አዲስ የሚኒ ኤልኢዲ ጨዋታ ማሳያ በኤኦሲ፡ የማይሸነፍ ጥራት በማይሸነፍ ዋጋ

ከፍተኛ ደረጃ ያለው Mini LED ማሳያ በተመጣጣኝ ዋጋ ይፈልጋሉ? ከዚህ በላይ ተመልከት። AOC የቅርብ ጊዜውን የጨዋታ ማሳያቸውን Q27G3XMN ጀምሯል፣ እና ቀድሞውንም ገበያውን በአውሎ ንፋስ ወስዷል። በአማዞን ላይ በ249.99 ዶላር ብቻ የተሸጠ ይህ ባለ 27 ኢንች 1440 ፒ ሞኒተር ለገንዘብ ልዩ ዋጋ ይሰጣል።
Q27G3XMN ከተወዳዳሪዎቹ የሚለየው ሚኒ ኤልኢዲ የኋላ ብርሃን ቴክኖሎጂ ነው። ከተለምዷዊ ኤልሲዲ ማሳያዎች በተለየ፣ ሚኒ ኤልኢዲ ማሳያዎች በትናንሽ ኤልኢዲዎች በብዛት የታሸጉ ሲሆን ይህም የላቀ ብሩህነት እና ጥቁር ደረጃዎችን ያስከትላል። በእውነቱ፣ የAOC's Mini LED ማሳያ በማይሸነፍ የእይታ አፈጻጸም የታወቁትን የOLED ማሳያዎችን የምስል ጥራት ባላንጣዎች ናቸው።
የ DisplayHDR 1000 የእውቅና ማረጋገጫን በማሳየት፣ Q27G3XMN በሚያስደንቅ ሁኔታ 336 የግለሰብ መደብዘዝ ዞኖችን ይመካል። እነዚህ ዞኖች ኃይለኛ ጥቁሮችን ለማግኘት ሊጠቀሙበት ይችላሉ፣ ይህም አስደናቂ ከፍተኛ ተለዋዋጭ ክልል ይዘት እንዲኖር ያስችላል። ከዚህም በላይ AOC ማሳያው የ sRGB ቀለም ጋሙት 134% የሚሸፍን መሆኑን አረጋግጧል፣ ይህም ለፋብሪካው የቀለም መለካት ምስጋና ይግባውና ከሳጥኑ ውስጥ ንቁ እና ትክክለኛ ቀለሞችን ይሰጣል።
ተጫዋቾች በ Q27G3XMN አስደናቂ መግለጫዎች ይደሰታሉ። በመብረቅ-ፈጣን 180Hz የማደስ ፍጥነት፣ የሚለምደዉ-አመሳስል ቴክኖሎጂ (ፍሪሲኒክ በግልፅ ባይጠቀስም) እና በAOC ዝቅተኛ የግብአት መዘግየት ሁነታ፣ ይህ ማሳያ ከተወዳዳሪ ተጫዋቾች የሚጠበቁትን ሁሉ ያሟላል። በተጨማሪም፣ ዝቅተኛ የማደሻ መጠን 120Hz ይደግፋል፣ ይህም በቅርብ ጊዜዎቹ የሶኒ እና የማይክሮሶፍት ኮንሶሎች ላይ ለኮንሶል ጨዋታ ፍጹም ነው።
ዝርዝር መግለጫዎችን እና በጣም ዘመናዊ የሆነውን Mini LED ቴክኖሎጂን ከግምት ውስጥ በማስገባት Q27G3XMN ከፍተኛ የዋጋ መለያ ይሸከማል ብለው ሊጠብቁ ይችላሉ። ነገር ግን፣ በጥናታችን መሰረት፣ የAOC ሞኒተር ከተወዳዳሪዎቹ የበለጠ ተመጣጣኝ ነው። ምንም እንኳን በአሜሪካ ላይ የተመሰረተውን የአምራች መሸጫ ዋጋ ማግኘት ባንችልም፣ ምንጮቹ እንደሚጠቁሙት ወደ 400 ዶላር አካባቢ ነው። አሁን ባለው የማስተዋወቂያ ዋጋ $249.99፣ ይህ ማሳያ ልዩ ዋጋ እንደሚሰጥ ምንም ጥርጥር የለውም።
በየጥ:
ጥ: Mini LED ቴክኖሎጂ ምንድን ነው?
መ: Mini LED ቴክኖሎጂ ትናንሽ እና ጥቅጥቅ ያሉ ኤልኢዲዎችን በማሳያ የኋላ ብርሃን ስርዓት ውስጥ ይጠቀማል፣ ይህም የተሻሻለ ብሩህነት እና ጥቁር ደረጃዎችን ያስከትላል።
ጥ: የ DisplayHDR 1000 ማረጋገጫ ምንድን ነው?
መ: የ DisplayHDR 1000 የምስክር ወረቀት እጅግ በጣም ጥሩ ከፍተኛ ተለዋዋጭ ክልል ይዘትን በጥሩ ንፅፅር እና በቀለም ትክክለኛነት የማምረት ችሎታቸውን የሚያረጋግጥ ከፍተኛ ማሳያ ነው።
ጥ፡ AOC Q27G3XMN FreeSyncን ይደግፋል?
መ: በግልጽ ባይገለጽም ተቆጣጣሪው ከFreeSync ጋር ተኳሃኝ የሆነ የማስማማት-ማመሳሰል ቴክኖሎጂን ያሳያል።
ጥ፡- Q27G3XMN ለኮንሶል ጨዋታ ተስማሚ ነው?
መ: አዎ፣ ማሳያው የ120Hz የማደስ ፍጥነትን ይደግፋል፣ ይህም በአዳዲሶቹ ሶኒ እና ማይክሮሶፍት ኮንሶሎች ላይ ለጨዋታ ምቹ ያደርገዋል።