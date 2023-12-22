አርብ 13፡ ጨዋታው ያበቃል

ከሶስት አመታት ደም-የተዘፈቀ ደስታ በኋላ፣ አርብ 13ኛው፡ ጨዋታው ሊጠናቀቅ ተዘጋጅቷል። በIllFonic የተገነባ እና በ2017 የተለቀቀው ይህ ባለብዙ-ተጫዋች ስላሸር ጨዋታ ከአስፈሪው ካምፕ ክሪስታል ሐይቅ ውስጥ ከታዋቂው ጄሰን ቮርሂስን ለመምታት ሲሞክሩ በሕይወት የተረፉ ሰዎች ልዩ እና አስደሳች ተሞክሮ አቅርቧል። ይሁን እንጂ ሁሉም ጥሩ ነገሮች ማብቃት አለባቸው, እና ጨዋታው በታህሳስ 31 ከሽያጭ እንዲሰረዝ ተይዟል.
አርብ 13 ኛው፡ ጨዋታው ለምስላዊ ፈቃዱ እና ለአስደናቂው የጨዋታ አጨዋወት ስላደረገው ምስጋና ቢያገኝም በህይወቱ ሁሉ ብዙ ፈተናዎችን ገጥሞታል። የጨዋታው የመጀመሪያ ጅምር የተጫዋቾችን ጉጉት በሚያዳክሙ የአገልጋይ ችግሮች ተከስቷል። በተጨማሪም በአርብ 13ኛው ፍቃድ ባለቤትነት ላይ የተነሳው ህጋዊ አለመግባባት የDLC እቅዶችን አበላሽቷል እና በ2020 የወሰኑ አገልጋዮች ተዘግተዋል።እነዚህ መሰናክሎች ቢኖሩትም ጨዋታው ለተጨማሪ አመታት ወታደር ለማድረግ ችሏል።
የጨዋታው አሳታሚ የሆነው ጉን ሚድያ በቅርቡ ደጋፊዎቹን የሚቀረውን የመጨረሻ ቀን በኦፊሴላዊ የትዊተር አካውንታቸው አስታውሷቸዋል። ተባባሪ መስራች ዌስ ኬልትነር በጨዋታው ምናባዊ ግድግዳዎች ውስጥ የተፈጠሩትን ጓደኝነት እና የፍቅር ግንኙነቶችን በማጉላት ለጨዋታው ደጋፊዎች ምስጋናቸውን ገልፀዋል ። የኬልትነር መልእክትም ጨዋታው ቢያንስ እስከ ዲሴምበር 31፣ 2024 ድረስ መጫወት የሚችል መሆኑን ለተጫዋቾች አረጋግጧል።
የዓርብ 13ኛውን አስደሳች ደስታ ገና ላላገኙት፡ ጨዋታው፡ ዕድሉን ለመጠቀም ጊዜው አሁን ነው። በSteam ላይ በ£4.29 ብቻ የሚገኝ፣ ከተጨማሪ DLCዎች ጋር በ89p ዋጋ ያለው፣ ለአስፈሪ አድናቂዎች ወይም ልዩ ባለብዙ ተጫዋች ተሞክሮ ለሚፈልጉ ጠቃሚ ኢንቨስትመንት ነው።
ይሁን እንጂ የጨዋታው መውጣቱ ጥርጣሬን የሚፈጥር ከሆነ፣ IllFonic ሌሎች ያልተመጣጠነ ባለብዙ-ተጫዋች ጨዋታዎችን መሥራቱን ልብ ሊባል የሚገባው ጉዳይ ነው፣ ምንም እንኳን አንዳቸውም ከመጀመሪያው ጥረታቸው ጋር ተመሳሳይ የሆነ የስኬት ደረጃ አላገኙም። ከ2021 አዳኝ፡ አደን ቦታዎች እስከ ቅርብ ጊዜ የተለቀቀው Ghostbusters፡ Spirits Unleashed፣ IllFonic የተለያዩ ፍቃድ ያላቸው ንብረቶችን መርምሯል። ቢሆንም፣ ተቺዎች ከዋናው ዋና ስራ ጋር ሲነፃፀሩ እነዚህ አቅርቦቶች እንደጎደሉ ሆነው አግኝተዋል። በአማራጭ፣ ተጫዋቾች ለባለብዙ ተጫዋች አስፈሪ መጠገኛቸው ወደ Gun Media's Texas Chainsaw Massacre ጨዋታ ወይም ወደ ዘላቂው ታዋቂው Dead by Daylight መዞር ይችላሉ።
አርብ 13ኛው፡ ጨዋታው ለመሰናበት ሲዘጋጅ፣ በካምፕ ክሪስታል ሌክ አስጨናቂ ግቢ ውስጥ የተደረጉትን ትዝታዎች እና ጩኸቶችን እናስታውስ።