በሆላንድ፣ ሚቺጋን ውስጥ ያለውን ማራኪ የደች ቅርስ ተለማመዱ

አውሮፓውያን ሰፋሪዎች በማህበረሰቡ ላይ የማይጠፋ አሻራ ያሳረፉባትን ሆላንድ ሚቺጋን የምትባል አስደናቂ ከተማን ያግኙ። በከተማው አርክቴክቸር፣ ጥበብ እና መስህቦች ውስጥ በሚታየው ደስ የሚል የደች ባሕል ውስጥ እራስዎን አስገቡ። ወደዚህ የአውሮፓ-አነሳሽነት መድረሻ የቀን ጉዞ ይውሰዱ እና በ ሚቺጋን እምብርት ውስጥ የኔዘርላንድን ቁራጭ ይለማመዱ።
በሆላንድ መሃል ከተማ የዊንድሚል ደሴት ፓርክ ለከተማው የበለፀገ ታሪክ ምስክር ነው። ተምሳሌታዊው የዲ ዝዋን ዊንድሚል፣ ትክክለኛ የሚሰራ የንፋስ ስልክ፣ ፍላጎት ላላቸው ጎብኝዎች አስደናቂ ጉብኝቶችን ያቀርባል። ይህን ታሪካዊ ቦታ ስታስሱ በዕደ ጥበብ ስራው ተገረሙ እና ስለ ሆላንድ ደች ሥሮች ተማሩ።
በሞቃታማው ወራት የሆላንድን ቱሊፕ ውበት ይመስክሩ። ከግንቦት እስከ ጥቅምት ባለው ጊዜ ውስጥ ደማቅ ቱሊፖች ከተማዋን ያስውቧታል ፣ በቀለማት ያሸበረቁ አበቦችን ግድግዳዎች ይስሏታል። ከአካባቢው ሱቆች የቱሊፕ አምፖሎችን በመግዛት የዚህን ውበት ክፍል ይውሰዱ። እና በግንቦት መጀመሪያ ላይ የቱሊፕ ጊዜ ፌስቲቫል እንዳያመልጥዎት ፣ ለአንድ ምዕተ ዓመት ያህል ሲከበር የነበረው ውድ ባህል።
ለትክክለኛ አምስተርዳም መሰል ልምድ፣ የኔሊስን የደች መንደር ይጎብኙ። በሚያማምሩ የቦይ-ጎን ሕንፃዎች፣ ይህ መንደር ወደ ኔዘርላንድ እምብርት ያደርሳችኋል። ሱቆቹን ያስሱ፣ በኔዘርላንድስ ምግቦች ይዝናኑ እና እራስዎን በዚህ ማራኪ መስህብ ልዩ ድባብ ውስጥ ያስገቡ።
ምንም የደች-አነሳሽነት ጉዞ ያለ የእንጨት ጫማ ወይም ክሎክ አይጠናቀቅም. በኔሊስ ደች መንደር እና በዴክሎምፕ የእንጨት ጫማ ፋብሪካ ላይ የተለያዩ መዝጊያዎችን ያግኙ። እነዚህ ባህላዊ የደች ጫማዎች ሁለቱም ፋሽን እና የደች ቅርስ ምልክት ናቸው.
በሆላንድ ውስጥ ያለውን የበለጸገ የደች ተጽእኖ ታሪክ በሆላንድ ሙዚየም ያግኙ። ይህ የአንድ-ማቆሚያ መድረሻ የከተማዋ ከኔዘርላንድስ እና ከአውሮፓ ደች ታሪክ ጋር ያላትን ግንኙነት ወደ አጠቃላይ ጉዞ ያቀርባል። የባህር ማዶ የተለያዩ ቅርሶችን የሚያሳዩትን የሙዚየሙን የኔዘርላንድ ጋለሪዎች ያስሱ።
ከተማዋ በ 2024 የበረዶ ሪባንን ለመክፈት በማቀድ በሆላንድ ውስጥ አስደሳች እድገቶች እየተከናወኑ ናቸው ። ይህ ልዩ መስህብ ጎብኚዎች በአምስተርዳም ቦይ ላይ እንደሚያደርጉት ጎብኚዎች በበረዶ መንሸራተቻ እንዲንሸራተቱ ያስችላቸዋል ። የከተማዋን የቱሪዝም ድረ-ገጽ በመጎብኘት አዳዲስ ክስተቶችን እና መስህቦችን ይከታተሉ።
በቤተሰብ ቀን ጉዞ ላይም ሆነ በብቸኝነት ጀብዱ፣ ሆላንድ፣ ሚቺጋን ለሁሉም አስደሳች ተሞክሮ ይሰጣል። በኔዘርላንድ ባህል ውስጥ እራስህን አስገባ፣ የከተማዋን ልዩ መስህቦች አስስ፣ እና ወደዚህ የምዕራብ ሚቺጋን ዕንቁ የማይረሳ ጉብኝት ተደሰት።