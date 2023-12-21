የ Bose የጆሮ ማዳመጫዎችን የማይበገር ምቾት እና አስደናቂ ድምጽን የሚሰርዝ ቴክኖሎጂን ያግኙ

ወደር የለሽ ምቾት እና ልዩ የድምጽ መሰረዣ ቴክኖሎጂን በቅርብ የ Bose የጆሮ ማዳመጫዎች ያግኙ። የላቀ የማዳመጥ ልምድ በሚያቀርቡ የላቁ ባህሪያቸው ለመደነቅ ይዘጋጁ።
የምርት ስም አክቲቭ ጫጫታ መሰረዝ (ኤኤንሲ) ቴክኖሎጂ ምንም አያስደንቅም። ከከፍተኛ የግንባታ ጫጫታ ጀምሮ እስከ የእለት ተእለት መገልገያ መሳሪያዎች ስውር ጫጫታ ድረስ የተለያዩ ድምፆችን ያለ ምንም ጥረት ያስወግዳል። በእነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች፣ ቤት ውስጥ፣ በጉዞ ላይ፣ ወይም በአውሮፕላን ውስጥም ቢሆን፣ በመጨረሻ በሰላም እና በመረጋጋት መደሰት ይችላሉ።
እነዚህን የጆሮ ማዳመጫዎች የሚለየው አስደናቂ ምቾታቸው ነው። በትራስ የጆሮ ማዳመጫዎች ጆሮዎ ላይ ምንም አይነት ምቾት እና ጫና ሳያጋጥምዎት ለሰዓታት ሊለብሷቸው ይችላሉ። ከመደበኛው የጆሮ ማዳመጫዎች ጋር ሲነጻጸሩ፣ እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ ምቾት ይሰጣሉ።
በአሁኑ ጊዜ በ29% ለጋስ ቅናሽ በሽያጭ ላይ ስለሆኑ በBose QuietComfort ጥንድ የጆሮ ማዳመጫዎች ላይ ኢንቨስት ለማድረግ ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው። ይህ ማለት በመጨረሻው የኦዲዮፊል ህልም ውስጥ እየገቡ 100 ዶላር የሚያስገርም መቆጠብ ይችላሉ። Bose በልዩ የድምፅ ጥራት ታዋቂ ነው፣ እና እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ከዚህ የተለየ አይደሉም። በተጨማሪም ነፃው የ Bose መተግበሪያ ለግል ምርጫዎችዎ አመጣጣኝ ቅንብሮችን እንዲያበጁ ይፈቅድልዎታል።
በተጨማሪም እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች በአካባቢዎ ላይ ቁጥጥር ይሰጡዎታል። ሁሉንም ውጫዊ ድምጾችን ከሚዘጋው ጸጥታ ሁነታ ወይም በAware Mode መካከል መምረጥ ትችላለህ፣ ይህም በዙሪያህ ስላሉ አስፈላጊ ክስተቶች እንድታውቅ ያስችልሃል። ስለ ንፋስ ሁኔታዎች ተጨንቀዋል? አትፍሩ፣ እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች የንፋስ ማገጃ ባህሪን ስለሚያካትቱ በግልጽ ለመስማት እና ጨዋነት በተሞላበት አካባቢም ቢሆን ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመግባባት ያስችላል።
ቀኑን ሙሉ ለመጠቀም የተነደፉ፣ እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ከዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎ ጋር ያለምንም ችግር ይዋሃዳሉ። ግልጽ የሆኑ ጥሪዎችን ማድረግ እና መቀበል ይችላሉ፣ እና በአንድ ቻርጅ እስከ 24 ሰአታት የሚደርስ የባትሪ ህይወት፣ ለተጓዦች፣ ለተጓዦች እና ለብዙ ስራ ሰሪዎች ፍጹም ናቸው። ለበለጠ ምቾት፣ ከዚፐር መያዣ እና ባትሪ መሙያ ገመድ ጋር ይመጣሉ።
እነዚህ ገመድ አልባ የጆሮ ማዳመጫዎች ያለልፋት በብሉቱዝ ይገናኛሉ፣ ነገር ግን በገመድ የተገጠመ ግንኙነት ለተመረጠ ወይም አስፈላጊ ለሆኑ ሁኔታዎች ለምሳሌ የአውሮፕላን መዝናኛ ስርዓቶችን ሲጠቀሙ የኦዲዮ ገመድን ይሰጣሉ። በጥንታዊ ጥቁር፣ በሚያምር ነጭ እና በሚያስደንቅ ውስን እትም ሳይፕረስ አረንጓዴ ይገኛሉ።
ከ Bose የጆሮ ማዳመጫዎች ጋር ልዩ በሆነ የምቾት እና በጣም ጥሩ ቴክኖሎጂ ዓለም ውስጥ እራስዎን ያስገቡ። የኦዲዮ ተሞክሮዎን ወደ አዲስ ከፍታ ለማሳደግ ይህንን እድል እንዳያመልጥዎት።