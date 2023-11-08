አብዮታዊ Half11 ፕሮቶታይፕ፡ በጽናት እሽቅድምድም ላይ ያለ ዘመናዊ መታጠፊያ

ኦይል ስታይን ላብ ወርቃማውን የጽናት እሽቅድምድም ዘመንን የሚያከብር የጎዳና ላይ ህጋዊ እሽቅድምድም በሆነው Half11 Prototype ሞገዶችን ሰርቷል። በሚያስደንቅ ሁኔታ 600,000 ዶላር የተሸጠለት ይህ ልዩ ተሽከርካሪ የ1960ዎቹ የፍጥነት ማሽኖችን ከሚመስል ንድፍ ጋር ምርጡን የዘመናዊ ምህንድስና ንድፍ ያጣምራል።
ከ Le Mans ተፎካካሪዎቹ በተለየ፣ Half11 በታዋቂው ክስተት ተወዳድሮ አያውቅም፣ ወይም ይህን ለማድረግ ብቁ ሆኖ አያውቅም። ነገር ግን፣ ጭንቅላትን የሚያዞረው ክፍት የላይኛው ዲዛይኑ እና እንከን የለሽ ሃርድዌር ከተለያዩ ክላሲክ መኪኖች መነሳሻን ይስባል። አንድ የተወሰነ ሞዴል ከመድገም ይልቅ፣ Half11 የራሱን የተለየ ማንነት እያሳየ የአፈ ታሪክ ተሽከርካሪዎችን ምንነት ይይዛል።
በዘይት ስታይን ላብ ተባባሪ መስራቾች እና ወንድሞች፣ ኢሊያ እና ኒኪታ ብራይዳን በሰለጠነ እጆች የተሰራው Half11 በእጅ የተሰራ የአልሙኒየም አካል በጆ ስካርቦ በተነደፈ ብጁ ቱቦ ብረት ክፈፍ ላይ ያርፋል። አድናቂዎች የተወደደውን ፖርሽ 911 በአፍንጫው፣ የፊት መብራቶች እና መከላከያው ላይ አሻራቸውን ሊያሳዩ ይችላሉ፣ ይህም በስሙ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። አንድ ነገር እርግጠኛ ነው - ይህ እሽቅድምድም የማይካድ ማራኪነትን ያሳያል.
በኮፈኑ ስር፣ Half11 Prototype የሚንቀሳቀሰው በኃይለኛው መሃል ላይ በተሰቀለው Chevy LS V-8 ሞተር፣ ከ996-ትውልድ 911 GT2 ከተገኘ ባለ ስድስት ፍጥነት ማኑዋል ነው። በ650 የፈረስ ጉልበት እና በ650 ጫማ ፓውንድ የማሽከርከር ሃይል፣ Half11 ከ0 እስከ 60 ማይል በሰአት በፍጥነት በ2.5 ሰከንድ በከፍተኛ ፍጥነት 200 ማይል ይደርሳል። እነዚህ አስደናቂ የአፈፃፀም አሃዞች 1,850 ፓውንድ ብቻ በሚመዝኑ የመኪናው ቀላል ክብደት ግንባታ ተጨምረዋል።
የእሽቅድምድም አቅሙን ለማጎልበት፣ Half11 የውድድር ተንሸራታቾች ስብስብ ታጥቆ ይመጣል፣ ይህም ተምሳሌታዊውን ፌራሪ 330 ፒ 4 እና ፎርድ ጂቲ40 የሚያስታውስ አስደሳች የማሽከርከር ልምድ አለው። የይገባኛል ጥያቄው የአፈጻጸም ስታቲስቲክስ በትንሽ ጨው መወሰድ ሲኖርበት፣ የዚህ ማሽን አቅም ግን አጠያያቂ አይደለም።
Half11 ለሽያጭ የተዘረዘረው አርሴናል አንድ ምሳሌ ብቻ አይደለም የሚያቀርበው። ኦይል ስታይን ላብራቶሪ ለ FIA የድሮ የግብረ-ሰዶማዊነት ደንቦችን በመክፈል 25 ክፍሎችን ብቻ ለማምረት አስቧል። ይህ የተገደበ የአመራረት ሂደት ያለፈውን ጣዕም ወደፊት ለሚመኙ ዕድለኛ አድናቂዎች አግላይነትን ያረጋግጣል።
በየጥ:
ጥ፡ የ Half11 ፕሮቶታይፕ ዋጋ ስንት ነው?
መ፡ Half11 ፕሮቶታይፕ ዋጋው 600,000 ዶላር ነው።
ጥ፡ ስንት የ Half11 Prototype አሃዶች ይመረታሉ?
መ፡ ኦይል ስታይን ላብ የ Half25 ፕሮቶታይፕ 11 ምሳሌዎችን ብቻ ለመገንባት አቅዷል።
ጥ: በ Half11 ፕሮቶታይፕ ውስጥ የሞተሩ እና የማስተላለፊያው ምንጭ ምንድን ነው?
መ፡ Half11 ፕሮቶታይፕ በ8-ትውልድ 996 GT911 ከስድስት-ፍጥነት ማኑዋል ትራንስሚሽን ጋር የተገናኘ መካከለኛ የተጫነ Chevy LS V-2 ሞተርን ያሳያል።
ጥ፡- Half11 Prototype ምን ያህል ኃይል ያመነጫል?
መ: Half11 ፕሮቶታይፕ 650 የፈረስ ጉልበት እና 650 ጫማ ፓውንድ የማሽከርከር ኃይል ያመነጫል።
ጥ፡ የ Half11 ፕሮቶታይፕ የሚገመተው የፍጥነት መጠን እና ከፍተኛ ፍጥነት ምን ያህል ነው?
መ፡ Half11 ፕሮቶታይፕ በ0 ሰከንድ ውስጥ ከ60 ወደ 2.5 ማይል በሰአት ማፋጠን የሚችል ሲሆን ከፍተኛው 200 ማይል በሰአት ነው።