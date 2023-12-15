ከቅዝቃዜ አምልጡ እና ማርኮ ደሴት፣ ፍሎሪዳ ያስሱ

ቅዝቃዜውን ለማምለጥ እና የክረምቱን ውበት በሞቃት መድረሻ ውስጥ ለመቀበል ከፈለጉ ከማርኮ ደሴት ፣ ፍሎሪዳ የበለጠ ይመልከቱ። በሜክሲኮ ባሕረ ሰላጤ ላይ የምትገኘው ይህ ያልተለመደ አጥር ደሴት የፀሐይ ብርሃንን፣ መዝናናትን እና የውጪ ጀብዱ ለሚፈልጉ የበረዶ ወፎች ጥሩውን የክረምት ጉዞ ያቀርባል።
ማርኮ ደሴት ዓመቱን ሙሉ ተወዳጅ የቱሪስት መዳረሻ ብትሆንም፣ በተለይ በቀዝቃዛው ወራት አየሩ ለደጅ ፍለጋ አስደሳች በሆነበት ወቅት ብሩህ ታበራለች። ደሴቱ ከየቦታው ጎብኝዎችን የሚስቡ ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ሪዞርቶች፣ አስደናቂ የጎልፍ ኮርሶች፣ marinas እና ንጹህ የባህር ዳርቻዎች ያሏታል። በክረምቱ ወቅት አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ሲኖሩ፣ የደሴቲቱን የተፈጥሮ ውበት በተዝናና ፍጥነት ለመለማመድ ትክክለኛው ጊዜ ነው።
በማርኮ ደሴት የክረምቱ ዋና ዋና ነገሮች አንዱ በደሴቲቱ ላይ በሚገኙ በርካታ ፓርኮች ውስጥ ሰላማዊ የእግር ጉዞ ለማድረግ እድሉ ነው። ማክል ፓርክ ፀጥ ያለ ከባቢ አየርን፣ ውብ የእግር መንገድን እና ለቅርጫት ኳስ፣ የአሸዋ መረብ ኳስ እና የአሳ ማጥመድ አገልግሎቶችን የሚሰጥ ከፍተኛ ምርጫ ነው። በባህር ዳርቻ ላይ እየተንሸራሸርክም ሆነ ራስህን በደሴቲቱ ለምለም አረንጓዴ ውስጥ እየሰጠህ፣ ከተፈጥሮ ጋር ለመገናኘት እና በአካባቢህ ውበት ለመደሰት ምንም እድሎች እጥረት የለብህም።
ለአእዋፍ አድናቂዎች ማርኮ ደሴት መሸሸጊያ ነው። ደሴቱ የታላቁ ፍሎሪዳ የወፍ መሄጃ መንገድ አካል የሆኑ የተለያዩ ቦታዎች ይኖሩታል፣ ንፁህ የሆነው Tigertail ቢች ለስላሳ አሸዋማ የባህር ዳርቻዎች ያሉት። እዚህ ላይ ጉጉ የወፍ ተመልካቾች በተፈጥሮ መኖሪያቸው ውስጥ እንደ ሰማያዊ ሽመላ እና ኦስፕሬይስ ያሉ ግርማ ሞገስ ያላቸው ዝርያዎችን ማየት ይችላሉ።
ስለዚህ፣ ከክረምት ቅዝቃዜ ለማምለጥ እየፈለጉ ከሆነ፣ ማርኮ ደሴት ሞቃታማ የአየር ሁኔታን፣ አስደናቂ ገጽታን እና ከቤት ውጭ እንቅስቃሴዎችን ያቀርባል። የዚህን የባህር ዳርቻ ገነት የተዘረጋውን ድባብ ይቀበሉ እና በፍሎሪዳ ያለው የክረምት ውበት ነፍስዎን ይማርካል።