔትፍሊክስ የ Grand Theft Auto trilogy ከመምጣቱ በተጨማሪ ዲሴምበር ለአድናቂዎች የበለጠ ደስታን ያመጣል.
ከእነዚህ ሶስት ተወዳጅ የGrand Theft Auto ጨዋታዎች በተጨማሪ የNetflix የጨዋታ ቤተ-መጽሐፍት ለደንበኝነት ተመዝጋቢዎች ከ 80 በላይ ርዕሶችን ይሰጣል። በቤተ-መጽሐፍት ውስጥ ያሉ ሁሉም ጨዋታዎች ያለ ምንም ማስታወቂያዎች፣ የውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎች ወይም ተጨማሪ ክፍያዎች ተደራሽ ይሆናሉ።
በየጥ:
ጥ፡ Netflix የ Grand Theft Auto trilogy መቼ ነው የሚያቀርበው?
መ፡ በዲሴምበር 14፣ 2023 ለNetflix አባላት ይገኛል።
ጥ፡ ለጨዋታዎች ቅድመ መመዝገብ እችላለሁ?
መ: አዎ፣ ልክ እንደተገኙ ለመጫወት ዝግጁ መሆንዎን ለማረጋገጥ አሁን አስቀድመው መመዝገብ ይችላሉ።
ጥ፡ Grand Theft Auto፡ The Trilogy – The Definitive Edition ተስተካክሏል?
መ: አዎ፣ ገንቢዎቹ ስህተቶችን ለመፍታት፣ ሸካራማነቶችን ለማሻሻል እና አፈፃፀሙን ለማሻሻል ፕላስተሮችን አውጥተዋል።
ጥ: Netflix Grand Theft Auto 6 ያቀርባል?
መ: አዎ፣ ኔትፍሊክስ በታህሳስ ወር ለGrand Theft Auto 6 የመጀመሪያውን የፊልም ማስታወቂያ ለመልቀቅ አቅዷል።
ጥ፡ በኔትፍሊክስ የጨዋታ ቤተ-መጽሐፍት ውስጥ ስንት ጨዋታዎች ይገኛሉ?
መ: ከGrand Theft Auto trilogy በተጨማሪ የኔትፍሊክስ ጨዋታ ቤተ-መጽሐፍት ከ80 በላይ ርዕሶች ይኖረዋል።
ጥ፡ እነዚህን ጨዋታዎች ለመጫወት ተጨማሪ ወጪዎች ወይም ማስታወቂያዎች አሉ?
መ: አይ፣ ሁሉም ጨዋታዎች በNetflix ቤተ-መጽሐፍት ውስጥ ያለ ምንም ማስታወቂያ፣ የውስጠ-መተግበሪያ ግዢዎች ወይም ተጨማሪ ክፍያዎች ለደንበኝነት ተመዝጋቢዎች ይገኛሉ።