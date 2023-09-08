የጉምሩክ ፖርቺዎች አስካሪው ዓለም፡ ወደ አውቶሞቲቭ አርቲስት የተደረገ ጉዞ

በቅርቡ በተለቀቀው ቪዲዮ፣ ዴኒስ ኮሊንስ ከRWB መለያ ጀርባ ባለው ሊቅ በታዋቂው ጃፓናዊው የእጅ ባለሙያ አኪራ ናካይ የተቀረጸውን ብጁ ፖርችስ የሚያስደስት ግዛት ውስጥ ገብቷል። ይህ የእርስዎ የተለመደ ማበጀት አይደለም; እነዚህ 911ዎች ወደ ተሽከርካሪ ቫልሃላ የሚያጓጉዙ በእውነት ያልተለመዱ ፈጠራዎች ናቸው።
ኮሊንስ በአውቶሞቲቭ አለም ውስጥ የረዥም ጊዜ አጋር በሆነው ስቱዋርት ዘፋኝ በሚመራው ሰፊ ተቋም አማካኝነት አስደሳች ጉዞ ያደርጉናል። ቪዲዮው የሚያስፈራውን Pandora One Porsche 911 መኪና በጣም ልዩ ከመሆኑ የተነሳ በመኪና ማስተካከያ አምላክ የተቀረጸ እስኪመስል ድረስ ያሳያል። ጥልቅ ሰማያዊ ቀለም ውቅያኖሱን የሚያስታውስ አንጸባራቂ ጥራት ያለው ሲሆን በሚያስደንቅ የነሐስ ቃና ጎማዎች የተሞላ ነው። የ Pièce de résistance ከዘፋኝ ሱቅ የተገኘ የፈጠራ ንክኪ በሃውልት ዳክ-ጭራ ዘራፊው ላይ የበራ የ RWB ፊደል ነው።
ከዚህ አስደናቂ አውሬ አጠገብ የውቅያኖሱን ነፍስ እንድንመለከት የሚጋብዘን በሚማርክ የባህር አረፋ አረንጓዴ ቀለም ያጌጠ ፖርሽ ቆሟል። በቪዲዮው ላይ በአጭር ጊዜ የሚታየው ቢሆንም፣ የተጠለፉ የኋላ መከላከያዎችን እና በድፍረት የጎደሉትን የኋላ መከላከያዎችን ያሳያል። ልክ እንደ ተረት ተረት ፍጥረት, ብቅ እና ይጠፋል, ዘላቂ ስሜት ይፈጥራል.
አንዳንድ ንፁህ አራማጆች የሚወዷቸውን 911 ዎች ለማሻሻል በማሰብ ሊሸማቀቁ ይችላሉ፣ እና ዘፋኝ እንኳን RWB ማሻሻያዎችን በተመለከተ በፖርሽ ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ክፍፍል አምኗል። ይሁን እንጂ በፍቅር ስሜት የሚታወቀው ናካይ-ሳን አስማቱን ሲተገበር ናካይ ሲመለከት ማንኛውም ጥርጣሬ ይጠፋል። ወለሉ ላይ ተቀምጦ የመጨረሻውን ብሩሽ ሲጨምር በጥንቃቄ ስንመለከት, ይህ ሌላ ብጁ ሥራ እንዳልሆነ ግልጽ ይሆናል; አውቶሞቲቭ አርትነት ነው በምርጥነቱ።
የናካይ ጉዞ ከጃፓን የውድድር ወረዳዎች እነዚህን የጀርመን ስታሊዮኖች ለመቀየር ያደረገው ጉዞ ግጥማዊ ነው። መጀመሪያ ላይ በቶዮታ ኮሮላ AE86 ላይ ጉልህ ለውጦችን በማድረግ እውነተኛ ጥሪውን በመኪና ማስተካከያ አግኝቶ በመጨረሻ በፖርሽ 911 በተለይም በ930፣ 964 እና 993 ሞዴሎች ተማረከ። የእነዚህ አርደብሊውቢ ፖርቺዎች ውስብስብ ነገሮች “የሚታመን” ከሚለው ትሑት መግለጫ የላቀ አስደናቂ ነገር አይደሉም።
ግን ያ ብቻ አይደለም። ቪዲዮው ከትዕይንቱ በስተጀርባ ያለውን የኮሊንስ ፌራሪ ቴስታሮሳን ለመመልከት ያስተናግድናል፣ በራሱ ለውጥ በዘማሪ ሱቅ ውስጥ። ቻሲሱን ከማስወገድ አንስቶ መከላከያውን ወደነበረበት መመለስ እና ሞተሩንም ሆነ ዳሽቦርዱን ማስወገድ የሚያስፈልገው ኤ/ሲን እንደገና ማደስ፣ ኮሊንስ የ1980ዎቹ የጣሊያን ሱፐር መኪናን የማደስ ሂደት ላይ የቅርብ እይታን ይሰጣል። በአማካኝ ወደ 150,000 ዶላር የሚሸጥ የሽያጭ ዋጋ፣ እንደዚህ አይነት ድንቅ ስራ ባለቤት መሆን ህልም ብቻ ሳይሆን ለአንዳንዶች ሊደረስ የሚችል እውነታ ነው።
የፖርሽ አድናቂም ሆንክ የጣሊያን ጥበብ አድናቂ፣ ይህ ቪዲዮ ለታላቁ የአውቶሞቲቭ ድንቅ አለም ሁሉን-መዳረሻ ማለፊያ ያቀርባል። ዴኒስ ኮሊንስ ከቪዲዮ በላይ ያቀርባል; ምህንድስና ወደ ጥበብ የሚሸጋገርበት ግዛት ግብዣ ነው። በተለምዷዊ ፖርችስ በሚያሰክረው ውበት እና ወደ ፈጠራቸው በሚገቡት የጥበብ ስራዎች ለመማረክ ተዘጋጁ።
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