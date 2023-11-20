ሰራተኞች ለማይክሮሶፍት መነሳት ሲያስቡ OpenAI እርግጠኛ ያልሆነ የወደፊት ሁኔታ ይገጥመዋል

ከ90% በላይ ሰራተኞቻቸው የተባረሩት ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳም አልትማን ወደ ስራቸው ካልተመለሰ ማይክሮሶፍትን ለመቀላቀል ያላቸውን ፍላጎት ሲገልጹ ከዋነኞቹ አርቴፊሻል ኢንተለጀንስ ጅምር አንዱ የሆነው የOpenAI የወደፊት ጊዜ ሚዛን ላይ ተንጠልጥሏል። የ OpenAI ቦርድ እምነት ማጣትን በመጥቀስ Altmanን ለማስወገድ አስገራሚ ውሳኔ ወስዷል. ነገር ግን፣ በተፈጠረው ሁኔታ፣ በውሳኔው ላይ የተሳተፈ አንድ የቦርድ አባል አልትማን እንዲመለስ የሚጠይቅ ደብዳቤ ፈረመ።
ይህ ድንገተኛ ግርግር በቴክ ኢንደስትሪው ውስጥ አስደንጋጭ ሞገዶችን ልኳል እና ስለ OpenAI መረጋጋት ስጋቶችን አስነስቷል። አዳዲስ ፈጠራዎችን በማቀጣጠል እና በርካታ ጀማሪዎችን በማቋቋም ረገድ ትልቅ ሚና የተጫወተው ኩባንያው አሁን የማይታወቅ የወደፊት ዕጣ ገጥሞታል። በOpenAI ቴክኖሎጂ ላይ በእጅጉ የሚተማመኑ ብዙ ንግዶች በስራቸው ላይ ስለሚደርሰው ጉዳት ይጨነቃሉ።
የሌክሲዮን መስራች የሆኑት ጋውራቭ ኦቤሮይ፣ የ OpenAI አገልግሎቶችን በኮንትራት ቅልጥፍና ውስጥ የሚጠቀም ጅምር፣ ሁኔታውን “የአስሩ ዓመታት ውድቀት” ብሎታል። ይህ ሁኔታ ሊያመጣ የሚችለውን ከፍተኛ ዋጋ ማጣት እና መልካም ስም መጥፋት አጽንኦት ሰጥቷል።
OpenAI በጉዳዩ ላይ አስተያየት ለመስጠት ፈቃደኛ ባይሆንም ፣ በርካታ ቁልፍ ሰራተኞች ወደ ማይክሮሶፍት አዲሱ AI ንዑስ ድርጅት ፣ ግሬግ ብሮክማን ፣ የ OpenAI ፕሬዝዳንት እና ሶስት ተመራማሪዎችን ጨምሮ ሄደዋል። ይህ የችሎታ ፍልሰት OpenAI ቀጣዩን የ AI ቴክኖሎጂዎችን የማዳበር ችሎታን ሊያደናቅፍ ይችላል፣በተለይም የላቁ የቋንቋ ሞዴሎች በሰፊው ጥቅም ላይ ከሚውለው ChatGPT የበለጠ ኃይለኛ።
በመሆኑም እንደ Lexion ያሉ ኩባንያዎች የአደጋ ጊዜ ዕቅዶች መኖራቸውን ለማረጋገጥ እና በOpenAI ምርቶች ላይ ጥገኝነትን ለመቀነስ እንደ አንትሮፖኒክ ካሉ ከOpenAI ተወዳዳሪዎች ጋር አማራጭ ሽርክና ለማድረግ እያሰቡ ነው።
የዚህ የውስጥ ሽኩቻ ችግሮች ከOpenAI አልፈው ይሄዳሉ። በሶስተኛ ወገን AI ሞዴሎች ላይ ወሳኝ ባህሪያትን እና መድረኮችን በመገንባት ላይ ስላሉት ስጋቶች በቴክ ማህበረሰብ ውስጥ ውይይቶችን ያነሳሳል። እንደ Altman ከስልጣን መባረር ያሉ ድንገተኛ ውሳኔዎች መታየታቸውን ከቀጠሉ ኩባንያዎች እርግጠኛ አለመሆን እና እክል ሊያጋጥማቸው ይችላል።
በየጥ
- በOpenAI ላይ ብጥብጥ ያመጣው ምንድን ነው?
- የOpenAI ሰራተኞች ማይክሮሶፍትን መቀላቀላቸው ምን ሊያስከትል ይችላል?
- በOpenAI ሁኔታ ንግዶች እንዴት ይጎዳሉ?
- ይህ በሰፊው የቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ላይ ምን ተጽዕኖ ያሳድራል?
የOpenAI ቦርድ ዋና ስራ አስፈፃሚ ሳም አልትማን እምነት በማጣቱ ምክንያት ከውስጥ ውዝግብ አስነስቷል።
አብዛኛዎቹ የOpenAI ሰራተኞች ወደ ማይክሮሶፍት ከለቀቁ፣ OpenAI ቀጣዩን የ AI ቴክኖሎጂዎችን በማዳበር ረገድ ተግዳሮቶችን ሊያጋጥመው ይችላል፣ እና ሌሎች ኩባንያዎች በዚህ መስክ ተወዳዳሪነት ሊያገኙ ይችላሉ።
በOpenAI ቴክኖሎጂ ላይ ጥገኛ የሆኑ ኩባንያዎች መቋረጦች ሊያጋጥሟቸው ይችላሉ እና አሁን ሊከሰቱ የሚችሉ ስጋቶችን ለመቀነስ አማራጭ ሽርክናዎችን እያሰቡ ነው።
ይህ ክስተት በሶስተኛ ወገን AI ሞዴሎች ላይ በእጅጉ የመተማመንን አደጋዎች በተመለከተ ውይይቶችን ያነሳሳል እና በእነዚያ ሞዴሎች ላይ የተገነቡ ንግዶች ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ ስለሚችሉ ድንገተኛ ውሳኔዎች ስጋት ይፈጥራል።