Maingear ለባለሙያዎች ኃይለኛ ቀድሞ የተገነቡ የስራ ጣቢያዎችን ያሳያል

ዋና ብጁ ፒሲ ገንቢ Maingear አዲሱን Pro WS ተከታታዮችን ጀምሯል፣ በተለይ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ላሉ ባለሙያዎች የተነደፉ ከፍተኛ-መጨረሻ ቀድሞ የተገነቡ ስርዓቶች። የላቀ አፈጻጸም በማድረስ ላይ በማተኮር እነዚህ የስራ ቦታዎች በጨዋታ ገንቢዎች፣ ፎቶ አርታዒዎች፣ ግራፊክ ዲዛይነሮች፣ ቪዲዮ አንሺዎች፣ 3D አቅራቢዎች አርቲስቶች፣ ሙዚቃ አዘጋጆች፣ CAD መሐንዲሶች፣ የውሂብ ሳይንቲስቶች እና AI/Machine Learning ገንቢዎች ላይ ያተኮሩ ናቸው።
የፕሮ WS ተከታታይ የግለሰብ ፍላጎቶችን ለማሟላት ሊበጁ የሚችሉ ሶስት የተለያዩ የስራ ቦታዎች አማራጮችን ይሰጣል። ጎልቶ የሚታየው ባህሪ በቅርብ ጊዜ ከተለቀቀው Threadripper 7000 CPUs ጋር ያለው ተኳሃኝነት ነው፣ ይህም ለተጠቃሚዎች ቆራጭ የማቀነባበር ሃይል መዳረሻ ይሰጣል።
የመግቢያ ደረጃ አማራጩ፣ ፕሮ WS፣ ከFractal Design's North mid-tower chassis ጋር በመደበኛ የመሃል-ማማ ንድፍ ይመጣል። ከፊት ለፊት ያለው ከእንጨት የተሠራው የሚያምር ፓነሎች የሚያምር ንክኪ ይሰጣሉ። Pro WS በአዲሱ ኢንቴል ኮር ወይም AMD Ryzen CPUs እና ባለሁለት Nvidia RTX 6000 ጂፒዩዎች ሊታጠቅ ይችላል፣ ይህም ልዩ የግራፊክስ አፈጻጸምን ያረጋግጣል። ማቀዝቀዝ በኖክቱዋ በልዩ ባለሙያነት ነው የሚስተናገደው፣ እና የማህደረ ትውስታ አማራጮች እስከ 128 ጊባ DDR5 ድረስ ይሄዳሉ። የማከማቻ ምርጫዎች ሳምሰንግ 990 NVMe SSDs ወይም Seagate IronWolf HDDsን ያቀፉ ሲሆን ይህም ሰፊ አቅም ያለው ነው። Pro WS የ 1600W ሃይል አቅርቦትን የሚኩራራ እና በርካታ የስርዓተ ክወና አማራጮችን ይሰጣል።
የበለጠ ኃይል ለሚፈልጉ፣ Maingear Pro WS Max እና Pro RS የስራ ጣቢያዎችን ያቀርባል። በሰፊው Define 7 XL chassis ውስጥ ያለው Pro WS Max ከፍተኛ የአፈጻጸም ችሎታዎችን ያቀርባል። የ 4U rackmount form factor ያለው ፕሮ RS በSilverstone RM44 chassis ላይ የተገነባ ሲሆን ይህም የተሻሻሉ የማስፋፊያ አማራጮችን ይሰጣል።
ሁለቱም የፕሮ WS Max እና Pro RS መሥሪያ ቤቶች ኢንቴል ኮር፣ ኢንቴል Xeon፣ AMD Ryzen፣ AMD Ryzen Threadripper እና AMD Ryzen Threadripper Proን ጨምሮ ብዙ አይነት ሲፒዩዎችን ይደግፋሉ። እነዚህ የስራ ጣቢያዎች ብዙ Nvidia A4000፣ A5000 ወይም RTX 6000 ጂፒዩዎችን የሚያስተናግዱ ልዩ ግራፊክስ ችሎታዎችን ይሰጣሉ። ከኖክቱዋ የሚመጡ የማቀዝቀዝ መፍትሄዎች ቀልጣፋ ሙቀቶችን ያረጋግጣሉ፣ እና የማስታወስ አቅም እስከ 256GB DDR5 ድረስ ሊደርስ ይችላል። የማከማቻ አማራጮች የፕሮ WS ን ያንፀባርቃሉ፣ እና የስራ ጣቢያዎቹ ከተመሳሳይ 1600W PSU እና የስርዓተ ክወና ምርጫዎች ጋር አብረው ይመጣሉ።
የፕሮ WS ተከታታዮች የዋጋ አወጣጥ ዝርዝሮች ገና ይፋ ባይሆኑም፣ Maingear ተጠቃሚዎች እንደ ምርጫቸው እና መስፈርቶቻቸው የስራ ቦታቸውን እንዲያበጁ በመፍቀድ በይፋዊ ድር ጣቢያው ላይ አወቃቀሩን ይሰጣል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. በ Maingear's Pro WS የስራ ጣቢያዎች ውስጥ ያሉትን ክፍሎች ማበጀት እችላለሁ?
አዎ፣ Maingear ለፕሮ WS ተከታታዮቹ የማበጀት አማራጮችን ይሰጣል። ተጠቃሚዎች የሚመርጡትን ሲፒዩ፣ ጂፒዩ፣ የማህደረ ትውስታ አቅም፣ የማከማቻ መፍትሄ እና ኦፕሬቲንግ ሲስተም መምረጥ ይችላሉ።
2. ለ Maingear's Pro WS የሥራ ጣቢያዎች የዋስትና ሽፋን ምንድን ነው?
የፕሮ WS የስራ ጣቢያዎች ከመደበኛ የ2-አመት የፕሮ ሶሉሽንስ ዋስትና ጋር አብረው ይመጣሉ። ተጠቃሚዎች ለተራዘመ ሽፋን ወደ 3-አመት ዋስትና የማሻሻል አማራጭ አላቸው።
3. እነዚህ የስራ ቦታዎች በሁሉም ኢንዱስትሪዎች ላሉ ባለሙያዎች ተስማሚ ናቸው?
አዎ፣ የፕሮ WS ተከታታይ የጨዋታ ልማት፣ የፎቶ አርትዖት፣ ግራፊክ ዲዛይን፣ ቪዲዮግራፊ፣ 3D ቀረጻ፣ ሙዚቃ ፕሮዳክሽን፣ CAD ምህንድስና፣ የውሂብ ሳይንስ እና AI/Machine Learning እድገትን ጨምሮ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ያሉ ባለሙያዎችን ለማቅረብ የተነደፈ ነው።
4. Maingear Pro WS የስራ ቦታን እንዴት መግዛት እችላለሁ?
Maingear's Pro WS የስራ ጣቢያዎች በቀጥታ ከሚገኘው የ Maingear ድር ጣቢያ ሊገዙ ይችላሉ። ተጠቃሚዎች ከመግዛታቸው በፊት የስራ ቦታቸውን ለማበጀት ውቅሩን መጠቀም ይችላሉ።