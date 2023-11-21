FiiO KB3 ን ያስለቅቃል፡ አብሮ የተሰራ DAC እና የጆሮ ማዳመጫ አምፕ ያለው ቁልፍ ሰሌዳ

ታዋቂው የኦዲዮ ብራንድ FiiO የቅርብ ጊዜ ፈጠራውን ይፋ አድርጓል፡ KB3፣ አብሮ የተሰራ ዲጂታል-ወደ-አናሎግ መቀየሪያ (DAC) እና የጆሮ ማዳመጫ ማጉያ የተገጠመለት ሜካኒካል ኪቦርድ። KB3 በዴስክቶፕ ኮምፒተሮች እና ላፕቶፖች ላይ ከሚገኙት ባህላዊ የ3.5ሚሜ የጆሮ ማዳመጫ መሰኪያዎች ጋር ሲነጻጸር የላቀ የድምጽ ልምድ ለተጠቃሚዎች ለማቅረብ ያለመ ነው።
DAC እና የጆሮ ማዳመጫውን አምፕ በቀጥታ ወደ ኪቦርዱ በማዋሃድ፣ FiiO የስራ ቦታን የሚያጨናግፉ የተለያዩ መሳሪያዎችን አስፈላጊነት ያስወግዳል። ይህ ማለት ተጨማሪ የጆሮ ማዳመጫ ኬብሎች ወይም ተጨማሪ ውጫዊ DACs እና amplifiers የለም ማለት ነው። በFiiO የኦዲዮ ቴክኖሎጂ እውቀት፣ KB3 ከፍተኛ ጥራት ያለው የድምጽ አፈጻጸምን ቃል ገብቷል።
የKB3 የድምጽ መግለጫዎች አስደናቂ ናቸው። ባለሁለት Cirrus Logic CS43131 DACs አለው፣እስከ 32-ቢት/384ኪኸ እና DSD256 የድምጽ ቅርጸቶችን ይደግፋል። ከመደበኛው 3.5ሚሜ የጆሮ ማዳመጫ መሰኪያ በተጨማሪ የቁልፍ ሰሌዳው 4.4ሚሜ ሚዛናዊ ውፅዓት ያቀርባል፣ ለድምጽ ግንኙነት ተጨማሪ አማራጮችን ይሰጣል። በቶም ሃርድዌር መሰረት፣ የKB3 ተቀናቃኝ FiiO $80 KA13 የጆሮ ማዳመጫ አምፕ የድምጽ አቅም።
የቁልፍ ሰሌዳው ራሱ ከድምጽ ችሎታው በተጨማሪ ልዩ ባህሪያትን ይዟል። በ gasket-mounted ነው እና ትኩስ-ስዋፕ መቀየሪያዎችን ያቀርባል፣ ይህም ያለ ብየዳ በቀላሉ መቀየሪያ እንዲተካ ያስችላል። KB3 ከሁለቱም ማክ እና ዊንዶውስ ሲስተሞች ጋር ተኳሃኝ ነው እና RGB መብራትን ይደግፋል። እንዲሁም ታዋቂውን የቪአይኤ ውቅር ሶፍትዌርን ይደግፋል፣ የማበጀት አማራጮችን ያሻሽላል። የላፕቶፕ ቁልፍ ሰሌዳዎችን የሚመስለው የታመቀ 75 በመቶ አቀማመጥ ይበልጥ ማራኪነቱን ይጨምራል። በተጨማሪም የድምጽ መቆጣጠሪያ መደወያ በቁልፍ ሰሌዳው ላይኛው ቀኝ ጥግ ላይ በጥሩ ሁኔታ ይገኛል።
የጆሮ ማዳመጫ መሰኪያን ከቁልፍ ሰሌዳ ጋር መቀላቀል ሙሉ ለሙሉ አዲስ ነገር ባይሆንም የFiiO አካሄድ የዲጂታል የድምጽ ሲግናልን ከኮምፒዩተር ለመቀየር አብሮ የተሰራውን DAC በመጠቀም ከድምጽ ጣልቃገብነት ጋር የተያያዙ ችግሮችን ይፈታል። ይህ አካሄድ ከMoundrop Dash ጋር ተመሳሳይ ነው፣ አብሮ የተሰራ የጆሮ ማዳመጫ መሰኪያ ያለው ሌላ የቅርብ ጊዜ ቁልፍ ሰሌዳ።
KB3 በ AliExpress ላይ ለግዢ ይገኛል። ደንበኞች በባዶ አጥንት አማራጭ መካከል መቀያየር ወይም ቁልፍ ካፕ በሌለበት በ$129.99 ወይም ሙሉ ለሙሉ የተገጠመ ሞዴል በ$149.99 መምረጥ ይችላሉ። FiiO እንዲሁም ሙሉ ለሙሉ ለተሰበሰበው ሞዴል በ$129.99 ዋጋ ያለው የቁልፍ ሰሌዳውን የገመድ አልባ ስሪት ያቀርባል፣ነገር ግን ይህ ተለዋጭ በባለገመድ ስሪት ውስጥ የሚገኙትን አዳዲስ የድምጽ ባህሪያት ይጎድለዋል።
በየጥ:
1. FiiO KB3 ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?
FiiO KB3 አብሮ በተሰራው DAC እና የጆሮ ማዳመጫ አምፕ ውህደት ምክንያት ጎልቶ የሚታየው ከመደበኛ 3.5ሚሜ የጆሮ ማዳመጫ መሰኪያዎች ጋር ሲነፃፀር የተሻሻለ የድምጽ ጥራት ይሰጣል።
2. የKB3 የድምጽ መግለጫዎች ምን ምን ናቸው?
KB3 ባለሁለት Cirrus Logic CS43131 DACs ያቀርባል፣ እስከ 32-ቢት/384 ኪኸ እና DSD256 የድምጽ ቅርጸቶችን ይደግፋል።
3. KB3 ሊበጅ ይችላል?
አዎ፣ KB3 የ RGB መብራትን ይደግፋል እና ከታዋቂው VIA ማዋቀር ሶፍትዌር ጋር ተኳሃኝ ነው፣ ይህም የማበጀት አማራጮችን ይፈቅዳል።
4. KB3 እንደ ገመድ አልባ ቁልፍ ሰሌዳ ይገኛል?
አዎ፣ FiiO የ KB3 ገመድ አልባ ስሪት ያቀርባል፣ ነገር ግን በባለገመድ ስሪት ውስጥ የሚገኙትን አዳዲስ የድምጽ ባህሪያትን አያካትትም።