የ Bose QuietComfort የጆሮ ማዳመጫዎች፡- የማይዛመድ ጫጫታ-መሰረዝ እና የመጨረሻ ማጽናኛ

በሚወዱት ሙዚቃ የሚዝናኑበት ወይም ያለ ምንም ውጫዊ ረብሻ እራስዎን በሚማርክ ፖድካስት ውስጥ የሚጠመቁበትን ዓለም አስቡት። ደህና፣ የቅርብ ጊዜው የ Bose QuietComfort የጆሮ ማዳመጫዎች ይህንን ህልም እውን ያደርጉታል። እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች በአፈ ታሪክ ባህሪያት የታጠቁ ብቻ ሳይሆን ተወዳዳሪ የሌለው የማዳመጥ ልምድም ይሰጣሉ።
የእነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች በጣም አስደናቂ ከሆኑት አንዱ የነቃ ድምጽ-ሰርዝ (ኤኤንሲ) ቴክኖሎጂ ነው። እርስዎ እራስዎ እስኪለማመዱ ድረስ ምን ያህል ጥሩ እንደሆነ መገመት ከባድ ነው። ከከፍተኛ የግንባታ ጫጫታ እስከ የቤት እቃዎች ግርዶሽ፣ የኤኤንሲ ባህሪ ሁሉንም ያስወግዳቸዋል፣ ይህም በንጹህ የድምጽ ደስታ እንድትደሰቱ ያስችልዎታል። በተለይ በረዥም በረራዎች ጊዜ አንዳንድ ሰላም እና ፀጥታ ሲፈልጉ ጫጫታ የሚረብሹን ይሰናበቱ።
መጽናኛ እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች በእውነት የላቁበት ሌላው አካባቢ ነው። ትራስ-y ንድፍ በተራዘመ የማዳመጥ ክፍለ ጊዜም ቢሆን ምቹ ልምድን ያረጋግጣል። ግጭት እና ጫና ከሚፈጥሩ የጆሮ ማዳመጫዎች በተለየ የBose QuietComfort የጆሮ ማዳመጫዎች ወደር የለሽ ማጽናኛ ይሰጣሉ።
ኦዲዮፊል ከሆንክ የሚጠብቁትን ነገር ለማለፍ ተዘጋጅ። Bose በልዩ የድምፅ ጥራት ታዋቂ ነው፣ እና እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ከዚህ የተለየ አይደሉም። በነጻው የ Bose መተግበሪያ የEQ ማስተካከያዎችን የማድረግ ችሎታ፣የእርስዎን ምርጫዎች በሚስማማ መልኩ የድምጽ ተሞክሮዎን ለግል ማበጀት ይችላሉ።
የ Bose QuietComfort የጆሮ ማዳመጫዎች ከድምጽ መሰረዣ ቅንብሮቻቸው ጋር ተለዋዋጭነትን ያቀርባሉ። ሁሉንም ውጫዊ ድምጾች በሚከለክለው ጸጥታ ሁነታ ወይም በAware Mode መካከል ይምረጡ፣ ይህም አካባቢዎን እንዲያውቁ ያስችልዎታል። በተጨማሪም የንፋስ ማገጃ ባህሪው በነፋስ አከባቢዎች ውስጥ እንኳን ጥሩ የድምፅ ግልጽነት ያረጋግጣል።
ቀኑን ሙሉ ለመጠቀም የተገነቡት እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ክሪስታል-ግልጽ ኦዲዮን ሲይዙ እንከን የለሽ የጥሪ ተግባርን ያነቃሉ። ከአንድ ቻርጅ እስከ 24 ሰአታት የሚቆይ የባትሪ ህይወት፣ በጉዞ ላይ ላሉ ተደጋጋሚ ተጓዦች፣ ዕለታዊ ተሳፋሪዎች እና ብዙ ስራ ፈጣሪዎች ተስማሚ ናቸው። የዚፐር መያዣ እና የኃይል መሙያ ገመድ ማካተት ተንቀሳቃሽነታቸውን ያጎለብታል፣ እና የጆሮ ማዳመጫዎቹ በጥቁር፣ ነጭ እና በተወሰነ እትም ሳይፕረስ አረንጓዴ ይገኛሉ።
በአሁኑ ጊዜ ለ Bose አዲስ ሞዴል QuietComfort የጆሮ ማዳመጫዎች በሚያስደንቅ የ29% ቅናሽ እና 100 ዶላር የሚቆጥብልን አስደናቂ ቅናሽ እንዳያመልጥዎት። የማይዛመደው ጫጫታ የመሰረዝ ችሎታዎች እና የመጨረሻ ምቾት እነዚህ የጆሮ ማዳመጫዎች ለማንኛውም የድምጽ አድናቂዎች የግድ የግድ እንዲኖራቸው ያደርጋቸዋል። የማዳመጥ ልምድዎን ዛሬ በBose QuietComfort የጆሮ ማዳመጫዎች ያሻሽሉ።