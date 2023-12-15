ጉዞዎች፡ የMudRunner ጨዋታ በ2024 በበርካታ መድረኮች ላይ ሊጀምር ነው

ማጠቃለያ፡ ለአድሬናሊን ፓምፕ ከመንገድ ውጪ ጀብዱ እንደ ጉዞ ይዘጋጁ፡ የ MudRunner ጨዋታ በ2024 በተለያዩ የጨዋታ መድረኮች ላይ በከፍተኛ ጉጉት የሚጠበቀውን ጅምር ሊጀምር ነው። የጨዋታ አድናቂዎች በአስደናቂ ሁኔታ በተንኮል አዘል ጉዞዎችን ለመጀመር ሲዘጋጁ ደስታቸው እየጨመረ ነው። ከኃይለኛ ተሽከርካሪዎች ጎማ በስተጀርባ ያሉ መሬቶች።
በቅርቡ በተለቀቀው የፊልም ማስታወቂያ ላይ እንደሚታየው የጉዞዎች፡ A MudRunner ጨዋታ በቅርቡ የሚለቀቀው በጨዋታው ማህበረሰብ ውስጥ ብዙ የሚጠበቁ ነገሮችን ልኳል። ይህ አስደሳች ከመንገድ ውጪ ተሞክሮ በማርች 5፣ 2024 መደርደሪያዎቹን ለመምታት መርሐግብር ተይዞለታል፣ እና በፒሲ፣ PS5፣ PS4፣ Xbox Series X/S፣ Xbox One እና Nintendo Switch ላይ ይገኛል።
በመንገዱ ላይ ብዙ ፈተናዎችን በማሸነፍ ወጣ ገባ በሆነው ምድረ በዳ ሲጓዙ ለመጨረሻው የክህሎት እና የፅናት ፈተና እራስዎን ያዘጋጁ። በእጃችሁ ላይ የተለያዩ ሊበጁ የሚችሉ ተሽከርካሪዎች እያንዳንዳቸው ልዩ ጥንካሬዎቻቸውን እና ድክመቶቻቸውን ያሟሉ ሲሆኑ ተጫዋቾቹ ይቅር የማይለውን መሬት እንኳን ለማሸነፍ የሚያስፈልጉትን መሳሪያዎች ያገኛሉ።
ጥቅጥቅ ያሉ ደኖችን ማቋረጥ፣ የአሸዋ ክምርን ማሸነፍ፣ ወይም ደፋር በረዷማ መልክአ ምድሮችን፣ Expeditions: A MudRunner Game መሳጭ እና ልብ የሚነካ ተሞክሮ ለማቅረብ ቃል ገብቷል። ተጨባጭ ፊዚክስ እና ተለዋዋጭ የአየር ሁኔታ ስርዓቶች ተጨዋቾች ብቃታቸውን የሚፈትኑ ያልተጠበቁ ሁኔታዎች እንደሚገጥሟቸው በማረጋገጥ ትክክለኝነቱን የበለጠ ያሳድጋል።
በጨዋታው በቅርቡ ሊለቀቅ ከሚችለው ደስታ በተጨማሪ አድናቂዎች የ80 ደረጃ ችሎታ መድረክን መቀላቀል ይችላሉ፣ በጨዋታ ኢንደስትሪ ውስጥ ተሰጥኦ እና ፈጠራን ለማጎልበት የተቋቋመ ማህበረሰብ። የዚህ መድረክ አካል በመሆን ግለሰቦች ብልጽግናዎችን፣ የቅርብ ጊዜ ዜናዎችን፣ አስደናቂ የስነጥበብ ስራዎችን እና ሌሎችንም ጨምሮ ብዙ ሀብቶችን ማግኘት ይችላሉ።
በInstagram፣Twitter እና LinkedIn ላይ ይፋዊ ሰርጦችን በመከተል ከጉዞዎች አለም ጋር እንደተገናኙ ይቆዩ፡MudRunner ጨዋታ። የቅርብ ጊዜዎቹን ዝመናዎች ይከታተሉ፣ ተመሳሳይ አስተሳሰብ ካላቸው ግለሰቦች ጋር ይሳተፉ እና ይህን አስደሳች ከመንገድ ዳር ጀብዱ ወደ ህይወት የሚያመጣውን ከትዕይንት በስተጀርባ ያለውን ሂደት ይመስክሩ። ጉዞው ይጠብቃል፣ እንደሌሎች አስደናቂ ጉዞ ለመጀመር ተዘጋጁ።