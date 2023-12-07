በቤት እጦት ውስጥ አስደንጋጭ መነሳት ዮርክን መትቷል፡ የበለጠ ወጣት እና አረጋውያን ተጎድተዋል።

ማጠቃለያ፡- በዮርክ የሚኖሩ ቤት የሌላቸው ሰዎች ቁጥር በተለይም በወጣቶችና ከ65 ዓመት በላይ በሆኑት ላይ ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል ሲል ላይፍፓዝ ክርስቲያን ሚኒስትሪ ዘግቧል። የመጠለያው ዋና ስራ አስፈፃሚ ፓትሪክ ቦል የቁጥሩ መጨመር ስጋት እንዳለው ገልፀው በአንድ ምሽት ወደ 160 የሚጠጉ ሰዎችን ያስተናግዳሉ ፣ከነሱም በግምት 25 ያህሉ ህጻናት ሲሆኑ ሁሉም ማለት ይቻላል ከ 8 አመት በታች የሆኑ። ጆርዳን ዴሰንበርግ ፣ 59- በዮርክ ካውንቲ ቤት እጦት እያጋጠመው ያለው የአንድ አመት ልጅ፣ እርዳታ ስለሚያስፈልገው እያደገ የመጣውን ህዝብ ተናግሯል።
ከተለያዩ ግለሰቦች የተገኘው መረጃ እንደሚያመለክተው ከቤት እጦት በስተጀርባ ያሉት ምክንያቶች የተለያዩ ናቸው. ለዴሰንበርግ ከሶስት አመት በፊት ሚስቱን በኮቪድ-19 ማጣቷ ወደ ወቅታዊው ሁኔታው የሚመራ ተከታታይ አሳዛኝ ክስተቶችን ያስነሳው ቀስቅሴ ነበር። “ቤቴን አጣሁ። መኪናዬን አጣሁ። ግማሹ ገቢዬ ተወስዶብኛል፣ እዚህም ራሴን አገኘሁት” ሲል አስረድቷል። መረጋጋትን መልሶ ለማግኘት በሚደረገው ጥረት ዴሰንበርግ አሁን ኑሮአቸውን ለማሟላት በጊግ ስራዎች ላይ ይተማመናል። ፈታኝ ሁኔታዎች ቢኖሩትም, ተስፋ ያለው እና ሁኔታውን ለማሻሻል ቆርጧል.
ቤት እጦት እድሜ እና አስተዳደግ ሳይገድበው በሁሉም የኑሮ ደረጃ ያሉ ግለሰቦችን የሚመለከት ጉዳይ እንደሆነ ግልጽ ነው። ቤት በሌላቸው መጠለያዎች ውስጥ ድጋፍ እና ምግብ የሚሹ አዳዲስ ፊቶች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱ የችግሩ ስፋት በዮርክ ውስጥ እንዳለ ተጨማሪ ማስረጃ ነው። ህብረተሰቡም ይህንን ችግር ለመፍታት በጋራ መሰባሰብ እና ለተቸገሩት ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ማድረግ አለበት።