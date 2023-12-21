አዲስ የ Bose QuietComfort የጆሮ ማዳመጫዎች ወደር የለሽ ጫጫታ-መሰረዝ እና ማጽናኛ ይሰጣሉ

ማጠቃለያ፡ Bose ልዩ ገባሪ ድምጽን የሚሰርዝ ቴክኖሎጂን እና የማይመሳሰል ምቾትን በማሳየት የቅርብ ጊዜውን የ QuietComfort የጆሮ ማዳመጫዎቻቸውን አሳይተዋል። እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ኦዲዮፊልሞችን እና ተጓዦችን በተመሳሳይ መልኩ የሚቀይሩ ናቸው።
Bose በአዲሱ የ QuietComfort የጆሮ ማዳመጫዎቻቸው እንደገና ሰርተውታል፣ እና በሚሰጡት ጥራት እና ምቾት ተነፈሰኝ ማለት ምንም ችግር የለውም። በእነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ላይ ያለው የነቃ ድምጽ-ሰርዝ (ኤኤንሲ) ቴክኖሎጂ በጣም አስደናቂ ነው። ከለበስኳቸው ጀምሮ የውጪው ዓለም ሙሉ በሙሉ ጠፋ። የግንባታ ድምጽም ሆነ የመሳሪያዎች ጩኸት, የኤኤንሲ ባህሪ ሁሉንም ያስወግዳል. እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች በሚቀጥለው በረራዬ የሚያመጡትን መረጋጋት ለማየት መጠበቅ አልችልም።
ግን እኔን ያስደነቀኝ ጩኸት መሰረዝ ብቻ አይደለም። እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች የሚሰጡት የምቾት ደረጃ ወደር የለሽ ነው። ትራስ-y ጆሮ ኩባያዎች ከሰዓታት ጥቅም በኋላም ቢሆን በጆሮዬ ላይ ምንም አይነት ግጭት ወይም ጫና እንደሌለ ያረጋግጣሉ። እስካሁን ከለበስኳቸው በጣም ምቹ የጆሮ ማዳመጫዎች ናቸው።
እነዚህን የጆሮ ማዳመጫዎች የበለጠ የሚያስደንቀው የድምጽ ጥራታቸው ነው። Bose ለየት ያለ ድምጽ ለማቅረብ ባላቸው ቁርጠኝነት ታዋቂ ነው፣ እና እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ከዚህ የተለየ አይደሉም። እና በ Bose መተግበሪያ ተጠቃሚዎች እንደ ምርጫቸው አመጣጣኝ ቅንብሮችን በቀላሉ ማስተካከል ይችላሉ።
የ QuietComfort የጆሮ ማዳመጫዎች ሊበጁ የሚችሉ የድምጽ መሰረዝን ያቀርባሉ። ተጠቃሚዎች ሁሉንም የውጪ ጫጫታ በሚከለክለው ጸጥታ ሁነታ ወይም Aware Mode መካከል መምረጥ ይችላሉ፣ ይህም አስፈላጊ ድምፆችን እንዲሰማ ያስችላል። በተጨማሪም፣ በነፋስ አከባቢዎች ውስጥም ቢሆን ግልጽ የሆነ ግልጽ ድምጽን የሚያረጋግጥ የንፋስ እገዳ ባህሪ አለ።
ቀኑን ሙሉ ለመጠቀም የተነደፉ፣ እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች በጥሪ ጥራት እና በባትሪ ጊዜ የተሻሉ ናቸው። በአንድ ክፍያ እስከ 24 ሰአታት መልሶ ማጫወት፣ ለተጓዦች፣ ተጓዦች እና በጉዞ ላይ እንደተገናኙ መቆየት ለሚፈልግ ማንኛውም ሰው ፍጹም ናቸው። የጆሮ ማዳመጫዎቹ በዚፔር መያዣ፣ ቻርጅ መሙያ ገመድ እና አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለገመድ ግንኙነቶች የድምጽ ገመድ ይዘው ይመጣሉ።
የ Bose QuietComfort የጆሮ ማዳመጫዎች በጥቁር፣ ነጭ እና በተወሰነ እትም ሳይፕረስ አረንጓዴ ይገኛሉ። ከፍተኛ ደረጃ ያለው ድምጽ የምትፈልግ ኦዲዮፊልም ሆነህ ሰላም እና ምቾትን የምትፈልግ ተጓዥ፣ እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ብቁ ኢንቨስትመንት ናቸው።