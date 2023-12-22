በዲኤምሲኤ ክሶች መካከል ሶስት የአኒሜ ጨዋታዎች ከ Roblox Platform ተወግደዋል

በሚያስደንቅ ሁኔታ፣ የቅጂ መብት ጥሰት ክሶችን ተከትሎ በ Roblox መድረክ ላይ ያሉ ሶስት ታዋቂ የአኒሜ ጨዋታዎች ጠፍተዋል። ጉዳት የደረሰባቸው ጨዋታዎች በጎሙ፣ Anime Fighting Simulator X እና Anime Fighting Simulator ያካትታሉ - ሁሉም በብሎክዞን የተገነቡ።
በትዊተር ላይ የወጡ ዘገባዎች ጋምፋም ስቱዲዮ፣ ታዋቂው የ Roblox አሳታሚ እና ፕሮዲዩሰር የዲኤምሲኤ ጥያቄዎችን እንደላከ እነዚህ ጨዋታዎች ከፍለጋ እንዲወገዱ አድርጓል። በአሁኑ ጊዜ ጨዋታዎች እንደ "በግምገማ ላይ" ወይም የግል ተሞክሮዎች ሆነው ይታያሉ። ይሁን እንጂ የተጎዱት የጨዋታዎች ገንቢዎች ስለ ሁኔታው ምንም አስተያየት ስላልሰጡ እስካሁን ምንም ተጨባጭ ማስረጃ የለም.
የጋምፋም ስቱዲዮ ተሳትፎ እንደ Sonic Speed Simulator እና My Hero Academia Battlegrounds ካሉ ይፋዊ የአኒም ጨዋታዎች ጋር በመገናኘታቸው ምክንያት ጥርጣሬን ይፈጥራል፣ እሱም ከCrunchyroll ጋር በመተባበር። የሚገርመው፣ ሦስቱም የተወገዱ ጨዋታዎች የእኔ ሄሮ አካዳሚያ (MHA) ንብረቶችን ተጠቅመዋል፣ ይህም የዲኤምሲኤ ጥያቄዎች ከስቱዲዮ አሁን ይፋ የሆነውን MHA ጨዋታ እየተቆጣጠሩ ነው ወደሚል መላምቶች አመራ።
ሁኔታውን በማጣመር የጋምፋም ስቱዲዮ ኦፊሴላዊ የእኔ ጀግና አካዳሚ ጨዋታ ዝቅተኛ ደረጃ የተሰጠው እና የተጫዋች መሰረቱ የተገደበ ቢሆንም በሮብሎክስ የፍለጋ ውጤቶች ውስጥ የመጀመሪያውን ደረጃ ይይዛል። አኒሜ አድቬንቸርስ ብቻ ከ1.9 ቢሊዮን በላይ ጉብኝቶችን ስለሚያደርግ እና አሁንም ከመድረክ ላይ መቅረት ስለሚኖርበት ይህ በ Roblox ማህበረሰብ ውስጥ ስጋት ፈጥሯል።
ገንቢዎች ሌሎችን ለማስጠንቀቅ ወደ ትዊተር ወስደዋል፣ጨዋታዎቻቸውን ለማሻሻል የሚኖራቸውን ውስን ጊዜ በማጉላት ጥሰት የሚፈጽም ንብረቶችን ለማስወገድ 24 ሰአት ብቻ ስላላቸው ነው።
የእነዚህ ጨዋታዎች መወገድ ስለ ሌሎች የ Roblox ልምዶች የወደፊት እና የተጎዱት ጨዋታዎች ተመልሶ ይመጣ እንደሆነ ጥያቄዎችን ያስነሳል። ኦፊሴላዊ ንብረቶችን መጠቀም በእውነቱ ህጋዊ መስመርን ሊያቋርጥ ቢችልም ፣ እንደዚህ ያሉ ልማዶች በመድረክ ላይ ባሉ በርካታ ጨዋታዎች መስፋፋታቸው የቅጂ መብት ጥሰት ጉዳዮችን ለመፍታት ለሚሞክሩ ሰዎች ከባድ ስራን ይፈጥራል።
ህብረተሰቡ የBlockZone እና Gomu's ጨዋታዎችን መመለስን በሚመለከት ዝማኔዎችን በመጠባበቅ ላይ እያለ፣ ተጫዋቾቹ አሁንም በሮብሎክስ ላይ ያሉ ጨዋታዎችን እንደ Blade Ball Codes እና Blox Fruits ኮዶችን በመጠቀም የተለያዩ ነፃ ፍቃዶችን ለመክፈት ሊዝናኑ ይችላሉ።