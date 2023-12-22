በ2022 በመላው ዩኤስ ሜትሮፖሊታን አካባቢዎች የመምህራን ክፍያ ይለያያል

በቅርብ ጊዜ በግል ፋይናንስ ድርጅት በ MoneyGeek የተደረገ ትንታኔ የመምህራን ደሞዝ በሚሰሩበት የሜትሮፖሊታን አካባቢ ላይ ተመስርቶ በከፍተኛ ሁኔታ ሊለያይ እንደሚችል አረጋግጧል። በ2022-23 የትምህርት ዘመን ለመንግስት ትምህርት ቤት መምህራን የሚጠበቀው ብሄራዊ አማካይ ደሞዝ 68,469 ዶላር ቢሆንም አንዳንድ ከተሞች ከፍተኛ ክፍያ ይሰጣሉ። ከሌሎች ይልቅ ለአስተማሪዎች የመግዛት አቅም.
ከፍተኛው የመምህራን የመግዛት አቅም በቴክሳስ ውስጥ በ McAllen-Edinburg-Mission ሜትሮ አካባቢ የተገኘ ሲሆን አማካኝ አመታዊ ደሞዝ 73,153 ዶላር ነው። በዚህ ክልል ውስጥ ያሉ መምህራን ለግብር እና ለኑሮ ውድነት ከተመዘገቡ በኋላ የተስተካከለ የቤት ክፍያ 68,271 ዶላር አላቸው፣ ይህም በእውነተኛ ገቢ ረገድ ለአስተማሪዎች ከፍተኛው የሜትሮ አካባቢ ያደርገዋል።
ለK-12 አስተማሪዎች፣ በዋሽንግተን የሚገኘው የኬንዊክ ሪችላንድ ሜትሮ አካባቢ ከፍተኛውን የቤት ክፍያ ይሰጣል፣ በአማካይ በ60,822 ዶላር። በላስ ክሩስ፣ ኒው ሜክሲኮ፣ የድህረ ሁለተኛ ደረጃ መምህራን ከፍተኛውን የመግዛት አቅም አላቸው፣ በአማካይ ወደ ቤት የመውሰድ ክፍያ 84,429 ዶላር ነው።
ወደ ኢሊኖይ ዘወር ሲል፣ ትንታኔው በስቴቱ ውስጥ እና በዙሪያው ያሉትን ሰባት የሜትሮ አካባቢዎችን ገምግሟል። በርካታ የኢሊኖይ አውራጃዎችን የሚያጠቃልለው የሴንት ሉዊስ አካባቢ በኢሊኖይ ውስጥ ላሉ አስተማሪዎች ከፍተኛው የሜትሮ አካባቢ ተብሎ የሚመደብ ሲሆን አማካኝ አመታዊ ደሞዝ ከ74,300 ዶላር በላይ እና ወደ 59,800 ዶላር የሚደርስ የቤት ክፍያ።
ሻምፓኝ-ኡርባና በMoneyGeek ዝርዝር ውስጥ ከፍተኛውን ግማሽ ደረጃ ያገኘ ብቸኛው የኢሊኖይ ሜትሮ አካባቢ ሲሆን በአጠቃላይ በ 44 ቁጥር የመጣው። የኢሊኖይ ዩኒቨርሲቲ መኖሪያ የሆነው ይህ የሜትሮ አካባቢ የኮሌጅ አስተማሪዎች አማካኝ ከታክስ በፊት ከ94,400 ዶላር በላይ ደመወዝ ሲያገኙ ይመለከታቸዋል፣ ይህም ወደ ቤት የመውሰድ ክፍያ ከ72,100 ትንሽ በላይ ነው። ለኮሌጅ አስተማሪዎች እንደ አስረኛው ምርጥ የሜትሮ አካባቢ ደረጃ ሰጥቷል።
ሆኖም፣ አንዳንድ የኢሊኖይ ሜትሮ አካባቢዎች ለአስተማሪዎች ክፍያ ከዝቅተኛዎቹ መካከል ተመድበዋል። ስፕሪንግፊልድ ዝቅተኛው ደረጃ ነበር፣ አስተማሪዎች ከ43,000 ዶላር በታች ወደ ቤታቸው እየወሰዱ ነው። ፒዮሪያ፣ ዳቬንፖርት-ሞሊን-ሮክ ደሴት፣ ቺካጎ-ናፐርቪል-ኤልጂን እና ካንካኪ እንዲሁ በዝርዝሩ ታችኛው ክፍል ላይ ነበሩ።
ለአስተማሪዎች ዝቅተኛ ደመወዝ አሳሳቢ ሆኖ ሳለ የMoneyGeek ትንታኔ የክልል ልዩነቶች በአስተማሪዎች ደመወዝ ላይ ያለውን ተጽእኖ ያጎላል. ትንታኔው ከግብር እና ከኑሮ ውድነት በኋላ የመግዛት አቅምን ለመወሰን ከሰራተኛ ስታቲስቲክስ ቢሮ እና ከማህበረሰብ እና ኢኮኖሚ ጥናት ምክር ቤት በተገኘው መረጃ ላይ የተመሰረተ ነው።
መምህራን ከፋይናንሺያል ግፊቶች ጋር መታገላቸውን ሲቀጥሉ፣ ብቁ መምህራንን ለመሳብ እና ለማቆየት ፍትሃዊ ካሳ አስፈላጊነት ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው።